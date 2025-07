Barcelona prepara el largo corte de la calle Muntaner con el cambio de sentido de Amigó desde este fin de semana

En vista de las obras de la calle Muntaner, que empezarán el 10 de agosto, la calle Amigó cambiará de sentido a partir de este domingo, 27 de julio. La alteración al tráfico en esa calle del distrito Sarrià-Sant Gervasi permitirá que se construya una salida de emergencia de la prolongación de la Línea 8 de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El Ayuntamiento de Barcelona, en coordinación con el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, implementará “dos actuaciones clave para reducir la afectación viaria derivada del próximo corte de la calle Muntaner”, según ha informado este viernes. Las modificaciones se basan en habilitar itinerarios alternativos a la calle Muntaner, mediante el cambio de sentido de la calle Amigó, y la ampliación de la capacidad de la Via Augusta para desviar el tráfico hacia Balmes.

El cambio de sentido de Amigó, que empezará este mismo domingo a las 09:00 horas, afectará a la circulación entre la Via Augusta y la Travessera de Gràcia. La actuación permitirá, afirma el ayuntamiento, “canalizar mejor el tráfico desviado por el corte de Muntaner y garantizar la movilidad de la zona”, de forma que los vehículos que circulen por la Via Augusta puedan girar en sentido mar por Amigó.

Afectaciones al transporte

La línea de autobús V13 cambiará su itinerario por la calle Muntaner. A partir del 10 de agosto, el bus metropolitano bajará por esta calle hasta Madrazo, y se incorporará en Amigó hasta Travessera de Gràcia, donde llegará a Muntaner y recuperará su itinerario habitual.

Estas obras vinculadas a la ampliación de la L8 de FGC se suman a las reformas que se realizan este verano en la ciudad, ya que el Ayuntamiento de Barcelona aprovecha esta época del año -en la que colegios e institutos cierran y parte de los vecinos se encuentra fuera de la ciudad- para hacer intervenciones. Desde el 25 de junio al 31 de agosto, el tramo de la L4 entre Verdaguer y Trinitat Nova y el tramo de la L11 entre Trinitat Nova y Casa de l’Aigua están sin servicio debido a reformas, y la calle Pi i Margall también está en obras, hecho que ha perjudicado a diferentes vecinos del barrio.