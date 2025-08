El festival Circuit 2025 convierte de nuevo a Barcelona en meca gay: este año desde Vilassar a Molins de Rei

Desde 2008, el mes de agosto es sinónimo de viaje a Barcelona para decenas de miles de personas del colectivo LGTBIQ+. Saben que durante más de una semana la ciudad se convierte en la meca gay del planeta de la mano del Circuit Festival Barcelona, donde confluyen fiestas, eventos y reencuentros en un marco de tolerancia y libertad que no pueden encontrar en muchos de sus lugares de origen. Este año, del 9 al 17 de agosto, llega a su 16ª edición estrenando algún escenario, que amplía su radio de acción de Vilassar de Mar a Molins de Rei. Esperan a participantes de más de 80 países, que tomarán hoteles y apartamentos turísticos, y también revolucionarán por unos días --sobre todo-- el llamado 'Gayxample', o barrio de la Antiga Esquerra del Eixample, que concentra tiendas, bares y cafeterías del ambiente.

El desembarco comenzará a final de esta semana, aunque hay quienes estiran su estancia en Barcelona para maximizar sus vacaciones si vienen de países lejanos. En esta ocasión, avanzan a EL PERIÓDICO, entre el 'top 8' de procedencias se sitúan España, Estados Unidos, Francia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Australia e Italia. Sin embargo, descan un importante incremento de asistentes de Australia, Taiwán, Alemania y Corea del sur. En conjunto, estiman que cerca del 80 % del público será internacional, abarcando de Colombia a China pasando por Kuwait, en lo que desde hace años es un festival sin fronteras.

La cita barcelonesa es la principal del festival Circuit, creado hace 17 años por el grupo catalán de ocio Matinée Group. Pero su éxito ha sido tal que tiene incluso una edición asiática en Tailandia en primavera. Sin embargo, la capital catalana es la que se ha convertido en referencia mundial y moviliza a personas LGTBIQ+ que en muchos casos repiten visita anualmente. Cada año se encuentran con alguna novedad, que este año se visualizará ya con la fiesta inaugural, en un nuevo enclave.

La ruta festiva

Tendrá lugar el próximo sábado 9 en Molins de Rei, en la sala Be Disco, que por la noche protagonizará el Big Opening. Dará el pistoletazo de salida a una docena de fiestas (que suman más de 40 DJ), en algunos casos de producción propia, y en otros con marcas internacionales. Abarca a algunos de los promotores más destacados de la escena de 'clubbing' gay internacional, como Guapo (Brasil), Rápido (Holanda), Him (Bélgica) o Black Out (Estados Unidos).

Pero en conjunto distribuye la oferta en distintos municipios más allá de la capital. En Barcelona ciudad hay convocatorias en la sala Razzmatazz (en El Parc i la Llacuna del Poblenou, los días 10, 14 y 17, como cierre) o en las pistas de Input y Safari (Sants). Pero se contagian al área metropolitana, como en la Fira Gran Via 2 (L’Hospitalet, con super fiesta la noche del 16), y en el 'beach club' Go Beach en el Port del Fòrum de Sant Adrià (con fiestas diurnas el 14 y el 16 de agosto), entre otras.

No obstante, la más mediática y ambiciosa vuelve a ser la Water Park, con versión diurna y nocturna, en el parque acuático Illa Fantasia (Vilassar de Dalt, en el Maresme), que el martes 12 prevé convocar como cada año a más de 10.000 participantes. El macro operativo moviliza a decenas de autocares desde la capital catalana para transportar a la mayoría de participantes que acuden en bañador a la macrofiesta con DJ internacionales, donde la pista de baile son sus piscinas.

El conjunto de montajes suponen la creación de unos 500 puestos de trabajo directos y un millar indirectos, según fuentes de Matinée Group. Pero decenas de personas del equipo trabajan todo el año para fraguar el festival, que esos días elevará la ocupación hotelera de la ciudad, con especial relevancia en los hoteles y apartamentos del Eixample, de Ciutat Vella y del litoral de Barcelona. No dan cifras de impacto económico, pero el aterrizaje de esos miles de asistentes reanima cada año la actividad y facturación de su zona de influencia. Desde la gastronomía local a sus visitas al gimnasio, que este año vuelve a aliarse con la cadena DiR, pasando por el comercio y la oferta cultural.

Precisamente, más allá de la cara lúdica del evento, el CEO del Circuit Festival y de Matinée Group, Manolo Soria, destaca ese "impacto positivo en la economía local" y el hecho de que "refuerza a Barcelona como capital abierta, diversa y referente del ocio LGTBIQ+". Pero también enfatiza que la convocatoria "impulsa la visibilidad del colectivo", algo que no pueden abanderar en algunos lugares de procedencia de estos viajeros, sobre todo de Oriente Próximo, que hallan aquí una "ciudad hospitalaria y segura" donde reencontrarse y liberarse.

Como siempre, los tickets se venden en su web oficial como abonos para todos los saraos, o individualmente, y el precio aumenta progresivamente hasta que se agonta. El Welcome Point (Consell de Cent, 239) para información y recogida se abrirá a partir del viernes 8 de agosto de 14.00 a 22.00 horas.