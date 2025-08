Bandera amarilla y llamada a la precaución en las playas de Barcelona en el primer día de huelga de socorristas

La bandera amarilla ondea este viernes en todas las playas de Barcelona, con el inicio de la huelga indefinida de socorristas, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de numerosos trabajadores en ocasión del 1 de agosto. El Ayuntamiento de Barcelona ha optado por alzar la señal de advertencia ante la reducción de efectivos de vigilancia, que secundan la convocatoria de protesta de la CGT para denunciar falta de personal y condiciones laborales precarias en el servicio que el consistorio tiene contratado a FCC, así como para reclamar que se alargue la temporada de contratación. El Departament de Treball ha dictado servicios mínimos del 50% durante el paro.

Ante el inicio de la huelga, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a los bañistas que “extremen las precauciones” y que, en caso de emergencia en las playas, llamen al 112. El gobierno municipal ha explicado que la bandera amarilla seguirá izada en la costa de la capital mientras se prolongue el paro.

Por su parte, los huelguistas han denunciado la operativa de trabajo de este viernes en las playas ante la Inspección de Trabajo. Han advertido que no se puede garantizar la seguridad completa en el agua y han opinado que sería mejor cerrar algunas playas de la ciudad levantando la bandera roja, concentrando a los bañistas y los servicios mínimos en ciertos puntos del litoral de la ciudad, donde se asegure la presencia mínima necesaria de vigilantes.

Los socorristas de Barcelona protestan contra la precariedad y la falta de personal / ZOWY VOETEN

Riesgo para los bañistas

"Hay riesgo, porque los mínimos que el ayuntamiento ha propuesto no garantizan la cobertura de la lámina de agua", ha expresado Ignacio García Díaz, secretario general de la sección de socorristas de la CGT. El sindicalista ha enfatizado que los socorristas no quieren "jugar un pulso" con el ayuntamiento ni "jugar con la seguridad de la gente".

"Esta mañana hemos hecho nuestro trabajo preventivo y los compañeros que estén trabajando hoy en mínimos intentarán que el impacto al usuario sea el menor, pero estamos dispuestos a aguantar", ha prevenido García Díaz, que ha remarcado que la protesta también "es por el bien de la seguridad del usuario". "A nivel imagen, el Ayuntamiento no quiere tener banderas rojas en sus playas, pero es lo que operativamente garantiza la seguridad de cualquier persona que vaya a la playa a bañarse. Si quieren hacer como que no está pasando nada, no es verdad", ha alertado.

Al mismo tiempo, los sistemas de megafonía, los paneles electrónicos en los accesos al litoral y la web del consistorio avisarán de que el servicio de socorrismo opera con servicios mínimos. Los trabajadores que secundan la protesta también han colgado pancartas esta mañana en los puestos de vigilancia.

Acampada en Sant Jaume

En torno a medio centenar empleados en huelga han acudido antes de las 10:00 horas a manifestarse ante el Ayuntamiento de Barcelona y una veintena han acampado en la plaza Sant Jaume. "Es necesario equiparar las necesidades de las playas de Barcelona al operativo y por eso pedimos aumento de la temporada de trabajo, aumento de personal y puestos de trabajo dignos", ha explicado García Díaz.

El responsable sindical ha comentado que la temporada actual en que se presta el servicio de socorrismo "se está quedando corta" y ha defendido que debe encaminarse a permanecer activo "todo el año". "Ahora empieza en Semana Santa y termina en septiembre pero la gente cada vez aprovecha más las playas, en invierno inclusive, no solamente para tomar un baño, sino para estar, pasear, jugar a voley o con raquetas", enumera García Díaz. "No somos únicamente personal que se encargue de hacer asistencias en el agua, sino que somos polivalentes y asumimos un montón de asistencias en la arena, equiparándonos a técnicos de emergencia", ha recalcado.

García Díaz ha postulado que la reivindicación laboral solicita también "más seguridad para la ciudadanía". "Eso se traduce en más temporada de trabajo y aumento de personal, porque si trabajamos en puestos de trabajo que son precarios no podemos dar un buen servicio", ha esgrimido. El sindicalista ha calculado que se requieren unos 10 trabajadores más, para subir de 26 a 36 socorristas en temporada baja y pasar de 80 a 90 en temporada alta. De incrementarse así, cree que "se daría más estabilidad al personal y se garantizaría más seguridad desde el inicio de la temporada".

El consistorio ha destacado que, durante el conflicto laboral abierto, el resto de servicios de seguridad de la playa siguen actuando con normalidad, incluidos la Guardia Urbana y los Bomberos. También ha explicado que las torres de vigía inoperativas están señalizadas con un cartel que indica el punto de atención más próximo. También hay informadores que avisan de que la vigilancia ante emergencias en la costa se presta al 50% a causa del paro.