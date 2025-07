Dos jóvenes catalanas lanzan la primera plataforma en España que conecta marcas con creadores de contenido ‘reales’

En un ecosistema digital saturado por imágenes pulidas, cuerpos normativos y cifras astronómicas de seguidores, dos jóvenes emprendedoras catalanas han decidido romper moldes desde el corazón de Barcelona. Pia Mill (29 años, Girona) y Berta Quirante (26, Sabadell) lanzaron este junio UGC Slalom, la primera plataforma española —y una de las pioneras en Europa— que conecta directamente a marcas con creadores de contenido que no responden al perfil tradicional del influencer.

“No hay necesidad de tener un físico perfecto, ni de ser joven, ni de acumular miles de likes. Basta con ser auténtico”, explica Quirante desde las oficinas de su agencia, ubicadas en el número 97 del Paseo de Gràcia de Barcelona. Desde allí operan también Slalom, su agencia de marketing digital, y ahora esta nueva apuesta por el User Generated Content (UGC), un modelo en auge en Estados Unidos que empieza a consolidarse en Europa.

La semilla del proyecto se remonta a hace cinco años, cuando Pia regresó a la capital tras trabajar en una agencia de comunicación en Madrid. "Entonces, cuando llegué a Barcelona, tenía clarísimo que quería montar mi propia agencia", recuerda Mill. En esos primeros años, ambas empezaron a detectar un cambio en las necesidades del mercado: las marcas buscaban contenidos más orgánicos, reales y cercanos. “Los clientes pedían más vídeos naturales, y terminábamos grabándolos nosotras mismas o pidiéndoselos al equipo. Hasta que ya no teníamos a quién más pedírselos”, explica Berta con una sonrisa.

Fue entonces cuando decidieron dar el salto. Empezaron a buscar creadores externos, pero el proceso era lento y poco eficiente: horas y horas buceando entre perfiles de TikTok e Instagram, rastreando personas que encajaran con lo que las marcas buscaban. “Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo mucho tiempo y que no existía ninguna herramienta que facilitara esta conexión. Así surgió la idea de crear una plataforma que agilizara todo el proceso: desde la publicación de ofertas hasta la gestión de contratos, briefings, entregas, feedbacks…”, detalla Mill. Y aquí nace su plataforma reflejada en América del Norte y con objetivos muy claros: facturar un millón de euros en su primer año, y alcanzar los 7,7 millones en el tercero. “Nos hemos adelantado. En Estados Unidos ya hay plataformas similares que están funcionando muy bien, pero en España no había ninguna. En Europa tampoco es que haya muchas. Por eso creemos que podemos posicionarnos como pioneras en el mercado”, apunta Mill. “Y de momento, el resultado está siendo muy positivo. Estamos contentas”.

Un 'match' entre creadores y marcas

UGC Slalom es una plataforma de intermediación profesional que permite a las marcas encontrar al creador adecuado para cada campaña, incluso aunque no tenga seguidores si su contenido es de calidad. La herramienta filtra por afinidad de valores, tono de comunicación, experiencia, y garantiza la legalidad de todo el proceso. “Nuestro objetivo es demostrar que cualquier persona puede ser creadora de contenido si conecta con la marca y transmite credibilidad. Puede ser tu vecina, tu hermana, tú”, sostienen.

Actualmente, la plataforma cuenta con cerca de 100 creadores registrados, y ya trabajan con unas 14 marcas activas. Entre sus primeros clientes figuran nombres como Perspirex, un antitranspirante farmacéutico; la línea de juguetes para bebés Oh My Baby, o centros comerciales gestionados por CBRE. El perfil predominante entre los creadores es femenino, aunque hay de todas las edades y orígenes. “Para las campañas de productos infantiles, por ejemplo, buscamos a madres con bebés recién nacidos hasta tres años. No necesitamos que sean influencers, solo que transmitan verdad”, explican.

De aquí a final de verano, UGC Slalom prevé alcanzar los 400 perfiles activos, y situarse en 1.000 creadores registrados en los próximos seis meses. La clave, dicen, es el equilibrio entre volumen y calidad. “No queremos que sea una plataforma masiva, sino una red cuidada y efectiva”, recalca Mill.

Pia Mill y Berta Quirante, creadoras de UGC Slalom / UGC Slalom

Las cifras del sector avalan su apuesta. El mercado español del contenido generado por usuarios facturó 781 millones de euros en 2024, y se estima que alcanzará los 2.000 millones en 2030. En Europa, el crecimiento también es meteórico: el UGC superó los 1.500 millones en 2023, y se proyecta que llegue a los 6.900 millones en la próxima década, con un crecimiento anual superior al 25%.

Además del modelo de negocio, hay una vocación ideológica detrás del proyecto. Las fundadoras quieren contribuir a derribar los estándares estéticos y aspiracionales que han dominado el marketing digital en la última década. “Durante años se ha vendido la idea de que solo puedes influir si tienes un cuerpo perfecto, una vida perfecta y muchos seguidores. Pero eso no conecta con la mayoría. La gente quiere ver contenido real. Y ese contenido genera resultados reales”, afirman.

Lo llaman contenido orgánico, y es el ADN de UGC Slalom. No está pensado para impresionar, sino para parecer auténtico. “Queremos demostrar que se puede hacer publicidad desde lo cotidiano. Desde una cocina, un cuarto de baño, una calle cualquiera. Lo que cuenta es la relación honesta entre la persona y el producto”, resume Quirante.