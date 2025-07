El depósito pluvial de Badalona que ha de evitar vertidos de agua residual al mar lleva un año roto

Tras las intensas lluvias del pasado viernes, en las playas de Badalona ha ondeado la bandera roja durante tres días: "El agua no es apta para el baño", rezaban los avisos que el Ayuntamiento publicó en sus redes sociales desde el sábado 26 y hasta el lunes 28. Como es ya costumbre desde hace muchos años, un episodio de lluvias moderado implica el vertido de agua residual procedente del uso doméstico al mar. Uno de los elementos clave para evitar estos desagradables derramamientos es el depósito de aguas pluviales de la Estrella, el único de que dispone la ciudad, situado en las inmediaciones de la Rambla de Sant Joan. Sin embargo, el depósito está fuera de servicio desde hace más de un año. Concretamente, desde el día 7 de junio de 2024.

Seis días antes, el 1 de junio de 2024, cayó en la ciudad una precipitación acumulada de 5,1 milímetros por metro cuadrado. Entonces, el depósito se llenó parcialmente, pero no pudo aliviar su capacidad una vez terminado el episodio de lluvia. Se detectó que el tubo de impulsión de las bombas de vaciado estaba roto y, por lo tanto, no se podía impulsar el agua del depósito a la red de alcantarillado. Sin ese tubo, el depósito no puede funcionar y queda fuera de servicio. Estos hechos quedan reflejados en la documentación que acompaña a la licitación para la reparación de dicho elemento, y que el Ayuntamiento publicó a mediados de este mes de julio.

Concretamente, la memoria justificativa de la licitación advierte que sin el depósito en marcha, se pueden provocar diversas afectaciones como "inundaciones en la zona afectada por la cuenca de la Rambla de Sant Joan, debido a la insuficiente capacidad hidráulica de la red de alcantarillado". Asimismo, el "incremento del vertido al mar de agua residual mezclada con agua de lluvia fuertemente contaminada", y, en definitiva, el "aumento del número de episodios de contaminación del litoral". El presupuesto base de la licitación alcanza los 100.000 euros, IVA incluido.

Fuentes municipales han explicado a EL PERIÓDICO que en cuanto se detectó el problema intentaron tirar adelante una licitación de urgencia para subsanarlo, pero que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no lo autorizaron, de manera que la licitación ha tenido que discurrir por los trámites ordinarios. Un camino administrativo que, habida cuenta de la dificultad ya endémica de la administración local badalonesa para tirar adelante contrataciones, se ha alargado más de un año.

Si bien el hecho que el depósito, con una capacidad de 30.000 m³, esté en funcionamiento no asegura que se puedan evitar todos los vertidos de agua residual doméstica al mar ―la instalación fue construida hace más de diez años y los derrames al mar no han cesado―, sí es cierto que su función es clave para, cuanto menos, reducirlos. De hecho, el pasado mes de diciembre, el ejecutivo local anunció la firma un convenio con el Área Metropolitana de Barcelona para la construcción de tres nuevos depósitos, situados en la calle de Prim (con una capacidad de 6.800 metros cúbicos), en la avenida de Alfons XII (25.000 m³), y en el parque de Can Barriga, en Bufalà (con 69.000 m³). Según los cálculos del consistorio, cuando los tres entren en funcionamiento (y el de la Estrella también, tras la necesaria reparación), se podría evitar el 85% de los vertidos de agua residual doméstica al mar.