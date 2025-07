Las fiestas de Gràcia 2025 dejan atrás la crisis de la cultura popular y contarán con 23 calles decoradas

Las fiestas de Gràcia 2025 celebran una nueva edición del 15 al 21 de agosto con la esperanza de repetir las apuestas acertadas de la pasada edición y dejar atrás por completo el conflicto entre ‘colles’ de diables que llevó a cancelar los principales actos de cultura popular. El barrio barcelonés volverá a contar con las mismas 23 calles engalanadas por comisiones vecinales, que programan también actividades para todos los públicos durante una semana entera. El pregón dará el pistoletazo de salida el día 14 por la tarde, como marca la tradición. El honor lo tendrá este año la historiadora del arte y escritora Maria Garganté. El cartel es obra de la diseñadora Manuela Serrat.

La organización ha anunciado este jueves que repetirá las dos medidas implantadas para frenar la masificación, puesto que "valora muy positivamente" las pruebas piloto de 2024. Por un lado, retrasa la entrega de premios al martes 19 de agosto a las 18h, ya en la recta final de los festejos, para que las tres propuestas ganadoras no se saturen de visitantes. Y, por otro lado, consolida la ‘noche tranquila’ conjunta el lunes 18 de agosto. Esa velada no habrá música amplificada, es decir, zero grandes conciertos. Pero sí pueden celebrarse cenas comunitarias o cine al fresco, actividades más relajadas para dar un respiro a los vecinos en cuanto a molestias por ruido y afluencias desbordantes.

La programación completa se dará a conocer el 8 de agosto, día en el que se pone a la venta el programa de mano a un precio simbólico y se activa la aplicación digital de las fiestas. Dos calles más recibirán este verano un reconocimiento a su "trayectoria centenaria". Tras recibirlo el año pasado Puigmartí y Progrés, este verano será el turno de la calle Fraternitat y la plaza de la Vila, cuya participación está documentada desde el primer tercio del siglo XX.

Laia Bonet, primera teniente de alcaldía de Barcelona, ha participado en la presentación del programa este jueves y ha agradecido el esfuerzo detrás de “una agenda tan llena de actos”. En cuanto al cisma del año pasado, ha celebrado que "la cultura popular volverá a ser protagonista". "Recuperará su papel, estamos muy contentos", ha avanzado, sin entrar en detalles. Como explicó EL PERIÓDICO, este junio los grupos enfrentados compartieron un correfoc en el distrito que da pistas del acercamiento. Ha alabado en especial la diada castellera: la colla local invita este año a los Castellers de Vilafranca y los Xiquets de Reus, dos pesos pesados del sector. “¡Promete! Y lo digo yo, que soy de Valls”, ha bromeado Bonet, en referencia a la rivalidad entre las poblaciones más castelleras de Catalunya. Finalmente, ha recordado que este año "será especial" porque se celebra el 175 aniversario de la independencia de Gràcia, “un hito que estará presenta en la fiesta mayor”.

Lina López, la presidenta de la Fundació Festa Major, ha explicado que la entidad volverá a ofrecer una programación de actos propia en dos emplazamientos que complementan a las calles y plazas engaladanas. La plaza Manuel Torrente volverá a estar dedicada a la gastronomía con la cita TastaGràcia, mientras que la plaza Joanic estará centrada en las artes escénicas y albergará de nuevo un acto multiconfesional que complementa la misa de fiesta mayor y el Aplec de la Sardana que se canceló en primavera por lluvia.

Laia Bonet y Lina López en la presentación de la fiesta mayor de Gràcia 2025 / Josep Maria Contel Ruiz

Por otro lado, el distrito y varias entidades organizan actos en tres espacios más del barrio: la plaza del Sol que el Centre Artesà Tradicionàrius convierte en 'plaza del Folk', la plaza Dones del 36 con propuestas de conscienciación feminista y el Espai de la Calma con cenas y teatro de la mano del Cercle de Gràcia. Además, el Espai de la Gent Gran ofrecerá talleres y baile, el paseo Sant Joan se llenará de swing y la calle Gran de Gràcia acogerá una exposición de la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra.

Dado el calendario de este 2025, la fiesta contará con dos noches de metro ininterrumpido, del viernes por la mañana al domingo por la noche. Eso sí, perderá una puerta de entrada relevante porque la estación Joanic está fuera de servicio por las obras de la L4. Un bus lanzadera cubre el recorrido en el mismo horario todo el verano. Unos 1.100 efectivos de limpieza asearán la Vila y volverán a aplicarse los tres 'itinerarios seguros' con patrullaje para evitar conflictos y violencias machistas o LGTBIfóbicas, que también prevendrán el Punt Lila de la plaza Revolució y tres parejas de informadores itinerantes.

Preguntadas Bonet y López por la ausencia de estudios que aclaren qué afluencia recibe exactamente la celebración estrella del verano barcelonés, ambas han admitido que la realización de un contaje "es una reflexión que hace mucho tiempo que está sobre la mesa". Sin embargo, no se hará tampoco este año. La concejal ha enfatizado la importancia de "acompañar la fiesta" con medidas variadas y una tipología de actos y horarios que evite aludes de visitantes "para no perder la esencia de la fiesta". López ha admitido que las comisiones y la fundación comparten esta preocupación especialmente desde 2023 y a falta de recetas mágicas para el conjunto del barrio han desarrollado pequeñas herramientas para modular "el volumen de visitantes en cada calle".