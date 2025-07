MAPA | Los 10 radares de Barcelona que más han multado este 2024

Recuperamos este artículo sobre los radares de Barcelona que más multas han puesto este 2024, a raíz de la colocación de dos nuevos cinemómetros en la Ronda Litoral.

La ciudad de Barcelona tiene una treintena larga de radares de tráfico fijos, que controlan la velocidad de los vehículos que circulan a su paso. Los 10 que más infractores cazan han acumulado cerca de 150.000 multas en los 11 primeros meses de 2024. El ayuntamiento apuesta por esta herramienta para mantener la disciplina de los conductores en cuanto a velocidad, uno de los factores más decisivos para reducir el número y la lesividad de los accidentes urbanos.

Los radares de Barcelona vigilan varios tipos de puntos sensibles. Principalmente, accesos a la capital en los que se ha constatado un incumplimiento recurrente del límite de velocidad en vías urbanas: 50 kilómetros/hora como máximo. Otros dispositivos controlan entornos sensibles como entradas de escuelas, donde el tope baja a 30 kilómetros/hora.

Según datos facilitados por el consistorio a EL PERIÓDICO, siete de los diez radares más sancionadores están en vías de gran capacidad usadas para entrar y salir de Barcelona. Los otros tres están en áreas escolares. Juntos han registrado 149.604 multas en los 334 días que van del 1 de enero y el 29 de noviembre de este año. El promedio es contundente: 13.600 sanciones cada mes, que suponen 448 al día y 18,66 cada hora.

El plusmarquista

El más activo está en la avenida Meridiana a la altura del número 563, entre el cruce con el paseo Santa Coloma y el acceso a las rondas. Fiscaliza los vehículos que acceden a la ciudad procedentes de carreteras como la C-58 y la C-33/AP-7, donde la velocidad máxima es muy superior. Solamente este radar ha cazado a 30.567 conductores hasta el 29 de noviembre, lo que de media supone 91,5 multas al día y 3,81 cada hora.

Resulta evidente, a tenor de los datos, que muchos vehículos no reducen a tiempo la velocidad al pasar de las autovías a la avenida. En este tramo la Meridiana tiene hoy un aspecto más parecido a una carretera que una calle. La reforma de la arteria prevé revertir esta sensación, si bien el tramo en cuestión (Fabra i Puig - Puente de Sarajevo) todavía no tiene calendario.

Grandes accesos

La segunda posición del ranking es para un radar situado en la ronda de Dalt en sentido Llobregat, a la altura de Nou Barris. Es el responsable de 26.872 multas, que suponen una media diaria de 80,5. Este fue el plusmarquista de 2023, año en el que impuso 19.447 sanciones, casi el 8% del total en la ciudad. También fue el que más recaudó: 741.175 euros.

La medalla de bronce se la lleva el punto de control de la Via Augusta número 331, junto al cruce del paseo de la Bonanova. Aquí desemboca el tráfico procedente de los túneles de Vallvidrera, vía rápida con peaje que enlaza Barcelona y el Vallès por debajo de la montaña de Collserola. Sus cifras no distan mucho: 20.016 multas en once meses, casi 60 al día. El año pasado también quedó en tercer lugar.

El cuarto punto más sancionador está en la Diagonal 671, frente al parque Cervantes, puerta de entrada desde el Baix Llobregat. Ya lleva 18.336 multas (54,9 al día). Curiosamente está ubicado a muy poca distancia de otro radar muy activo: el octavo más multador (7.703 multas, una veintena al día) está en la ronda de Dalt, a la altura del kilómetro 4,8 en sentido Besòs, en el distrio de Les Corts.

La ronda de Dalt alberga, de hecho, tres radares del Top10. Además del de Nou Barris y el de Les Corts, hay otro control en Horta-Guinardó que suma más de siete mil denuncias también. La ronda Litoral solo ha entrado en el Top10 con un radar, el que está situado en el túnel del Port Vell en sentido Besòs. Con 38,3 multas al día de media, a finales de noviembre ya había retratado 12.778 infracciones.

Escuelas

Finalmente, los tres radares restantes de la clasificación están en entornos escolares distintos: en la calle Indústria con Sant Quintí para proteger la escuela Miralletes y el IES Moisès Broggi de Sant Martí; en la calle Numància con Anglesola para las escuelas Ítaca y Anglesola de Les Corts; y en la calle Entença con Provença, para los centros Xirinacs y Entença del Eixample. Acumulan 10.351, 7.802 y 7.672 multas respectivamente, es decir, entre 20 y 30 al día. Precisamente el de la calle Industria fue el segundo que más denuncias motivó en 2023, unas 16.000.

Los tres radares escolares, igual que otros 14 nacidos como paneles pedagógicos, pasaron a imponer sanciones en marzo de 2023. Doce de ellos están junto a colegios. Su ubicación en plena trama urbana desconcierta a algunos conductores, que no esperan recibir una denuncia en estas calles. Las quejas recibidas llevaron al consistorio a flexibilizar este límite el verano del año pasado y ahora se permite ir a 50 km/h entre las 22h y las 7h, los domingos y festivos durante todo el día y el mes de agosto entero.