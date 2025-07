Los alimentos ecológicos no son para todos los bolsillos: el ejemplo de tres barrios del área de Barcelona

Una amplia oferta de alimentación ecológica no implica que el acceso a ella sea asequible. Los académicos tildan de 'espejismo alimentario' la brecha que se genera entre el precio de los productos ecológicos y el bolsillo de los consumidores, en el sentido de que la oferta saludable no se corresponde con una demanda accesible. Un nuevo estudio del Institut Metròpoli, centro de investigación adscrito al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ubica esos mirajes ecológicos en el área de Barcelona. Los tres barrios que mejor ilustran el fenómeno de que los alimentos ecológicos no son para todos los bolsillos son La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat); Fondo (Santa Coloma de Gramenet); y Ciutat Meridiana (Barcelona), tal y como muestra el siguiente mapa.

"Una de las conclusiones del informe es que, aunque la oferta del producto ecológico ha evolucionado, lo ha hecho de manera desigual y está muy vinculada a cierto elitismo y procesos de gentrificación", explica a EL PERIÓDICO Elena Domene, coautora del análisis y jefa del área de Sostenibilidad del Institut Metròpoli. La experta subraya que "no todo el mundo, especialmente en los barrios más vulnerables, puede acceder a productos ecológicos".

El diagnóstico metropolitano pone datos a ese agujero por el que se caen los consumidores con menos recursos. Primero remarca que el 76,5% de la población del área de Barcelona, unos 2,5 millones de personas, viven en secciones censales con más de cuatro establecimientos de productos ecológicos en un radio de 400 metros.

Hasta ahí, a esas demarcaciones se las denomina 'oasis ecológicos'. Los cuales devienen en 'espejismos' cuando se revela la contrapartida: entre toda esa población, un 7,63% vive a su vez en secciones censales con más del 30% de vecinos en riesgo de pobreza, lo cual les supone un obstáculo para comer sano.

"A mayor desigualdad en los barrios, peor es el acceso a una alimentación saludable", lamenta Janet Sanz, vicepresidenta de Acción Climática del AMB. La concejala barcelonesa perfila soluciones como la del proyecto 'FoodClic', de políticas alimentarias en barrios vulnerables como Fondo (Santa Coloma de Gramenet) o Sant Cosme (El Prat del Llobregat).

Tres millones de vecinos expuestos a excesiva oferta insana

Más allá de los desequilibrios en torno a los productos ecológicos, el estudio calcula que, de media, nueve de cada diez vecinos (un 88,65%,) de la conurbación barcelonesa de 3,3 millones de habitantes residen en zonas especialmente expuestas a alimentación insana. El dato radica en que esa población, unos tres millones de habitantes, se ubica en secciones censales con cuatro o más establecimientos alimentarios considerados 'poco saludables' —desde cadenas de comida rápida a heladerías pasando por 'vendings'— en un radio de 400 metros.

La investigación traza una correlación entre el acceso a alimentación poco saludable y las rentas bajas. Por una parte, determina que prácticamente toda la población —entre el 90% y el 100%— de los siguientes barrios vulnerables está expuesta a zonas con especial concentración de locales insanos: Ciutat Meridiana (Barcelona); La Ribera (Montcada i Reixac); La Mina (Sant Adrià del Besòs); La Torrassa (Hospitalet de Llobregat); y Fondo (Santa Coloma de Gramenet). En la categoría 'establecimientos poco saludables' se han incluido los supermercados porque, apunta Domene, "incluyen una amplia oferta de productos procesados". También cadenas de comida rápida tipo McDonald's o Burguer King, agrega la experta.

Por otra parte, el análisis detalla que el mencionado 88,65% de la población metropolitana vive en lo que denomina 'pantanos alimentarios': secciones censales donde además de la concentración de negocios de alimentación insana se da la condición de que al menos un 30% de la población se sitúa por debajo del umbral de pobreza. Pero, dentro de ese grueso de habitantes, existe un 9,1% de territorio que, además de estar expuesto a la aglomeración de locales poco saludables, adolece de más de un 30% de su población en riesgo de pobreza. Ese 9,1% se corresponde con barrios muy densamente poblados de cuatro ciudades: Barcelona; Badalona; Santa Coloma de Gramenet; y L'Hospitalet de Llobregat.

El objetivo del trabajo del Institut Metròpoli es que el AMB se dote de datos y herramientas para que, de cara al 2050, "en lugar de tener un 90% de población expuesta a alimentación insana nos planteemos un horizonte en que haya un 90% de población bien alimentada desde la óptica de la salud", sostiene Sanz.

La investigadoras dan el paso de perfilar una mínima hoja de ruta de políticas públicas para que las administraciones tomen nota. Por ejemplo, proponen apostar por las tiendas de barrio y los mercados municipales como garantía de comercio de proximidad y calidad. Así como contemplan también una potencial regulación de la oferta de alimentación saludable en los municipios del AMB, al menos en los barrios más vulnerables, análoga a la del plan de usos del Eixample de Barcelona, que no quedó exento de disputa política entre PSC y Comuns.