La sala Bóveda de Barcelona cierra temporalmente por obras de insonorización: podrá volver a ofrecer conciertos

La popular discoteca y sala de conciertos Bóveda se despedirá temporalmente este fin de semana para someterse a unos dos meses de reformas que le permitirán volver a programar conciertos. El local del Poblenou tuvo que cancelar su agenda de actuaciones en directo el pasado noviembre, tras evitar el cierre in extremis, como consecuencia de la denuncia por ruidos que había hecho un vecino. En este tiempo, han funcionado como sala de fiestas y 'disco', pero tras las obras de insonorización prevén poder retomar su actividad completa.

En estos meses, explica su propietario, Óscar Martínez, la facturación ha bajado un 40%. El negocio ha limitado su actividad nocturna a los fines de semana y ha incorporado tardeos, pero ha dejado de abrir otras noches y de ofrecer conciertos, uno de sus pilares. Un estudio sonométrico ordenado por el ayuntamiento tras la denuncia de un particular estipuló el máximo de decibelios que podían alcanzar en 97, para no molestar al afectado. La licencia de discoteca permite llegar a 105 salvo problemas de ruido, pero el límite que han tenido que asumir este año era incompatible con los recitales, ya que la batería --por ejemplo-- emite puntas superioes, relata a este diario.

Imagen del interior de la sala Bóveda, en Poblenou. / SALA BÓVEDA

El empresario no podía afrontar obras al respecto sin tener claro la continuidad de la sala, ya que su alquiler finalizaba en febrero. Sin embargo, finalmente ha podido firmar un nuevo contrato de 10 años de arrendamiento, lo que le permite realizar la importante inversión en insonorización. Estiman que los trabajos, que incluirán una reforma total de la sala, durarán unos dos meses, aunque tras ellos habrá que realizar una nueva medición de sonido para que el distrito de Sant Martí autorice recuperar el volumen normal que permite su licencia.

En un mensaje en Instagram avisan a su clientela del cierre a partir del 10 de agosto, con la promesa de "ofrecer una experiencia musical de calidad, en un entorno mejor acondicionado y plenamente adaptado a la normativa acústica vigente".

En el aviso destacan que las últimas dos noches de este verano, el 8 y 9 de agosto, ofrecerán dos sesiones "muy especiales" de despedida. Y aseguran que tras las obras llegará una nueva etapa "aún más potente".

Más de tres décadas de actividad musical

La sala Bóveda, abierta en 1992, irrumpió cuando no había vecinos al lado, de modo que su sonido no podía molestar a nadie. En seguida se hizo un nombre en el circuito del ocio nocturno y en especial por su programación de conciertos. Posteriormente llegaron residentes, con los que ha mantenido abierto el diálogo para asegurar la convivencia de usos. Incluso cuenta con un documento firmado por el resto de vecinos de la comunidad del 157 de la calle de Ramon Turró, donde avalan que su actividad no impide su descanso.

Sin embargo, el conflicto comenzó cuando el propietario de los bajos del inmueble anexo, donde había habido actividad de oficinas, lo convirtió en vivienda. Este denunció a la discoteca por ruidos, lo que se saldó con la intervención municipal y la limitación de decibelios. A su vez, Martínez denunció al ayuntamiento que el denunciante no contaba con permiso de cambio de uso, y que además lo había convertido en un coliving, donde residen actualmente estudiantes en alquiler por meses. El ayuntamiento mantiene una investigación al respecto.