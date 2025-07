El gobierno de Collboni se abre al diálogo para revisar el modelo de chiringuitos y hacerlo “más accesible”

El gobierno socialista de Jaume Collboni se abre al diálogo con los grupos municipales y los agentes implicados para revisar el modelo de chiringuitos en las playas de Barcelona y hacerlo “más accesible”. En el pleno del ayuntamiento de este viernes se ha posicionado a favor de la proposición de Junts que pide promover un cambio en las reglas del juego que se usan para escoger los bares y restaurantes que ocupan los chiringuitos de las playas. Quieren que se prime la calidad de la oferta y no la aportación económica. La iniciativa ha logrado el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de los Comuns.

Las 11 licencias de los chiringuitos de las playas de Barcelona más 3 puestos solo de alquiler de hamacas finalizarán este verano, lo que implica un nuevo concurso público para las concesiones a partir de 2026. La cuenta atrás ha reabierto el debate sobre su explotación, como avanzó este diario el pasado miércoles. En la última adjudicación, en 2022 se alcanzaron precios disparados en algunas playas, con hasta 835.000 euros por temporada en la de Sant Miquel. Entonces los contratos fuero de dos años más dos prórrogas de un año que ahora acaban.

Pese a la luz verde al cambio, la concejal de Comercio, Raquel Gil, ha defendido las condiciones vigentes. “Un 15% de la valoración de los pliegos es la parte económica y el canon con el que salen los chiringuitos son de 40.0000 euros”, ha recordado. Reconoce que “se llegan a cantidades muy superiores, pero tienen más que ver con prácticas empresariales que no con cómo están hechos los pliegos”. También ha avisado de que se trata de chiringuitos “y no de restaurantes”. “Y algunas de las peticiones que hacen los restauradores no son compatibles”.

Ha subrayado la importancia de mantener espacios de diálogo con todos los grupos y actores implicados, y ha señalado que desde Parcs i Jardins ya han mantenido conversaciones con estos actores. “Buscaremos cuál es la fórmula para tener encuentros con el resto de grupos para poner en común y hacer un modelo más accesible”, ha insistido Gil. “Estaremos encantados de escuchar las propuestas de todo el mundo”.

El sector lleva años clamando por un sistema que acabe con la fórmula de "subasta". Por ello, el Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona --que ha encontrado apoyo en los grupos de la oposición--, ha destacado poco después que ese primer acuerdo municipal supone "la imposición de la razón y el sentido común". Considera que "el modelo enquistado es nefasto para todos". En cambio, mantiene que "Barcelona merece apostar por playas de calidad, empresarios solventes que no se vean estrangulados por precios imposibles y optar por modelos equilibrados y operadores solventes". La patronal confía en "superar la etapa de la especulación y la desconfianza para abrir otra de cooperación, solvencia y calidad". Pero reclama que "las palabras se conviertan en hechos".

Subidas "inasumibles" y "ofertas temerarias"

En su proposición, Junts propone superar el actual sistema de adjudicación de los chiringuitos de playa y reclama un nuevo modelo basado en la calidad coincidiendo con la finalización de las prórrogas de las actuales licencias. En otoño se tendrá que hacer un nuevo concurso de chiringuitos para la nueva temporada y por eso proponen crear una comisión de trabajo con participación del gobierno, los grupos municipales y el sector de la restauración que aborde la modificación del actual sistema. Este debería priorizar la oferta gastronómica, la sostenibilidad, la calidad del servicio y la generación de empleo digno, con el objetivo de impulsar la economía local y mejorar la experiencia de los usuarios en las playas.

"Queremos evitar otro conflicto porque entendemos que el actual sistema basado en una subasta es perjudicial para la restauración y la calidad del servicio", ha argumentado la concejal de Junts Joana Ortega. Durante el debate, los grupos municipales han coincidido en la necesidad de revisar el modelo actual. Jordi Coronas (ERC) ha denunciado que el sistema de adjudicación ha provocado un incremento “inasumible” de los cánones, lo que da pie a “ofertas temerarias”. En la misma línea, Sònia Devesa (PP) ha calificado el modelo vigente de “injusto y desproporcionado”, y ha alertado de que pone en riesgo la viabilidad económica de los negocios. De este modo, ha exigido al gobierno que actúe con contundencia para frenar una situación que, a su juicio, perjudica a los operadores y degrada el espacio público.

Desde Comuns, Guille López ha llamado a no renunciar a los precios populares ni al retorno económico para la ciudad. Apuesta por mejorar la licitación incorporando criterios ambientales y laborales, pero advierte de que el modelo que propone Junts prioriza una “calidad para ricos”. Liberto Senderos (Vox) tachó el sistema de “subasta disfrazada de progresismo” que premia a quien más paga, sin tener en cuenta el entorno ni el servicio.