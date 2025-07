El comercio de barrio y los sindicatos rechazan abrir más domingos en Barcelona

El debate reactivado sobre los la apertura comercial los domingos y festivos en Barcelona constata la divergencia de posiciones e intereses entre el comercio de barrio y los ejes más céntricos. Los primeros rechazan de plano la /espetición Barcelona Oberta de ampliar el periodo de libertad comercial a partir de 2026. El acuerdo vigente desde 2022 permite abrir a las tiendas situadas en zonas céntricas o turísticas de mitad de mayo a mitad de septiembre. Pero está a punto de finalizar, y la patronal del comercio del centro ha solicitado ya al ayuntamiento --como avanzó ayer EL PERIÓDICO-- que extienda el calendario a todos los festivos entre Semana Santa y Todos los Santos, hasta ocho meses. El pequeño comercio aglutinado en Barcelona Comerç y los sindicatos lo rechazan de plano y solo aceptarán renovar el actual pacto. Mientras que patronales como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) apoyan una mayor liberalización.

Las patronales y sindicatos consultadas son las que firmaron el consenso de 2022, que afecta a todos los comercios ubicados en las zonas 1 y 2 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) --consideradas más turísticas--, donde se puede abrir en horario delimitado, de 12.00 a 20.00 horas, durante los cuatro meses de la campaña de verano. Cabe recordar que la normativa permite en paralelo la apertura libre de los pequeños comercios de menos de 300 metros cuadrados excepto franquicias sea cual sea su ubicación. Pero el acuerdo de zonas turísticas abarca a grandes marcas y centros comerciales, dentro de los perímetros establecidos.

Barcelona Oberta quiere ahora dar un paso adelante y sacar más rendimiento al turismo que pernocta los fines de semana. Defiende que su apertura no perjudica a los barrios, al tratarse de viajeros de adquisiciones impulsivas o de clientes que si no comprasen en festivo acudirían igualmente al centro otro día de la semana. Lo apuntalan con cifras de diversos informes económicos, como recogió este diario, y con el dato de una reciente encuesta municipal que muestra en 2025 a un mayoritario 48,3% de barceloneses a favor de las compras en domingo. Creen que para convertirse en un destino de compras y fomentar el gasto del turista es importante ofrecerle esa opción también en primavera y otoño.

Comercios abiertos el pasado domingo en la Rambla Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

Pero en Barcelona Comerç (con ejes de barrio que van de Sant Andreu a Sants) opinan que en el acuerdo de 2022 ya llegaron a su "máximo". "Ya estamos lo suficientemente incómodos como para ampliarlo", señala su presidente, Pròsper Puig. Según argumenta, el año pasado el comercio abrió más de 30 festivos, entre el periodo estival, la campaña navideña y las rebajas, por lo que rechazan un incremento del alcance que propone Barcelona Oberta. A lo sumo, aceptarían agregar fechas "especiales" muy concretas ligadas a algún gran evento puntual.

Puig agrega que además "encontrar personal cualificado es cada vez más complicado", y considera que si los trabajadores del comercio no están satisfechos con los horarios se dificulta la contratación. Cree que para dignificar el comercio hay que contar con profesionales, y las contrataciones de refuerzo no permiten cubrir los perfiles que necesitan muchos establecimientos especializados. Añade que "abrir en festivo no es un beneficio para la ciudad" y en cambio el turista puede hacer compras otros días.

Desacuerdo sobre el empleo

Según datos municipales de 2024, entre mayo y septiembre la afiliación a la Seguridad Social en el Comercio creció en 1.441 personas, sumando 2.500 más que en el periodo de enero a abril, cuando no se puede abrir. No obstante, el tema del empleo sigue generando discusiones entre las partes implicadas.

En el mismo sentido se han pronunciado los sindicatos. Desde CCOO señalan que les gustaría que "hubiesen menos domingos de apertura", por lo que no aceptarán ampliaciones. Creen que no contribuye a aumentar los contratos laborales y solo están dispuestos a suscribir la continuidad del acuerdo que ya se alcanzó hace tres años.

En UGT de Catalunya y la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de Catalunya mantienen la misma tesis: "Cuatro meses son más que suficientes". Y aseveran que el tipo de empleo que se genera es similar al de las suplencias de vacaciones, porque se trata de contratos "temporales y a tiempo parcial". El sindicato considera que el impacto de las aperturas hasta ahora en el comercio de proximidad ha sido "mínimo o inexistente", mientras que "los beneficios han ido mayoritariamente a grandes superficies y franquicias". Por ello, ven "inadmisible reabrir el debate" y defienden el "derecho al descanso de los trabajadores", insistiendo en la conciliación.

El ayuntamiento ha comentado el tema con las dos patronales, relatan estas, pero ha emplazado a Barcelona Oberta a tratarlo en los encuentros con todas las partes que se celebrarán en otoño, con la vista puesta ya en la planificación de 2026. De momento ha rechazado hacer valoraciones a este diario. Tampoco Foment del Treball ha querido hacer valoraciones hasta consensuarlas con las entidades que integran su comisión de Comercio.

Sector en la encrucijada

En cambio, desde Pimec Comercio señalan que de la experiencia de sus socios con establecimientos de menos de 300 m² --estos pueden cualquier festivo si no son franquicias-- concluyen que solo abren quienes "lo consideran oportuno" haciendo números. La razón es que "los márgenes comerciales son cada vez más estrechos, los costes operativos no dejan de crecer, las dinámicas de consumo han cambiado profundamente, y el sector sufre una carencia creciente de mano de obra". A ello suman la "competencia de las grandes plataformas de venta en línea, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año".

En esta coyuntura, Pimec vive un "momento de reflexión profunda" y cree que "el comercio de proximidad tiene que afrontar retos estructurales y redefinir su papel en un entorno en transformación". "Reinventarnos no es una opción, sino una necesidad", destaca un portavoz, aunque están analizando si hay que apostar por la "flexibilidad territorial", dado que "cada zona tiene sus propias dinámicas y necesidades".

Y la patronal ANGED, en cambio, destaca que Catalunya lidera el crecimiento de empleo en el comercio y pone a Barcelona y su ZGAT como ejemplo de éxito a replicar en otros municipios de área metropolitana y la comunidad. Destacan que la facturación en festivos ha crecido un 13%, cinco veces más que entre semana. Y abogan por la libre elección de los consumidores, la igualdad de reglas del juego frente a otros servicios abiertos y la competitividad frente al comercio online.