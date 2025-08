Barcelona, escaparate de las nuevas fórmulas del marketing editorial juvenil

Barcelona se ha convertido en una de las ciudades favoritas para desarrollar eventos con personalidad propia. Y la editorial Montena, sello editorial de Penguin Random House, lo sabe bien. Una de sus últimas grandes apuestas ha sido un evento celebrado el pasado martes sobre 'La ciudad de los vientos', la serie de Liz Tomforde que arrasa entre las lectoras de romance contemporáneo compuesta por cinco libros (y una secuela en camino). La experiencia contaba con un paseo en helicóptero por la costa del Mediterráneo que dejó claro que el título del primer libro de la autora estadounidense, 'Rozando el cielo', no era solo una metáfora.

Durante el vuelo, una veintena de creadoras de contenido e invitadas especiales pudieron disfrutar de las vistas panorámicas de Barcelona y así "compartir, vivir y formar parte de comunidades muy específicas como son las lectoras de este género romántico", aseguran desde la organización. En conjunto, la experiencia combinó adrenalina, emoción y muchas fotos y vídeos para las redes sociales. Porque si algo tiene claro la editorial es que la conexión entre lectoras, redes sociales y libros va mucho más allá del papel.

Nuevas estrategias

En un momento en el que el sector editorial juvenil busca constantemente nuevas vías para captar la atención de su público objetivo -jóvenes lectores nativos digitales, habituados al contenido visual y a la inmediatez de redes como Instagram o TikTok-, este tipo de eventos experienciales se consolidan como una tendencia en alza estableciéndose como algo más habitual y que tiene un objetivo muy claro: aumentar las ganas y crear una necesidad por los nuevos lanzamientos mensuales (el famoso FOMO o 'Fear Of Missing Out').

Y, más allá del impacto puntual, el vuelo sobre la capital pone en relieve cómo las estrategias editoriales se están reinventando para adaptarse a los hábitos culturales de una nueva generación de lectoras. Un reto que pasa por estar -literal y simbólicamente- a la altura, y que no busca traducir los resultados económicamente sino en impacto y alcance.

Las 'influencers' Irene Franco (i) y Tamara Molina (d) en un evento para promocionar el libro 'Rozando el cielo' / Zowy Voeten / EPC

Invitada especial

Pero las 'influencers' no fueron las únicas que pudieron disfrutar del paseo en helicóptero, sino que como parte de la acción la editorial organizó un concurso a través de redes sociales en el que una lectora fue seleccionada para participar en la experiencia con un acompañante. "Cuando recibí el correo pensaba que era 'spam' como de costumbre, pero cuando indagué un poco más y vi que era real no tardé en organizarme para poder venir", explicó a este diario la ganadora, Ana Soto, minutos previos a subir al helicóptero. "Cogí un autobús desde Murcia para llegar por la mañana a Barcelona y poder irme el mismo día por la noche", explicó.

Una lectora ganadora del sorteo, se une al evento para promocionar la novela de Liz Tomforde en un paseo en helicóptero sobre Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Agradecida, Soto destacaba lo especial que fue sentirse parte de una experiencia normalmente reservada a creadoras de contenido. "Que pensaran en las lectoras, más allá del número de seguidores, hizo que me sintiera realmente valorada", confesaba. Para ella, vivir ese momento junto a su pareja no solo fue inolvidable, sino también una forma de cumplir ese anhelo compartido por muchas jóvenes lectoras: que, por una vez, no fueran solo las 'influencers' quienes rozaran el cielo.

En concreto, la serie 'La ciudad de los vientos', ambientada en Chicago, mezcla deporte profesional, tensión romántica y personajes con carisma. Un 'mix' que ha convertido a Liz Tomforde en una de las autoras revelación del romance contemporáneo, con un fandom fiel y muy activo en redes. Con esta campaña, Montena no solo presentó el último título de la saga, 'Volviendo a empezar', sino que aprovechó el tirón emocional de su universo para seguir alimentando la conversación entre lectoras.

Más eventos en Barcelona

Este tipo de acciones se suman a una creciente agenda de eventos literarios que han convertido Barcelona en uno de los principales escenarios del fenómeno lector juvenil.

Festivales como el 'Crush Fest', que reunió a miles de fans del 'young adult' en la Universidad de Barcelona el pasado mayo, encuentros con 'bookstagramers' y autoras organizados por la librería Alibri, o los crecientes clubes de lectura tanto virtuales como presenciales, demuestran cómo las cada vez más se está apostando por experiencias que conecten directamente con lectoras e 'influencers' en un muy buen momento para la lectura.

Sin ir muy lejos, entre jóvenes, leer cada vez es más frecuente y ya forma parte del tiempo libre de más del 70% de ellos, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España.