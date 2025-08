La huelga de socorristas en las playas de Barcelona sigue: los trabajadores niegan conversar con el Ayuntamiento

Los socorristas de Barcelona aseguran no estar conversando con el Ayuntamiento de la capital. Lo han afirmado así en rueda de prensa este 4 de agosto, cuando han confrontado a la tenienta de Alcaldía Laia Bonet, quien aseguró que la administración está en "conversaciones constantes” con los trabajadores. Los socorristas de Barcelona iniciaron una huelga indefinida que empezó el 1 de agosto para reclamar mejoras laborales. La movilización ha sido convocada por el sindicato CGT, que insiste en el incumplimiento de acuerdos pactados en años anteriores.

“Hay propuestas sobre la mesa y, por tanto, lo que espero es que se pueda llegar a un acuerdo”, aseguró Bonet. El secretario general de la sección sindical de la CGT, Ignacio García, ha respondido: "Seguimos sin recibir ninguna noticia. No ha habido ninguna reunión, ni por parte del Ayuntamiento ni de la empresa concesionaria, FCC".

Los profesionales también han explicado que este fin de semana se han producido dos accidentes graves en las playas de Barcelona, que "se podrían haber evitado con un servicio completo". “Es una cuestión de seguridad para la ciudadanía. No podemos garantizarla si no nos dan más personal y mejores condiciones”, ha afirmado García. Los socorristas afirman que continuarán movilizados mientras no se abra un canal de negociación real: “Nosotros ponemos el cuerpo. Son ellos, los políticos, quienes tienen la responsabilidad de aportar soluciones”.

Según el sindicato CGT, la semana pasada se organizó una reunión entre el comité de empresa y FCC Medioambiente, la concesionaria del servicio, que no respondió a las demandas de los socorristas. Los trabajadores han exigido un convenio propio, la reducción de la temporalidad en la plantilla y el cumplimiento de las mejoras laborales que se acordaron en reuniones pasadas. También destacaron que su situación ha empeorado desde 2023, a pesar de dos huelgas y múltiples rondas de negociación con el Ayuntamiento.

El contrato vigente de los socorristas

El Ayuntamiento de Barcelona licitó un nuevo contrato prestado por FCC el año pasado. Respecto al contrato anterior, ha supuesto un incremento anual del 69%, pasando de 1,7 millones de euros a 2,5 millones de euros, y la jornada laboral en el servicio de Barcelona se remunera un 40% por encima de lo que establece el convenio de referencia.

Entre las mejoras, hay 30 horas de formación anuales por socorrista, más dotación de material, equipos de protección individual (EPI), ropa de trabajo, pero también nuevos vehículos (embarcación, bicicletas eléctricas, etc.), mejora de los sistemas de comunicación (radios) y desdoblamiento de la coordinación general y, por tanto, más horas para la planificación y preparación de la temporada.

El mismo 1 de agosto, cuando comenzó la huelga, se convocó una manifestación en la Plaça Sant Jaume. En esta, los socorristas reivindicaron que con los sueldos que cobran y teniendo en cuenta el coste de vida en Barcelona y que se trata de un trabajo estacional, su situación es “insostenible”. Por otro lado, se quejan de que no disponen de módulos o locales de salvamento adecuados. Los socorrorristas propusieron ampliar la temporada alta del 1 de mayo al 30 de septiembre, que actualmente va del 24 de mayo al 11 de septiembre, y el resto de días con vigilancia se considera temporada media.

Además, pidieron un augmento de personal en las playas de Barcelona, ya que según Ignacio García, se necesita “más seguridad para la ciudadanía”. Desde el inicio de la temporada de baño en Catalunya, han muerto 25 personas, cuatro más que el año pasado y casi el doble que hace diez años en el mismo período.

Los servicios mínimos de socorrismo en las playas están fijados en un 50%, así que el consistorio pide extremar las precauciones durante el baño. Durante la huelga, está ondeando la bandera amarilla en la costa de la ciudad y se ha reforzado la comunicación en las playas a través de megafonía, paneles electrónicos, y en la web del ayuntamiento. Los servicios mínimos también implican el cierre de algunas torres de vigilancia. La previsión es que haya una torre abierta por playa y dos en Bogatell.