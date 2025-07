Nou Barris urge a Salut a resolver la falta de médicos: "Se han ido cinco del CAP y no los cubren"

Unos 300 vecinos de Nou Barris, en Barcelona, se han congregado este miércoles por la tarde ante el Centro de Atención Primaria (CAP) de Ciutat Meridiana para reclamar que se cubran las vacantes y las bajas de médicos que advierten que permanecen sin ocupar en el barrio que menos renta por hogar declara en la capital. Las asociaciones de vecinos de Ciutat Meridiana y Torre Baró, así como residentes de la Zona Nord de Nou Barris y Can Cuiàs, en Montcada i Reixac, acordaron la semana pasada en una asamblea organizar actos de protesta para defender una “sanidad pública universal de calidad” y alertar de las consecuencias de las reducciones presupuestarias que observan que no se han revertido aún en un extremo de la ciudad en que la tasa de problemas de salud mental e intentos de suicidio rebasa con holgura la del resto de Barcelona.

"Hace más de un año que estamos así, pero está yendo a peor: estamos preocupados porque llegan las vacaciones y no se cubren las bajas", diagnostica Fili Bravo, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana. El líder vecinal precisa que, en los últimos tiempos, cinco médicos han dejado el ambulatorio sin que sus plazas se hayan suplido de forma definitiva, a lo que se suma "una o dos bajas" y otro par de jubilaciones antes de fin de año. "En abril nos dijeron que habría unos cambios y se cubrirían las bajas, pero estamos casi en agosto y prácrticamente no se han cubierto", recrimina Bravo, que constata mucho enfado a pie de calle.

En la concentración, los asistentes han reclamado que la plantilla del CAP aumente asignando todas las plazas que están libres y agilizando las contrataciones. "Para el médico de cabecera, se tarda unos 27 días para tener visita y es un año o más para un especialista", indica Bravo. "Las listas de espera son muy altas, en pediatría hay muchos probemas por falta de médicos... No se cubren plazas y, cuando vienes, te puedes encontrar a un eventual diferente al de la vez anterior", describe Sandra. Gemma Franquet confiesa que se ha topado con esa contrariedad: "Me ha pasado venir con mis padres, que son mayores, y tener que explicar de nuevo su situación desde el principio al médico, porque es un sustituto nuevo. Me encuentro desvalida. ¿Qué pasará si a mis padres les pasa algo grave?".

Lejos de la renta de Barcelona

A su vez, los manifestantes han abogado por que el modelo de designaciones se reformule para primar la “situación socioeconómica y las necesidades que de la misma se deriven” sobre el número de usuarios o la población del lugar y que se dote al personal de suficiente material nuevo. Ciutat Meridiana, con 11.330 habitantes, acreditó 11.788 euros de ingresos anuales por vivienda en 2022, según los últimos datos publicados. En Torre Baró viven 3.181 vecinos y se cuantificaron 12.862 euros de retribuciones de promedio al año, mientras que en Vallbona, con 1.450 residentes, se estimaron en 13.419 euros. Los tres barrios quedan lejos del sustento que un hogar medio de la ciudad dispone, tasado en 22.994 euros hace tres años.

Jordi ha contado que su mujer espera que le llamen del ambulatorio para recibir los resultados de unas pruebas. "Y yan han pasado dos meses desde que se las hizo", afirma. Fina atestigua que, en su caso, pasó consulta con una enfermera. "Mi doctora se jubiló y no la han sustituido. Si vienes a urgencias te visitan, pero para el médico de cabecera se puede tardar un mes", calcula.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortiz, señala que la reinvindicación busca "dar apoyo a los médicos y los enfermeros del CAP, que tienen muchos problemas que aguantar". "Igual que en nuestro caso pasa en otros ambulatorios de Nou Barris", señala.

Aparte, la protesta ha servido para urgir a que se abra una base para ambulancias en la calle Escolapi Càncer, pendiente de que entre en funcionamiento. A su vez, la manifestación -llamativamente nutrida para tratarse de finales de julio- ha sido un toque de atención en que se ha acusado de “falta de compromiso político” y de garantía de los índices de calidad exigidos por la ley, de modo que los presentes han instado a “revertir los recortes”, “cumplir con los estándares de asistencia europeos” y asegurar la “asignación presupuestaria correspondiente para cubrir las necesidades de la población”.

Contratos de interinidad

Por su parte, el Institut Català de la Salut (ICS) ha respondido al malestar señalando que trabaja para cubrir las vacantes en la plantilla del del CAP de Ciutat Meridiana, que califica de “necesidades sobrevenidas”. El ente que gestiona la sanidad pública catalana responde que ha ofrecido “contratos de interinidad”, en especial a profesionales jóvenes que están acabando su período de formación en centros médicos públicos de Barcelona, y con ofertas con condiciones diferenciales, “como es habitual en sitios de difícil cobertura”, reconoce el ICS.

A su vez, el organismo dependiente del Departament de Salut añade que personal de otros centros sanitarios de la capital prestan apoyo “de manera transitoria” al ambulatorio de Ciutat Meridiana. El ICS agrega que las contrataciones “se han reforzado” para agosto en comparación con julio. Aparte, destaca que se cuenta con un “contingente especial de una enfermera para hacer las visitas fuera del centro, hacer gestión de la demanda y atención al paciente crónico”. Añade que se ha destinado “un refuerzo adicional de otra enfermera y un conductor” de apoyo a la atención domiciliaria.

Por su parte, el distrito de Nou Barris comenta que mantiene conversaciones con el Consorci Sanitari de Barcelona sobre la base de ambulancias de la Zona Nord, “para que este servicio se ponga en marcha lo más pronto posible”, expresa. El pleno del distrito respaldó la semana pasada una petición del PP para apremiar a Salut se comprometa a “una reposición inmediata de la falta de médicos en el CAP de Ciutat Meridiana”.

Toni Ruiz da fe de que ha topado con la escasez de facultativos: "Vine la semana pasada por un dolor en los abductores y me dijeron que mi doctor está de baja, por lo que me daban visita para el 4 de noviembre. Tuve que ir a urgencias, igual que mi hija, a la que le daban visita para dentro de tres o cuatro meses en pediatría. Al final, nos obligan a ir urgencias y se causan demoras porque están llenas".

Varios de los consultados explican que los problemas que refieren vienen de lejos. "Muchas veces la médica de mi madre está de baja, tiene muchos pacientes", observa Isabel Cano. "Cuando tengo que ir yo, pido a primera hora y siempre hay un montón de gente. Los médicos no pueden dedicar los minutos que necesitamos y es lógico que haya retrasos", empatiza.