El comercio del centro de Barcelona reabre la batalla por ampliar los domingos de apertura

Barcelona reabrirá el debate de los festivos de apertura comercial de cara a su posible ampliación en 2026. El acuerdo sectorial que desde 2022 ha permitido levantar la persiana en domingos y festivos a las tiendas situadas en zonas céntricas o turísticas en temporada estival está a punto de llegar a su fin. La prórroga sería la vía más sencilla de cara a 2026, pero la patronal que representa a la mayoría de esos ejes comerciales, Barcelona Oberta, ha decidido batallar para que el periodo se extienda desde Semana Santa a Todos los Santos, hasta ocho meses. Creen que la medida permitiría aprovechar el turismo que pasa unos días en la ciudad y compra impulsivamente. Según avanzan a EL PERIÓDICO, ya han planteado su propuesta al ayuntamiento, de cara a debatir el tema con todos los agentes implicados (administraciones, sindicatos y otras patronales) desde septiembre. El viento sopla a su favor, en un momento en que el 48,3% de barceloneses están a favor de las aperturas en festivo, frente a un 44% en contra.

Ese dato de la encuesta municipal Omnibus realizada a los barceloneses la pasada primavera revela un incremento de opiniones favorables de 8,7 puntos respecto al año pasado, y es el más favorable para los partidarios desde 2013. Pero Barcelona Oberta, que siempre ha reinvindicado el máximo posible de domingos, se siente avalada también por el aumento de las contrataciones laborales --como exigían los sindicatos--, en tanto que más de la mitad desde 2022 son indefinidos. Los últimos resultados de 2024 aún no se han dado a conocer, pero en 2023 los estudios municipales sobre el impacto de la ZGAT o zona de gran afluencia turística destacaron que las compras en dichas áreas que realizaban los residentes de la ciudad no eran a costa del comercio de barrio, más que en un 0,1% del gasto, y que el 52% de estos habrían comprado en el mismo sitio pero otro día, de no haber tenido la opción en domingo.

En cambio, en 2023 se registró un aumento de ventas en el comercio del 9,5% gracias a la compra turística inducida los festivos y por cada 2,1 euros en compras se genera 1 euros en restauración. En paralelo, un 91% de usuarios (no solo turistas) consideraban que el comercio abierto mejora su experiencia. La patronal del comercio céntrico y de zonas turísticas destaca también que entre los comerciantes encuestados la opción de la 'libre elección' ha ido ganando peso (44,4% en 2023), frente al 26,9% que lo prohibirían. Ese año, abrieron un 37% de quienes podían hacerlo, porque los barrios 'turísticos' no céntricos tienen un bajo seguimiento, mientras que los ejes céntricos la aprovechan.

El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, reivindica "la libertad de abrir en domingo", porque "no obliga a nadie, pero da oportunidades a quienes las quieren aprovechar". Cree que en una ciudad "moderna como Barcelona" se trata ya de "un debate anacrónico", porque ve los ejes asociados en la entidad ven "insuficiente" la oferta actual de cuatro meses, que además coge todo el periodo de rebajas y no tiene "valor añadido". Por contra, "los mejores periodos para el turismo de compras son primavera y otoño", mucho más rentables por la tipología de viajeros, subraya.

Explica que en mayo escribieron formalmente al alcalde Jaume Collboni a tal efecto, y hace unas semanas mantuvieron una reunión con la concejala de Promoción Económica, Raquel Gil, a la que transmitieron sus argumentos. La cuestión se pondrá sobre la mesa en otoño. El consistorio tiene la última palabra sobre la decisión de las aperturas en zonas de afluencia turística, pero busca el consenso sectorial en un contexto de intereses que durante años habían estados muy contrapuestos. El comercio de barrio aglutinado en Barcelona Comerç ha sido tradicionalmente crítico con la liberalización, por cuestión de conciliación y por el efecto que pudiera tener en los comercios que no tengan infraestructura para abril.

Jené cree que los resultados de estos años refuerzan su objetivo de ampliar el periodo de apertura, porque además facilitará aún más las contrataciones laborales, ya que se podrán enlazar con la campaña navideña.

El modelo horario se reabrirá justo en un momento en que Barcelona aspira a ser capital europea del comercio de proximidad, y cuando se presupone que el sector debería aunar fuerzas para exhibir su potencia.

La situación y los retos

El acuerdo de febrero de 2022 que finaliza a finales de 2025 ha permitido al comercio de Barcelona situado en zonas céntricas o turísticas abrir los festivos entre mediados de mayo y mediados de septiembre estos cuatro años. Lo suscribieron Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç, Foment del Treball, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y UGT, con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona y la rúbrica de la Generalitat. Supuso un avance en tanto que los anteriores acuerdos fijaban fechas sueltas que provocaban gran confusión entre los turistas y barceloneses.

Con el pacto aún vigente, los establecimientos ubicados en las zonas 1 y 2 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) --consideradas más turísticas-- pueden abrir en horario delimitado, de 12.00 a 20.00 horas. Cabe recordar que la normativa permite en paralelo la apertura libre de los comercios de menos de 300 metros cuadrados sea cual sea su ubicación. Pero el nuevo paraguas dio cobertura a grandes marcas y centros comerciales, dentro de los perímetros establecidos.

En Ciutat Vella se incluyen todos los barrios, es decir, el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta. En el Eixample, la Nova Esquerra de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, la Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni. En Sants-Montjuïc podían abrir los barrios de Sants, Hostafrancs, Poble Sec y Font de la Guatlla. El barrio de Les Corts es el único incluido en el distrito homónimo. En Sarrià-Sant Gervasi, en Sant Gervasi-Galvany y en parte del Putxet i el Farró. En Gràcia, en la Vila de Gràcia y parte de La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y Vallcarca i els Penitents. En Horta-Guinardó, en una parte del Baix Guinardó. En Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou y parte de los barrios del Parc i la Llacuna del Poblenou, así como de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.