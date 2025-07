Las 'mejores' polémicas sobre carteles de la Mercè: del cine de terror a la falsa Colau y la 'Merche' de Mariscal

El cartel de la Mercè 2025 puede decirse ya oficialmente que ha hecho historia. Entra en el club selecto de metáforas visuales de la fiesta mayor de Barcelona que han desatado polémicas, debates, críticas y memes satíricos. La propuesta creativa del cineasta Lluís Danés representa una suerte de carromato de circo con artistas bohemios y tiene doble versión: imagen estática y vídeo. Están encabezados por una protagonista coronada y de aspecto un tanto trasnochado, que podría interpretarse como la patrona de la ciudad, la Virgen de la Mercè.

Cartel de la Mercè 2025, obra de Lluís Danés / Ayuntamiento de Barcelona

La representación ha indignado al Arzobispado de Barcelona, que cree que utiliza de forma "irreverente" diferentes formas religiosas con la intención de "ridiculizar" la imagen de la Virgen. Pronto se han sumado a las críticas el PP y Vox, que consideran que el gobierno municipal ataca al sentimiento religioso. Reprochan, además, que la misa en la basílica de la patrona sigue excluida del listado del programa de actos oficial aunque previsiblemente luzca de nuevo representación política de primer rango. El año pasado contó con Salvador Illa y Jaume Collboni sentados en la primera fila.

Lo cierto es que las críticas ya son casi consustanciales a los carteles de la Mercè, como también sucede cada Navidad con el pesebre de la plaza Sant Jaume. Un repaso a los 46 diseños de las fiestas mayores desde la recuperación de la democracia (1979-2025) dan fe de la capacidad de los artistas seleccionados para desatar pasiones.

El cartel inmediatamente predecesor, el de 2024, también trajo mucha polémica. Nada divino, esta vez. La propuesta de la productora de videoclips CANADA era una breve historia de una madre muy agobiada y sola que trataba de calmar sin éxito a su bebé, que dejaba de llorar gracias a los colores y sonidos de una cercavila que le llegaban desde la ventana de su pequeña vivienda. La luz rojiza del cartel, el niño asustado y los reflejos ambiguos recordaban a muchos internautas la estética de una película de terror en vez de una festividad, así que las parodias pronto llenaron las redes sociales. También le llovieron críticas a CANADA porque en el cartel no aparecía absolutamente ninguna referencia catalana.

Los de 2023 y 2022 no suscitaron tantos choques de opiniones, pero tuvieron que cargar con el altísimo listón que dejó la alegoría de la Mercè 2021 de Malika Favre, el cartel reciente que más consenso ha generado. El ayuntamiento distribuye cada año copias impresas gratuitas y las de aquella edición se agotaron a la velocidad del rayo. Era balsámico, además, porque cerraba la etapa pandémica, que quedó plasmada en 2020 en una protagonista dibujada por Reskate con mascarilla y una langosta. Y es que se atribuye a la patrona haber librado a Barcelona de una plaga de este insecto en 1867, una calamidad a la altura de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Merche, "la choni ideal"

Antes de confinamientos y virus globales hubo más debates sobre la cartelería, por supuesto. La imagen de 2018 corrió como la pólvora por las redes sociales por el parecido razonable entre la mujer protagonista y la entonces alcaldesa Ada Colau, con las consiguientes acusaciones de egocentrismo y electoralismo.

El cartel de Mariscal para la Mercè 2017 tuvo aún más guasa, aunque no estrictamente el dibujo, que tenía aires de Petra olímpica, sino un chascarrillo del autor, que la definió como "una choni ideal". Tampoco ayudó que, junto al entonces teniente de alcalde Jaume Collboni, la llamara coloquialmente "Merche" en la presentación y que el propio programa de actos dijera que "por la cara que hace podría vivir perfectamente en Nou Barris".

La Mercè con sol y a tope se va a la playa andando para no contaminar, es la choni ideal! #LaMerce17 #disenografico https://t.co/zIHtW2XVQA pic.twitter.com/D2s9fg9SLy — Mariscal Oficial (@MariscalOficial) July 18, 2017

La caricatura de las chicas de extrarradio enfadó a entidades juveniles como los 'casals' de jóvenes, que promovieron la fiesta alternativa 'La Mertxe' en Fort Pienc, con el consiguiente cartel de réplica. Para más inri, la 'Merche' dividió al gobierno de Bcomú-PSC: "No es mi cartel. Reproduce un estereotipo de mujer que no representa a Barcelona, y no está para nada alineado con las políticas de género que está haciendo este ayuntamiento", llegó a decir la concejala de Feminismos, Laura Pérez.

Quizá el precedente más directo de la polémica de este verano es la obra de Nazario para la Mercè 1999, que usaba una caligrafía de estilo árabe bajo una gran luna menguante. El arzobispo del momento, Ricard Maria Carles, reprochó que "los instrumentos publicitarios" de la celebración deberían aludir "muy claramente a sus raíces inequívocamente cristianas", a lo que el autor respondió tildándole de "skinhead del clero". Diferente fue la polémica del año 2001, cuando se acusó a Antonio Miralda de plagiar la letra y gusto del dependiente del colmado LaFuente de la calle Ferran, con un popular escaparate con letreros de productos en oferta.

Los abstractos

Finalmente está el extenso capítulo de carteles abstractos, con una clara hegemonía durante los años 2000. Pese a ser creaciones de artistas de gran prestigio internacional, para buena parte de los barceloneses eran vacíos o simplemente demasiado difíciles de interpretar. Algunos ejemplos son los de Sean Scully (2015), Ignasi Aballí (2014) o Jaume Plensa (2012) o Vicente Rojo (2006).

Mención aparte para los de Claret Serrahima (2010) y Pere Torrent ‘Peret’ (2008), muy poco figurativos pero no por elección propia, sino a causa de la decisión municipal de censurar sus primeras propuestas. Eran un higo abierto y una mujer desnuda, como mostraron ellos mismos a EL PERIÓDICO. El récord de lo abstracto, no obstante, es para Perejaume, que en 2004 puso sobre un pedestal la inscripción "Hem de fer-nos, els artistes, pagesos? Un turista plantat és un pagès? Pot tornar a pagès aquell que ha estat turista?". Tres preguntas que nada tienen que ver con la fiesta mayor, pero que, cabe reconocer, la ciudad podría hacerse todavía hoy y seguir sin entenderlas ni saber qué responder.