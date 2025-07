Barcelona quiere subir el recargo de la tasa turística al máximo de manera progresiva hasta 2029

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes subir el recargo municipal de la tasa turística al máximo. La idea es que se haga de manera progresiva, subiendo un euro cada año, hasta llegar a los ocho euros en 2029, el doble de lo que se cobra actualmente, que son cuatro euros. Nace de una iniciativa de ERC, con la que los republicanos querían presionar al gobierno de Jaume Collboni a comprometerse con esta medida para gestionar los efectos del turismo, y que ha logrado los votos favorables del PSC y BComú, el voto en contra de PP y Vox, y la abstención de Junts.

En concreto, el texto aprobado plantea incrementar un euro anual el importe por persona y noche. Ascenderá a cinco euros en 2026, a seis euros en 2027, a siete euros en 2028 y alcanzará el máximo de ocho euros en 2029. El gobierno socialista ha dado su visto bueno y el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, se ha comprometido a incorporar este aumento progresivo del recargo en la propuesta de ordenanzas fiscales de 2026, que prevé presentar en octubre con el objetivo de que "comience a caminar en abril de 2026".

Esta medida está condicionada a que el Parlament apruebe, previsiblemente en octubre, una modificación del límite actual de esta tasa. Solo con ese visto bueno, el ayuntamiento podrá incluir el nuevo calendario de incrementos en las ordenanzas fiscales que deben aprobarse antes de que finalice el año.

El debate con el sector turístico

Valls ha explicado que el gobierno todavía no ha hablado sobre esta propuesta de incremento progresivo con el sector turístico y ha dicho que prevé debatirlo en el momento en el que la iniciativa se incluya en la propuesta de ordenanzas fiscales. No obstante, considera que el sector "entiende" la situación actual y que se corresponsabiliza con ella. “El sector también debe entender que puede morir de éxito”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas posteriores al debate en el pleno.

Fondo de retorno social

“Gobernar el turismo ya no es situarse a la derecha o la izquierda, es de sentido común. Si no gobernamos el turismo, la ciudad cambia y cambiará y todavía será más difícil continuar viviendo”, ha expuesto la presidenta de ERC, Elisenda Alamany. Insiste en que la subida del recargo permita tener un fondo de retorno social para los ciudadanos y que “los beneficios del turismo no se queden en los bolsillos de unos pocos”.

El gobierno municipal comparte la creación de este fondo y, en ese sentido, ha recordado que el recargo turístico municipal -que se empezó a implementar en 2020 también a petición de ERC- "ya financia aspectos sustanciales de la ciudad, como el transporte público, la seguridad, el espacio público y el Plan Clima Escola".

"Celeridad y ambición"

Desde la oposición, Junts se ha mostrado a favor de la tasa y del recargo turístico, pero cree que “esta no es la manera de aplicarlo” y defiende que la fiscalidad debe ser "justa y pactada con el sector", ha expuesto el concejal Arnau Vives. Sin embargo, hay aspectos que comparte, como el fondo de retorno social. BComú ha expresado que la propuesta se queda corta y ha lamentado que no se aplique el máximo de 8 euros hasta 2029. La concejal Carol Recio ha señalado que "la situación exige celeridad y ambición".

En contraste, tanto el PP como Vox se han mostrado en contra. Ambos partidos han criticado que se esté transmitiendo una imagen negativa del turismo y consideran que estas medidas lo “criminalizan”. Los populares han ido más allá y han acusado a los republicanos de querer transformar Barcelona en una “ciudad hostil para los visitantes”.

El último pleno del curso

El que ha sido el último pleno del curso ha empezado con un minuto de silencio por la trabajadora de limpieza fallecida en plena ola de calor y también ha dado luz verde a la modificación presupuestaria de 50 millones de euros que permite financiar las bonificaciones del transporte público. Además, ha aprobado definitivamente el Plan de Drogas 2025-2028, la modificación del plan urbanístico que permitirá rescatar terrenos vacíos del 22@ para planificar más de 700 pisos protegidos, y las Medallas de Honor de Barcelona 2025, que distinguen a ciudadanos y entidades de la ciudad.

La sesión plenaria también ha aprobado una propuesta de BComú para instar a Gobierno a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos establecer tipos diferenciados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El texto ha salido adelante con los votos a favor del Comuns, PSC y ERC, y plantea que estas cantidades se fijen en función del número de inmuebles que un mismo propietario posea dentro del mismo municipio.