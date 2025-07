Constantí Serrallonga: "El calendario de la reforma de la Fira en Montjuïc es ambicioso pero posible”

La semana pasada este diario habló con algunos de los arquitectos que reformarán la Fira en Montjuïc. ¿Qué ganará la Fira con el cambio? ¿Imagen? ¿Negocio?

Es un salto cualitativo enorme, tener este espacio tan urbano como el de la Fira entre Montjuïc y la plaza de Espanya es un privilegio. Las grandes ferias se hacen en espacios inmensos, como es el caso de Fira Gran Via, aunque esta sigue siendo, a diferencia de las de otros países, una feria urbana, pese a estar tocando al aeropuerto. Mantener en el corazón de la ciudad, en un lugar tan emblemático de Barcelona como Montjuïc, un espacio ferial modernizado, con infraestructuras renovadas, con nuevos pabellones hechos ya pensando en ferias y congresos, es un privilegio. Será uno de los iconos mundiales de las ferias. Es recuperar algo que fue construido en 1929 con la previsión de que sería demolido. No contaba con una adecuación completa, y ahora lo rehacemos como si fuera nuevo.

Toda esta reforma pivota sobre el centenario de la Exposición de 1929, pero la Fira nace oficialmente en 1932.

Exacto. Nosotros decimos siempre que somos uno de los herederos de la Exposición internacional. Aquí hubo grandes ferias de muestras y después sectoriales, que son las que tenemos hoy. Vimos claramente la oportunidad de vincular el centenario con un proyecto para poner al día Montjuïc. Fira ha sido motor de la celebración pero es un proyecto compartido, detrás está todo el mundo. Se creó un consorcio para el centenario, que tiene como socios a la Fira, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Estado, y también entrará el MNAC y seguramente BSM. Detrás de todo esto hay una voluntad de las administraciones que demuestra que Montjuïc está en su agenda.

Serrallonga, frente a uno de los edificios de Fira de Barcelona. / Jordi Otix

A tenor de lo que explican los arquitectos que la reformarán, el principal problema de la Fira en Montjuïc y plaza de Espanya es su falta de conexión con la ciudad y con el propio Montjuïc.

Esto era un recinto, que conlleva el concepto de cerrado, y la idea es hacer un espacio ferial, abierto y más conectado con Barcelona. Es importante que sea una feria integrada en la ciudad. Hemos escuchado al consistorio, sabemos que hay un problema de vivienda y entendimos que teníamos que ceder el pabellón de la calle de Lleida para que se haga vivienda.

¿Cree que vendrán vecinos a pasear?

La avenida Maria Cristina será peatonal, sin coches, con transporte público. Hay que imaginar un gran bulevar que adquirirá una gran centralidad. Será un espectáculo

¿Ayudará a crecer a la Fira?

Dejando fuera el Mobile World Congress y el ISE, yendo al segmento de congresos, los que corresponden a una asociación, por ejemplo los de médicos, Barcelona es la primera ciudad del mundo en número de delegados. En congresos somos la quinta, pero en número de delegados, la primera de lejos. Las exposiciones de 1888 y 1929, los Juegos Olímpicos, el Mobile: son elementos que nos posicionan en el mundo como ciudad acogedora. La experiencia del visitante es la de la Fira, pero también sentirse cuidados, la llegada al aeropuerto, el transporte público, el mundo de la restauración, el hotelero. Cuando preguntas a la gente cómo le va que un congreso venga a Barcelona contestan que les va bien: más visitantes, expositores. Solo hay que ver cómo crece el ISE, cómo va el Mobile, la joya de la corona.

¿Ha muerto el debate sobre la posibilidad de que el Mobile se vaya?

Sí, tenemos una relación consolidada con un contrato largo y vocación de continuidad. El Mobile está en su casa.

¿Y el debate sobre si es bueno que Barcelona avance a golpe de evento?

Yo creo que es recíproco. La ciudad avanza y eso permite tener eventos. Y a la vez tenemos eventos que hacen que la ciudad avance. Barcelona sabe aprovechar todas esas citas, como pasó con los JJOO de 1992. El Mobile es como los Juegos Olímpicos de ahora.

¿Qué aspectos visuales de la nueva Fira resultarán más llamativos?

Destacará mucho el edificio de oficinas, el Fira Innovation Hub. Será un elemento bastante icónico. También lo serán la avenida sin coches y la pasarela del Palau Multifuncional. Las ferias en el mundo son más del tipo nave industrial. Aquí no, esto es monumental. Estamos muy satisfechos con el objetivo: un espacio ferial moderno en un entorno histórico. Tenemos el tiempo justo, ahora falta la ejecución.

¿No teme que el calendario, ajustado, se cumpla?

Es justo pero lo gestionaremos. En el Alfons XIII no hay que demoler, es una reforma interna. El nuevo Multifuncional sí requiere demolición, en febrero o marzo próximo deberíamos estar haciéndolo ya, y tendremos tres años para construir. Es ambicioso pero posible. Alguien me decía que vamos muy rápido, pero este proyecto se empezó a plantear hace unos cuantos años. Hace 20 años nuestros antecesores tuvieron la visión de hacer la Fira de Gran Via. Me consta que hubo gente que se preguntaba cómo se llenaría, al igual que se decía del CCIB, y ahora son un éxito. Ahora toca renovar la Fira de Montjuïc.

Hace unos meses se adjudicó una nueva fase de la ampliación de la Fira en L’Hospitalet.

Es la tercera fase, arquitectura e instalaciones. Tiene que estar todo hecho en 2027. La Gran Via se posiciona como uno de los recintos feriales más modernos de Europa, y con más capacidad. Nos permitirá hacer grandes eventos, un Mobile o un ISE, y también comercializar por separado, hacer un evento en el Zero, con el pabellón 2 y el 3, y uno en el 8. Hay que crecer sobre los activos que tengas. Barcelona tiene muchos pero no todos. Somos uno de los líderes del mundo en recibir visitantes internacionales y locales. La ciudad apuesta por el turismo de visitantes de conferencias y congresos, un visitante de calidad, el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events), que deja un valor añadido superior, que además viene todo el año, no es estacional.

¿Beneficia de forma suficiente a la ciudad de Barcelona la actividad de la Fira? Es algo que se debatió mucho hace pocos años en relación con el Mobile.

El debate fue muy corto. En seguida se vio que esto tenía todo el sentido del mundo, y que Barcelona no podía renunciar a un activo tan importante. El MWC está haciendo un gran trabajo para anclar su legado. No solo son los cuatro días que vienen más de 100.000 visitantes que dan trabajo a mucha gente. Y no solo a la hostelería. También por el legado que hay en el ámbito industrial. Los hubs de empresas que han decidido instalar en Barcelona su centro de innovación mundial: Nestlé, Astrazeneca. Gente que ha conocido a Barcelona a través del Mobile. Que Barcelona tenga esta posición no es casualidad y Fira tiene mucho que ver con ello.

¿Se implicará la Fira en darle un futuro al Palau d’Esports de la mano del consistorio?

Sí, hemos tenido ya alguna conversación y el alcalde ha anunciado en algún momento de que se hablaba con Fira para este proyecto, que tiene que arreglarse. Es un activo interesante. Estamos en conversaciones muy iniciales.

Los promotores de que se instale el Museo del Transporte en el actual Palau de Comunicacions recuerdan que ya en 1929 se dedicó ese espacio a una exposición de transporte y argumentan que actualmente esa parte está infrautilizada.

Nos hemos visto con ellos, tengo toda la sensibilidad, vengo de TMB. Pero en el nuevo proyecto de Fira en Montjuïc este proyecto no tiene espacio. Porque el espacio es para hacer ferias. Y tras ceder el pabellón 2, el de la calle de Lleida, para hacer vivienda, literalmente, el museo no cabe. Entendemos perfectamente la necesidad pero la Fira no puede sacrificar un metro.