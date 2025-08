Flor Andino: "Un 40% de los ecuatorianos de Barcelona tienen un nivel económico alto y un 60% vino a buscarse la vida”

En Barcelona hay 25.863 personas nacidas en Ecuador, de las que más de 18.000 tienen la nacionalidad española y más de 7.000, la ecuatoriana. El próximo domingo se celebra en el Fòrum la fiesta de los ecuatorianos. Usted estuvo detrás de que empezara a celebrarse allí.

Fue en 2008, hasta entonces la fiesta de Ecuador se celebraba en placitas. Como yo había visto celebraciones de este tipo en otros lugares, le propuse al cónsul hacerlo en el Fòrum.

Empezando por el principio, ¿dónde nació?

En Guayaquil, Ecuador. En 1965. Hago 60 años en diciembre. Nací el 18 de diciembre, el Día del Emigrante. Creo que fue porque iba a emigrar mucho.

¿Cuándo emigró de Guayaquil?

En 1980. Tenía 15 años. Me fui a Venezuela, a Caracas. Con una tía mía. Me casé muy joven, a los 16, y a las 17 ya era madre. Tengo cuatro hijos. Allí abrí una empresa de cerámica con el padre de mis hijos y luego una de intermediación comercial con una amiga. Llevábamos la contabilidad de empresas, nos dedicábamos al marketing, captábamos clientes. Y eso vine a hacer a Europa, a España.

Andino, en la sede de su empresa, el pasado lunes. / Zowy Voeten

¿Cuándo llegó a Barcelona?

Vine de Caracas en el 2000.

¿Y la comunidad ecuatoriana fue su base de trabajo?

No exactamente, cuando llegué trabajaba sobre todo con brasileños y dominicanos. Y después ya con los ecuatorianos. Ahora me muevo mucho con el colectivo ecuatoriano. En temas de trabajo, de documentación, porque tengo una empresa que se dedica a la regularización de papales, también en el mundo inmobiliario. Un 30% de mis clientes son de Ecuador, pero también tengo albaneses, marroquís, dominicanos.

Son muchas facetas. ¿Si le pregunto a qué se dedica?

Me dedico a gestionar todo lo que hace mi empresa, y a asesorar. Yo no soy abogada, per si viene alguien que necesita uno por un tema familiar, laboral, penal, delego su caso al abogado. También me dedico a temas inmobiliarios, soy API, y soy agente de seguros. Y estudié un curso para presentadora de televisión, porque me gusta.

"La idea de crear una peña del Barça surgió porque no había ninguna latina oficial. Tenemos 3.900 miembros"

¿Fundó una peña del Barça?

Surgió porque me di cuenta que aquí no había una peña oficial latina del Barça. Entonces me propuse crearla. Es la Penya Blaugrana Valdivia. Incluso creé un himno.

¿Cuántos miembros tiene la peña?

3.900. Vemos los partidos en mi salón de eventos, el salón de eventos FA, en Entença, 96.

"La fiesta se celebró por primera vez en 2008. Fue un éxito. No habia recuento de entradas, cabían 30.000 personas, pero creo que fue el doble de gente"

A todo esto, la entrevista venía a cuento de la fiesta de los ecuatorianos del domingo en el Fòrum. ¿Cómo se gestó la celebración?

En 2008, un día, en Consell de Cent con Nàpols -allí está el consulado de Ecuador-, estaba tomando un café con el cónsul le dije que por qué no hacer una fiesta bonita en el Fòrum. El cónsul me dijo que era muy caro, pero que un empresario quería ayudar a hacerla. Nos pusimos de acuerdo. Fue el primer año que se celebró en agosto, empezamos a prepararla en marzo. Fue un éxito.

¿Cuánta gente fue?

No supimos la cifra, no se contó a la gente porque no hubo control de entradas. Pero allí caben 30.000 personas y creo que fuimos el doble, no se podía ni caminar. Montamos la fiesta con una logística horrorosa, con un calor. Pero fue emocionante, fue todo el mundo, creo que fue el año con más gente. En 2009 empezamos a cobrar tres euros por entrar y entró en el tema la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos, porque a mí ya me quedaba grande con todo lo que pasó ese año. Yo me hice cargo siempre la parte protocolaria, de recibir a las autoridades, y también de la decoración, de dejarlo todo bonito. Hace tres años volví a asumir la organización. A tomar las decisiones, porque vi que se estaba perdiendo la fiesta, se presentaban dos o tres grupos y bailaban con música típica, se estaba convirtiendo solo en un concierto. Y la fiesta no tiene que ser solo un concierto.

¿Qué cambió hace tres años?

Rescaté la demostración de que somos una cultura inolvidable.

¿Cuánto tienen que pagar los asistentes a la fiesta este año?

Si compran la entrada antes, en El Corte Inglés, 16,50 euros; si la compran en taquilla, 20 euros.

¿Qué tienen a cambio?

Disfrutar de todo lo que verán. Por ejemplo, este año traemos a Jombriel, un ecuatoriano que es una relevación en varios países.

¿A cuánta gente esperan reunir en el Fòrum?

Oficialmente caben 10.000 personas en el espacio contratado del Fòrum, pero sabemos que cada año entran más. Como dura desde las 13.00 hasta las 23.00 hay mucha rotación. Se puede comprar entradas hasta las 21.30. Llevamos 3.500 vendidas ya. Viene gente ecuatoriana de muchos países de Europa. Es bueno para Catalunya: gastan durmiendo en hoteles. Hacemos una aportación a Barcelona.

¿Qué presupuesto tiene la fiesta?

200.000 euros. El dinero sale de patrocinadores, y de las entradas, pedimos préstamos que recuperamos con el dinero de las entradas.

“La fiesta de Ecuador en Barcelona se estaba convirtiendo en un concierto y no puede ser solo eso”

¿Cómo está la comunidad ecuatoriana en Barcelona?

En Ecuador se vive mucha inseguridad, hay muchos muertos, el Gobierno lo combate pero sabemos que no es fácil. De momento, hasta los empresarios salen del país. Van a EEUU, a Europa. Yo diría que un 40% de los ecuatorianos que viven en Barcelona tienen un nivel económico alto y un 60% son personas que han venido a buscarse la vida, a cuidar a personas mayores, a limpiar, a recoger fruta, a hacer trabajos que no le gustan a la gente de aquí. Sí puedo decir que los ecuatorianos salimos a luchar, a hacer grande un país. Por eso nació el premio 'Ecuador mueve el mundo'. A veces nos menosprecian, pero hay ecuatorianos con grandes capacidades, a nivel empresarial, como deportistas, artistas. Pasa que están como escondidos y necesitan esa promoción. Por eso, como buena ecuatoriana y como presidenta de la Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano-Catalana, decidí crear los premios. Quiero demostrarle al mundo que somos valiosos.

Cartel de los premios que se entregarán este viernes en Barcelona. / CICTAEC

¿La de este año es la primera edición?

Sí, los entregamos este viernes, 1 de agosto. Entre los premiados figuran Ivonne Baki, exembajadora de Ecuador en Estados Unidos y Francia; el futbolista Moisés Caicedo, el cantautor Juan Fernando Velasco, el actor Daniel Carrera.

"He creado el premio 'Ecuador mueve el mundo' para demostrar que hay ecuatorianos con grandes capacidades, a nivel empresarial, como deportistas, artistas"

¿Los ecuatorianos que emigran a Barcelona, a Catalunya, a España, tienden a quedarse o a volver a Ecuador?

El ecuatoriano que ve oportunidades aquí se queda y manda a buscar a su familia y la integra. La seguridad, la calidad de vida, son dos causas principales de que se queden.

Estas semanas ha habido polémica sobre si los inmigrantes latinos son obligados a hablar catalán.

Siempre digo a mis compatriotas que cuando usted llega a una casa debe adaptarse a las reglas. Pero quiero aclarar que aquí no nos obligan a hablar catalán. Yo lo hablo un poco pero me da vergüenza.

"Siempre digo a mis compatriotas que cuando usted llega a una casa debe adaptarse a las reglas. Pero quiero aclarar que aquí no nos obligan a hablar catalán"

¿Por qué vergüenza?

Porque siento que no lo hablo correctamente.

¿El resumen es que en la práctica en Barcelona se puede vivir hablando solo castellano?

Perfectamente. Pero siempre animamos a que se aprenda.