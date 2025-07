Cierra definitivamente la histórica Casa de les Sabatilles en Barcelona y liquida su género

Lo ha intentado hasta el último minuto, pero el final feliz no ha sido posible. La Casa de les Sabatilles, establecimiento emblemático que desde 1950 despachó zapatillas, pantuflas y alpargatas en el corazón del Gòtic, tuvo que/es bajar la persiana el verano de 2022 por la feroz presión inmobiliaria. Vivió una primera y temporal mudanza hasta que el ayuntamiento le ofreció un alquiler asequible dentro del programa Amunt Persianes, en la calle de Sant Pere més Alt. Pero ni la ubicación ha funcionado ni las circuntancias personales le ha acompañado, así que Joan Carles Iglesias se despide esta vez "para siempre" y liquidando con ofertas todo el género de la tienda.

La fachada de La Casa de les Sabatilles, cuando se ubicaba en la Baixada de la Llibreteria, entre Via Laietana y plaza de Sant Jaume. / JOAN CORTADELLAS

El comerciante explica a EL PERIÓDICO que la clientela de la casa se ha ido perdiendo entre traslados. Inicialmente se reubicó en la calle de Freneria, a apenas unos metros de su emplazamiento original del Gòtic. Pero "no es una calle de paso", y las ventas cayeron en picado, hasta acumular pérdidas en solo un año. Por ello, lo volvió a intentar en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, donde el consistorio le ofreció un local de alquiler protegido.

Levantó allí de nuevo la persiana en agosto de 2023, llevando consigo el rótulo original (ahora con leds) aunque el neón donde rezaba 'La Casa de' se rompió y no lo había remplazado. El local tenía de entrada un hándicap, el minúsculo escaparate que no facilita la venta, aunque él ya lo había advertido al ayuntamiento. Y la calle apenas tiene afluencia turística. Así que estos dos años Iglesias ha conseguido mantenerlo a flote, sin beneficios, pero con gran esfuerzo. No obstante, al morir su mujer a principios de este año, el cierre se ha precipitado. Ella se encargaba de elegir y comprar el género.

Joan Carles decidió poner fin al negocio, que está en campaña de liquidación, con descuentos que en su mayoría van del 30 al 60%. Si no despacha todas las existencias junto a su dependienta de toda la vida en las dos próximas semanas, continuará la venta final en su web. Pero ya llevaba tiempo sin adquirir nuevo género. Afronta una jubilación tranquila, después del estrés de los últimos años remando contracorriente en un barrio tomado por las tiendas turísticas, donde las tiendas históricas se van extinguiendo sin piedad.

Pérdida de patrimonio comercial

En su ubicación original, en la calle de la Baixada de la Llibreteria, ostentaba la categoría de emblemática, lo que obligaba teóricamente a quien lo relevase a mantener el escaparate, el rótulo, los espejos, el suelo y las estanterías interiores de los años 50, algo que no sucedió cuando la tienda se reformó para acoger un negocio para turistas, como él mismo denunció.

En el Gòtic, Iglesias había luchado contra la empresa propietaria del edificio durante 20 años, hasta que la justicia se decantó a favor del gran tenedor que se había hecho con la finca.

El padre de Iglesias adquirió el negocio (no el inmueble) en 1984 a la entonces propietaria, Teresa Duque, a un alto precio a cambio de dos subrogaciones, de manera que se garantizaba la continuidad familiar. Pero el mencionado inversor compró la finca a Duque, en 2002, a un precio muy bajo según el sistema de renta vitalicia, que le permitió sortear el derecho de tanteo y retracto por parte de la familia Iglesias.

Primero intentaron echar a su padre, y luego a él, al ofrecer un alquiler inasumible. El asunto acabó con orden de desahucio el verano de 2022. Pero como el negocio había sido muy rentable, lo intentó en las nuevas ubicaciones, sin éxito. La trama comercial de Ciutat Vella tiene sus reglas del juego: e las calles de gran afluencia puede funcionar casi cualquier negocio ante el enorme potencial de la marabunta de turistas, lo que dispara los alquileres. Pero en las vías secundarias de poco paso, y con la menguante presencia de compradores barceloneses en el centro de la ciudad, la rentabilidad es muy difícil incluso con rentas asequibles.