Los tres nuevos centros con trasteros en Barcelona para guardar tus cosas desde 38€ al mes

Tu casa está llena de cosas que no usas, pero no las quieres tirar porque tienen valor para ti o porque quién sabe si las necesitarás en el futuro. Aunque en casa te estorban, quitan mucho espacio. Lo mismo pasa con tu negocio, que a veces el hueco para almacenar se agota. Si este es tu caso, Barcelona tiene buenas noticias para ti: la empresa líder en trasteros en España, Necesito Un Trastero , acaba de abrir tres nuevos centros en la ciudad. Y no son trasteros cualquiera: son espacios inteligentes, accesibles, nuevos y pensados para hacerte la vida más fácil.

El precio del alquiler de estos espacios va desde 38€ al mes, y cuenta además con una oferta de lanzamiento del 50% de descuento durante los dos primeros meses de contratación. Con más de 90 centros en toda España, la compañía ha reforzado ahora su presencia en el mapa catalán con tres nuevas ubicaciones estratégicas en la ciudad de Barcelona: NUT Barcelona Sants - Eixample; NUT Barcelona Sarrià, y NUT Barcelona Vall d’Hebron.

Qué tienen de especial estos nuevos trasteros de Barcelona

No son los típicos espacios fríos y alejados de la ciudad. Estos trasteros en Barcelona (la empresa Necesito un Trastero también tiene almacenes) son nuevos, recién construidos, flexibles, seguros y asequibles. Están listos para ser usados desde el primer minuto, sin esperas ni papeleos eternos que no llevan a ninguna parte. Y cuentan con acceso 24 horas los siete días de la semana.

La empresa aterriza con nuevos trasteros en Barcelona. / NUT

Estos trasteros de Barcelona cuentan con acceso 24 horas los siete días de la semana

Valen para todo. Desde esa bici que heredará alguien pero aún no es el momento hasta los esquís del invierno o las tablas de surf del verano. Se han diseñado para adaptarse a todo tipo de necesidades. También cuentan con espacios más amplios ideales para pymes, e-commerce o profesionales que necesitan un punto logístico cómodo y de confianza.

Tienen varios tamaños disponibles: trasteros pequeños, medianos, grandes y XL, y van desde los 2 hasta los 5,5 metros cuadrados, aproximadamente.

¿Qué soluciona contar con un trastero en Barcelona?

No hace falta decirlo: vivir en Barcelona es espectacular. Pero también implica lidiar con una realidad muy concreta, que es la falta de espacio. En una ciudad donde los pisos suelen ser reducidos, cada metro cuadrado se vuelve el tesoro más preciado. Aquí te contamos cuatro situaciones reales que un trastero puede ayudarte a resolver, sin necesidad de mudarte ni renunciar a lo que te importa.

1. Guardar lo que no usas a diario (pero que no quieres tirar)

¿Dónde guardar la ropa de invierno en pleno julio o los adornos de Navidad en agosto? Mucha gente convive con cajas que podrían estar fuera de casa, liberando así armarios y estanterías. Un trastero permite almacenar todo eso que no necesitas a diario, pero que sigue formando parte de tu vida.

Un trastero permite almacenar todo eso que no necesitas a diario en tu casa en Barcelona. / NUT

2. Superar con más tranquilidad una mudanza o cambio de vida

Una mudanza, una reforma, una separación o incluso el nacimiento de un hijo. Todo eso puede hacer que el espacio en casa se reduzca de manera muy brusca o que incluso desaparezca momentáneamente. Tener un lugar donde guardar temporalmente muebles, cajas o recuerdos personales ayuda a transitar esos momentos con menos agobios y más flexibilidad.

3. Ganar intimidad en pisos compartidos

En muchos pisos compartidos no hay suficiente espacio para lo personal. Un trastero cercano puede ser la solución perfecta para estudiantes, jóvenes profesionales o cualquier persona que necesite guardar sus cosas sin depender del espacio común. La convivencia también se hace más fácil así.

4. Dejar de vivir con el stock de tu negocio

Cada vez más emprendedores barceloneses trabajan desde casa. Pero almacenar productos, herramientas o material de trabajo puede colapsar cualquier piso. Un trastero ayuda a separar la vida personal de la profesional y a mantener tu hogar en orden, sin sacrificar tu actividad económica.

Estas son las cuatro nuevas ubicaciones de Necesito Un Trastero en Barcelona:

El almacenamiento para empresas de Barcelona

Cada vez son más las empresas que confían en Necesito Un Trastero. Desde autónomos y comerciantes de barrio hasta emprendedores digitales, todos encuentran en estos espacios, como hacen los particulares, una solución flexible para su operativa diaria.

Las empresas confían en Necesito Un Trastero para almacenar stocks u otros. / NUT

Los negocios también hacen uso de estos trasteros para almacenar estocaje

Una floristería en Sarrià que necesita guardar decoración extra, una empresa que vende por internet y busca un punto logístico en Vall d’Hebrón, un electricista que prefiere no cargar con todo el material por Barcelona… Los perfiles de quienes manejan los negocios interesados en estos trasteros de Barcelona son muy diversos, pero todos tienen algo en común: el espacio extra les resuelve un problema y les da tranquilidad.

La apuesta de Necesito Un Trastero por el tejido empresarial local se nota: ofrecen contratos sin permanencia, tarifas claras y un modelo que se adapta al ritmo de cualquier negocio.

La expansión de Necesito un trastero llega también a Madrid

La compañía también ha consolidado su presencia en Madrid con la adquisición del centro de Carabanchel, hasta ahora conocido como “Trasteando”. El centro cuenta con 164 trasteros, por lo que Necesito Un Trastero garantiza la continuidad para los usuarios ya existentes y trabaja en ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.