El Gobierno encuentra 1,4 billones de metros cúbicos de arena que podrían regenerar playas en Barcelona

La arena es un bien escaso, del que se pierden miles de metros cúbicos cada año en las playas de la provincia de Barcelona y que varios alcaldes reclaman blindar. A su vez, restituir las playas obliga a extraer sedimentos debajo del mar ―una operación siempre agresiva― y los temporales amenazan con echar a perder los repuestos. Dar con la fórmula que fortifique el litoral impone preguntarse si conviene echar mano de los arenales submarinos para reforzar la orilla frente al avance del mar (y salvaguardar un paisaje que atrae ocio y turismo) o sondear alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente y duraderas frente al cambio climático.

La falta de disponibilidad de arena suficiente acumulada en los puertos fue la razón por la que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) excluyó a las playas de Barcelona y Badalona en las obras de emergencia en 2024 para rehacer desperfectos. Este 2025, el ministerio ha descartado reponer arena en el litoral de la provincia de Barcelona, a no ser que sobrevengan destrozos por tormentas virulentas. Asegura que no ha habido aportaciones porque no ha habido operaciones de dragado. En todo caso, el ministerio afirma que tiene localizadas grandes reservas de arena en el lecho marino en las inmediaciones de Barcelona.

Lo habitual para recomponer las playas ha sido surtirse de arena que los puertos retienen o escarbar entre 15 y 25 metros de profundidad en el mar, donde las provisiones escasean. La Dirección General de la Costa y el Mar solicitó un estudio por el que se exploró hasta 100 metros de profundidad entre el puerto de Barcelona y Portbou para hallar provisiones desconocidas. El Miteco manifiesta que “se identificaron yacimientos de arena en nueve zonas recomendadas con material susceptible de ser extraído en la provincia de Barcelona para aportación a playas”. El volumen potencial, según el ministerio, “asciende a 1,4 billones de metros cúbicos”.

Cautela y protección

Jorge Guillén, investigador del Institut de Ciències del Mar-CSIC, acredita que 1,4 billones es una proporción mayúscula. “Es una barbaridad, probablemente el volumen de arena desde que las regeneraciones artificiales comenzaron en los años 80 ha sido del orden de 40 a 50 millones de metros cúbicos en la provincia de Barcelona”, compara. En todo caso, el científico aconseja ser cauto y recalca que faltan datos para saber si toda la cantidad puede ser apta.

Temporal marítimo en Barcelona, con olas de hasta 2,5 metros, en enero de este año / Marc Asensio Clupés

Guillén explica que esos materiales localizados a unos 80 metros de profundidad, llamados arenas relictas, tienen una antigüedad de entre 10.000 y 12.000 años. Sin embargo, "muchas veces no tienen mucha potencia o están mezcladas con barro, por lo que no siempre tienen utilidad” para las playas, aclara. Además, señala que se trata de un “recurso estratégico pero no renovable”. “A diferencia de la arena de los puertos, esta no se repondrá nunca”, apostilla.

Añade que tampoco se sabe de qué puntos exactos se tomaría. “Si todo fuera arena útil, sería realista planificar obtenerla por unos 100 años, pero no sabemos si las nueve zonas identificadas son equidistantes entre sí, lo que permitiría una planificación a largo plazo para minimizar impactos”, manifiesta. En ese sentido, el científico advierte que la captación siempre tendrá efecto sobre la naturaleza. “Cuando la draga toma arena se lleva todo por delante y eso requiere unos años de recuperación, porque el impacto es grande: no deja de ser una explotación minera en el mar”, equipara.

El Miteco comenta que, antes de abastecerse en bancos a gran profundidad, “es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental”, un trámite que “retrasa varios años la aportación de arenas a las playas”, indica el ministerio. De hecho, el estudio para rastrear reservas hasta 100 metros cerca de Barcelona no es nuevo, sino que se adjudicó por 1,68 millones de euros en 2016.

Aspecto de la regresión del litoral en la playa de Montgat, en junio de 2024 / Marc Asensio Clupes

Arrojar arena a las playas para compensar pérdidas es tan solo “una solución local y a corto plazo” mientras no golpee una borrasca, expresa el ministerio. “La regeneración no es la solución al problema”, coincide Guillén. “Por definición, se tendrá que volver a hacer en tres, cuatro, cinco o seis años, por lo que se traslada el problema en el tiempo si solo se hace eso”, remacha.

Proyectos de estabilización

El Miteco tiene varios proyectos de estabilización de playas en perspectiva. Combinan intervenciones que califica de "duras" ―como la construcción de espigones y diques― con "blandas" ―aportaciones de sedimentos, recuperación de dunas o regeneración de humedales―, según la zona. En los últimos meses, ha aprobado el proyecto para las playas de Cabrera de Mar (Maresme), donde se tenderán espigones y se desplazará arena para adaptarse a “la presión urbanística existente y al estado de erosión”. También se ha dado luz verde al plan para estabilizar playas en El Prat de Llobregat, Viladecans y Gavà, en que solo se plantea suministrar arena, al juzgarse “un litoral más natural y menos rígido”.

Las playas del Prat y Gavà sí han recibido aportaciones de arena este 2025. Han sido 80.000 metros cúbicos para el Prat y otros 20.000 para Gavà. No se trata de arena depositada por el ministerio, sino que responde a una declaración de impacto ambiental que obliga a la Autoridad Portuaria de Barcelona a trasladar arena cada año para equilibrar la pérdida de sedimentos provocada por la ampliación del puerto.

Montgat, gravemente castigada por la regresión, deposita su fe en el proyecto "ambicioso" de estabilización de sus playas que el ministerio estudia, declara el alcalde Andreu Absil. La reposición en la playa de les Roques, la única autorizada para recibir arena extraordinaria, pasa por captar tierras en el Port del Masnou, no disponible actualmente. Absil admite que las aportaciones puntuales "no garantizan la consolidación de las playas", por lo que reclama una solución que asegure "un litoral estable y sostenible".

Sitges trabaja en distintos proyectos, como uno de recuperación de posidonias, para revertir el desgaste de la costa. "Apostamos por una gestión integrada y natural de nuestro litoral, que es uno de nuestros factores turísticos diferenciales, como restaurar dunas, proteger sistemas naturales, entender cómo circula la arena y actuar con visión a medio y largo plazo", enumera la alcaldesa, Aurora Carbonell.