Los argentinos copan la huelga de socorristas en Barcelona: "Son más de la mitad de los vigilantes"

Existe una particularidad que, a poco que se les preste atención, salta a la vista entre muchos de los socorristas que estos días se declaran en huelga en Barcelona para reclamar que se aumente la plantilla en las playas, se mejoren las condiciones laborales y se alargue la época de trabajo. La estacionalidad que marca al oficio, con meses de trabajo al llegar el buen tiempo que terminan de golpe al inicio del otoño, se evidencia en que una amplia parte de los 80 empleados que velan por los bañistas en la ciudad son profesionales argentinos que se desplazan a Catalunya tras concluir el verano en el hemisferio sur, donde se extiende de diciembre a marzo.

De hecho, los guardias procedentes de Argentina son mayoría en el equipo encargado de evitar ahogamientos en la costa barcelonesa. Suman más del 50% del contingente de la urbe, cifra la CGT, el sindicato convocante del paro indefinido iniciado el 1 de agosto.

Una cruz en señal de protesta por las condiciones de los socorristas en una playa de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Gustavo Ariel Imperiale es uno de los veteranos de ese flujo de ‘guardavidas’ -tal como se conoce a los socorristas en Argentina- que van y vienen persiguiendo el verano. Puede dar fe de no haber conocido un invierno desde el siglo pasado: vive desde hace 25 años a caballo entre Rosario -su ciudad natal y la de Leo Messi, subraya- y Barcelona, para continuar vigilando las playas cuando el termómetro sube a un lado u otro del mundo. “Somos muchos argentinos así, pero no todos -aclara-. También hay compañeros que se quedan aquí y, a su vez, son técnicos de emergencias sanitarias y en los inviernos conducen ambulancias o dan clases en escuelas de socorrismo”.

"Vuelvo a Rosario porque, cuando viene el invierno, aquí no tengo ingresos", dice Gustavo Ariel Imperiale

El traslado de numerosos argentinos desde su país a Barcelona -así como a otras zonas costeras de Catalunya y el resto de España- da muestra de cómo los socorristas tratan de escapar de la temporalidad, uno de los motivos de la protesta durante la que el operativo de salvamento está reducido a la mitad en la capital catalana. “La verdad es esa -corrobora Imperiale-. Dependiendo del lugar, la temporada es aún más corta en Argentina y se circunscribe a diciembre, enero y febrero. Y vuelvo a Rosario porque la realidad es que, cuando viene el invierno, aquí no tengo ingresos”.

Los socorristas de Barcelona protestan contra la precariedad y la falta de personal / ZOWY VOETEN

Del mar bravo al Mediterráneo

Matías Rossi vive medio año en Argentina y la otra mitad en Catalunya desde hace seis años. Cuando no ejerce de socorrista en Barcelona, presta auxilio en las playas de Claromecó, un enclave turístico en la costa atlántica al sur de la región de Buenos Aires, con un mar mucho más bravo que el Mediterráneo.

“A finales de octubre me voy y a mitad de noviembre arranco allí hasta Semana Santa”, precisa Rossi, que admite las contraindicaciones del vaivén en que está inmerso, al igual que otros compatriotas: “De momento lo llevo bien, pero es cansador. Este es mi medio de vida y vivo de esto, pero toda mi familia está en Argentina. Acá estoy solo. En caso de que la temporalidad se extienda, poder estar en temporada baja y se cubra como se debería cubrir, teniendo en cuenta la afluencia de turismo y que esto es una capital europea, tendría que tomar una decisión y, sin duda, me establecería [en Barcelona]".

Socorristas en huelga este viernes protestando en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Imperiale se está formando para ser técnico de emergencias sanitarias. “No me genera incomodidad tener que ir y venir pero evalúo si puedo quedarme y trabajar en ambulancias en invierno porque, si hubiera una temporalidad más larga, me plantearía instalarme”, confiesa. A su vez, recalca que prolongar el período de contratación de los vigilantes es también “una cuestión de seguridad ciudadana”.

Lo enfatiza también el secretario de la sección de socorristas de la CGT, Ignacio García Díaz, un catalán que, como sus colegas del Cono Sur, se marcha a “buscar otros veranos”, ya sea en Brasil, Australia o Costa Rica para emplearse cuando el frío asoma aquí: “Es un estilo de vida, pero la playa en Barcelona está creciendo en turismo y en gente que va todo el año, por lo que nuestra obligación es vigilarla y no lo podemos hacer".

"Este es mi medio de vida y vivo de esto, pero toda mi familia está en Argentina, acá estoy solo", confiesa Matías Rossi

García Díaz achaca que tantos argentinos custodien las playas a que la "precariedad" del socorrismo ahuyenta a los barceloneses: "Son ellos los que inculcan la pasión por la profesión y su necesidad. Tenemos compañeros que en invierno son profesores de Educación Física, mecánicos u obreros de la construcción porque no les da para cubrir todo el año. Para nuestra experiencia, es bonito estar aquí y allá, pero denota inestabilidad”.

Habitaciones más caras

Más de un socorrista argentino comenta que, en esta parte del planeta, la mayoría de ellos se afinca en pisos compartidos. Añaden que, en los últimos años, han llegado a pedirles el doble por alquilar un cuarto.

“Es verdad que cobramos un poco más que en otras playas, pero tenemos el salario congelado desde 2015”, señala Imperiale, que apunta a la inflación y el encarecimiento de la vivienda como una desventaja para que los argentinos sigan planteándose Barcelona como destino laboral: “No da para vivir y lo complica mucho. Para la gente que viene por tres meses de trabajo, no sale a cuenta”.

Bañistas, banderas amarillas y pancartas en los puestos de socorrismo este viernes en una playa de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Mariano Corigliano paga ahora unos 600 euros por una habitación en la ciudad, donde acude al acabar la temporada en Argentina y Uruguay, sus bases de trabajo durante el verano austral. Hace un par de años pagaba poco más de 400 por un dormitorio en Vilassar de Mar. “Luego hay que ver cuáles son las condiciones, con cuántas personas estás en el piso… Para encontrar algo digno, hay que pagar más de 700 para arriba por una habitación”, observa.

Corigliano viaja desde hace siete años a Catalunya para trabajar. “Las prestaciones que Barcelona brindaba en ese momento eran dignas y tentadoras”, afirma. Ahora constata que los precios “están cada vez más elevados”. “Nuestro salario, como en la mayoría de los trabajos, no está acorde al incremento presupuestario de lo que significa vivir en Barcelona -prosigue-. Hoy en día, un socorrista está ganando 1.600 euros por mes, con tres meses y medio de temporada aquí. Teniendo en cuenta que el costo de la vida ha aumentado muchísimo, no me dan las cuentas”.

Mariano Corigliano paga unos 600 euros por una habitación: "Hay que pagar más de 700 para algo digno"

La misma lucha

A diferencia de otros, a Corigliano no le tienta por el momento quedarse todo el año en Barcelona si los huelguistas logran que los contratos de los socorristas se prolonguen: “Puedo ejercer mi vocación en otras partes del mundo. Lo que sí haría es que cada año fuera más fácil tomar la decisión de venir. Con las condiciones actuales, uno cada vez más pone en tela de juicio si seguir con esta vocación. Si se mejoraran, no solo los argentinos vendrían sino que personas de aquí tomarían el socorrismo como una profesión digna que ejercer”.

Además de un plantel amplio, el salvamento marítimo goza de tradición como oficio desde hace décadas en Sudamérica, a lo que cabe sumar unas pruebas exigentes para titularse en Argentina. Rossi equipara las demandas que los socorristas argentinos respaldan en Barcelona a las que reivindican en su país: “La lucha allí también es la extensión de la temporada, que siempre es corta. Es luchar allí y es luchar acá, principalmente por lo mismo”.

“En Argentina, en Uruguay y en Brasil hay diferentes dispositivos en lucha”, contextualiza Corigliano. En ese marco, describe la huelga en Barcelona como “un reflejo de lo que está sucediendo en varias partes del mundo”.