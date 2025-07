Ceci y Laura, los fotógrafos "invisibles" que capturan el día a día del alcalde de Barcelona

Entre el séquito de personas que suele acompañar al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en los múltiples actos que conforman su apretada agenda, hay dos figuras que siempre -o casi siempre- están presentes. Atentos, discretos y prudentes, siguen sus pasos sin perderlo de vista. Son Ceci Fimia y Laura Guerrero, los llamados fotógrafos de protocolo del ayuntamiento, encargados de documentar el día a día del alcalde. Si él tiene un acto, allí están ellos. Da igual si se trata de una inauguración solemne en el Saló de Cent, una visita a un mercado o una charla con vecinos en un parque. Son los ojos que retratan no solo la actividad institucional, sino también la cotidianidad -y, en ocasiones, la intimidad- de quien ostenta la máxima responsabilidad en la capital catalana.

Ambos tienen años de experiencia capturando el mundo de la política municipal, aunque sus caminos profesionales se han unido en este mandato. Ceci, “un tipo de metro noventa, calvo y con tatuajes” que en septiembre cumplirá 50 años, se adentró en las rutinas municipales en el ayuntamiento de su ciudad, Badalona. Tanto allí como en la capital catalana ha coincidido con alcaldes del PSC. Admira a las dos ciudades, aunque admite que, según su experiencia profesional, poco tienen que ver una con la otra. En Barcelona se vive todo -sobre todo al principio- “como si fueras un principiante, un niño”. Ahora ya está más acostumbrado. Una precampaña y una campaña con el PSC y dos años de alcaldía mediante la empresa Goroka ya le avalan como fotógrafo de Jaume Collboni, de quien ya se conoce todos sus gestos.

Una de las fotografías de Ceci capturando un momento de Collboni en el ayuntamiento. / Ceci Fimia

Laura empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona en 2017, así que ya vivió el anterior mandato con Ada Colau. Tiene 53 años, también es de Badalona y es hija de Joan Guerrero, uno de los grandes fotógrafos sociales del país. Ambos colaboraron en El Periódico. En su caso, fue regularmente en ‘El Dominical’ de 1999 a 2008. La fotografía le permite seguir mirando “con los ojos de una niña”, es el momento en el que su mente “se calla totalmente” y se produce “la magia”, “el instante preciso, un gesto cotidiano”. Trabajar en Alcaldía le ha dado “más conciencia de lo polarizado que está todo”. “Las contradicciones tan grandes que hay, la luz y la sombra que somos”.

Al ritmo de una agenda “frenética”

Ceci y Laura se distribuyen una agenda a veces “frenética”, pero que les da libertad para trabajar. Forman parte de un equipo en el que también están Katia, Aida y Rita, que se encargan del contenido que se publica en las redes sociales. “Yo se lo digo: Alcalde, yo tengo tu agenda y no duro ni dos semanas”, ríe Ceci explicando a este diario cómo es el día a día con Collboni. “Le admiro en eso. ¡Y encima es que hace viajes relámpago!”. Su día a día depende de la agenda institucional del alcalde, por lo que, inevitablemente, sus jornadas son variables y flexibles y a veces imprevisibles. “Hay días que pasas de estar con el Rey a estar con una señora que cumple 100 años”, cuenta.

Collboni en el Seguici de la Mercè 2024, fotografiado por Laura Guerrero. / Laura Guerrero

Considera que tiene suerte porque “desde Alcaldía entienden perfectamente la importancia del trabajo y lo prefieren bien hecho, se tarde más o se tarde menos”. Es crítico con las prisas de hoy en día y agradece no tener esa presión. Tampoco la siente por actos solemnes, como los de Casa Real o Moncloa. “Lo jodido es cuando vas a una boda, fotografías el momento de los anillos y, cuando te vas, ves que las fotos están quemadas. ¡Ahí sí que la has cagado!”. Por suerte no le ha pasado nunca. A pesar de eso, reconoce los nervios que se pasa en las primeras veces. La suya fue en la Mercè de 2023, con la visita del alcalde de Kiev. Es un trabajo que le ha ayudado mucho a improvisar, a aprender que “hay cosas que no puedes controlar”. En una agenda así, también les salva “la gran familia” de fotoperiodistas que se encuentran en los actos, resalta Laura.

Solo hace falta estar en los actos del alcalde y seguirlo en sus redes para darse cuenta del valor que le da a la fotografía. Collboni “entiende perfectamente la importancia de tener una buena imagen dentro de una noticia”, explica Ceci. En ello coincide Laura, que dice que “lo tiene muy integrado”. “Pero no solo es él. Él es el hilo conductor y el protagonista, pero luego eso cobra un sentido. A través de él se dan una serie de situaciones que narran una historia. Estamos recogiendo un documento gráfico de un momento dado que es histórico de Barcelona", sostiene ella.

Collboni fotografiado por Laura Guerrero. / Laura Guerrero

“Tienes que ser invisible”

Ambos resaltan la cercanía -casi inevitable- con Collboni, ante la que no les queda otra que tratar de ser discretos. “Tienes que ser muy transparente o invisible para no influir en lo que está pasando, intentar no alterar nada”, señala Laura. Confiesa que “siempre hay como una línea”, pero no estrictamente por el alcalde, sino por las situaciones que viven, comprometidas en muchos casos, “en las que no tienes que disparar”. Van desde reuniones hasta un momento más íntimo, como el que puede suceder en un viaje en furgoneta entre actos. El alcalde revisa sus notas y Ceci ya ve la foto. “Estoy allí, lo veo preparándose la reunión y pienso… ¿Disparo o no disparo? Y disparo”. Esto le permite tener fotos en las que se ve “lo que hay detrás”. “Es donde demuestras más la cercanía con el alcalde”, asegura.

Jaume Collboni en una reunión en el ayuntamiento, junto a Albert Batlle. / Ceci Fimia

“¡El mejor trabajo del mundo es el mío!”

Laura y Ceci tienen claro que no cambiarían su trabajo por nada. Lo hacen a gusto, con pasión, y con la certeza de estar donde quieren estar. Reconocen que hay días difíciles y cansados, pero agradecen el momento en el que “dejas de ser el fotógrafo y la foto te encuentra a ti”, dice Laura. “A mi me tendrán que echar del Ayuntamiento de Barcelona con agua caliente”, explica entre risas Ceci, que tiene algo pendiente que discutir con el alcalde. “¡El mejor trabajo del mundo es el mío! Hago fotos al mejor trabajo del mundo, pues entonces es el mío”, bromea en referencia a las veces que Collboni defiende que no hay ocupación más gratificante que la suya.