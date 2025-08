Los anuncios de habitaciones cuadruplican los de alquiler convencional en Barcelona

En plena temporada alta de búsqueda de viviendas de alquiler en Barcelona, tras las vacaciones, los potenciales inquilinos se encontrarán con la oferta más escuálida de la historia. Tras varios años en continua caída, la cifra de pisos disponibles para arrendar por larga duración se ha desplomado y ha sido devorada por otras modalidades de explotación inmobiliaria. En uno de los principales portales especializados, Idealista, que filtra los anuncios por tipologías, el alquiler de habitaciones ya cuadruplica de largo la cifra de arrendamiento convencional, mientras que las viviendas de temporada (contratos por meses) la triplican. No es de extrañar que 95 aspirantes pugnen --en promedio-- por cada anuncio en la capital catalana, donde estos días se ofertan en dicha web apenas 1.500 hogares para arrendamientos largos.

La situación se ha ido agravando progresivamente desde que se aprobó hace casi año y medio la limitación de precios del alquiler en zonas tensionadas. Para evitar los topes y la "inseguridad jurídica que los propietarios ven en la nueva regulación, ya que se sienten muy desprotegidos", se produce un efecto trasvase en vrias direcciones, resume Llorenç Viñas, presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Por un lado, muchos propietarios optan por vender en lugar de alquilar, y por otro se pasan al alquiler de temporada (sin limitación hasta al momento, aunque están en vías de control). Pero además hay otro segmento que elige explotarlo por habitaciones --la opción más lucrativa de momento-- o a alquilarlos a las numerosas empresas que gestionan profesionalmente esta opción.

Viñas agrega que en las administraciones de fincas ya no llegan pisos porque "no hay rotación". En resumen, ya "no hay cartera de alquiler, ha desaparecido totalmente". Y el cásting alcanza tal volumen ante la mínima disponibilidad que solo "el más solvente logra vivienda". Y desde la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona constatan que su bolsa de alquiler está "en mínimos".

La coyuntura ha ido 'secando' la oferta de alquiler de larga duración, que en su mayoría es absorbida por las inmobiliarias antes de que salga al mercado, ya que estos tienen listas de espera de inquilinos solventes. Así que quienes carecen de contactos y se ven abocados al mercado de anuncios de alquiler, se topan con una escasez inaudita. Que por supuesto afecta a los precios. De 5.565 pisos anunciados en Idealista esta semana, solo 1.501 son para contratos de larga duración.Y tan solo 139 se anuncian por menos de 1.200 euros, es decir, menos del 10% de estos.

Cifras extremas

El resto (más de 4.000) son viviendas de temporada, cuyas rentas son aún superiores porque habitualmente son reformadas y amuebladas, listas para ser ocupadas por unos meses. Si estas casi triplican el volumen del alquiler convencional, la situación es aún peor en el ámbito de las habitaciones. Estas cifras se mantienen altas porque se trata de un segmento con mucha más rotación de inquilinos.

Los anuncios de este tipo se acercan a los 6.600, y en algunos casos ofrecen más de una opción de habitación en el mismo domicilio. Es decir que son 4,4 veces más que las opciones de pisos de alquiler tradicional. Este apartado engloba tanto a los pisos compartidos de toda la vida, muchos de ellos de estudiantes que los arriendan durante el año académico, como a un creciente número de empresas especializadas en su gestión y en coliving, a precios sustancialmente más altos.

Pero también se nutre de nuevos particulares obligados a compartir ante los precios de la vivienda. De hecho, el filtro que permite seleccionar el tipo de convivencia, arroja que 4.089 se definen como 'trabajadores' frente al resto de 'estudiantes'.

En Habitaclia no hay filtros sobre el tipo de alquiler, pero un simple barrido entre sus más de 6.300 anuncios revela el "alquiler por meses" o "temporal" en la mayoría de la oferta. Otro tanto sucede con Fotocasa, con cifras similares.

Aspirantes en reserva

El portavoz del colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria (API) en Catalunya, Carles Sala, señala que en la mayoría de agencias apenas publican ningún anuncio de alquiler de larga duración. En cuanto les entra alguna vivienda la ofrecen a su demanda interna, es decir, a "candidatos cualificados que ya quedaron en segunda o tercera posición al visitar otros pisos". Del total de contratos que formalizan, en su caso nueve de cada diez son convencionales (de al menos cinco años).