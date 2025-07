Emma Vilarasau será la pregonera de la Mercè 2025 de Barcelona

La actriz Emma Vilarasau será la encargada de pronunciar el pregón de La Mercè 2025, la gran fiesta mayor de Barcelona. Con una sólida trayectoria de 45 años en teatro, cine y televisión, Vilarasau es una de las figuras más destacadas de la escena cultural catalana. Su elección como pregonera representa un homenaje a su compromiso artístico y a su estrecho vínculo con la ciudad, donde ha desarrollado buena parte de su carrera.

“Me hace muchísima ilusión”, ha expresado Vilarasau en el acto de presentación de la pregonera y el cartel de la Mercè de este año, a cargo del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La aceptación del reto no fue fácil. “Cuando le propusimos que fuera la pregonera, se resistió un poco. No se creía merecedora de este reconocimiento", ha contado el primer edil. Lo ha suscrito ella misma, que dice que para ella fue “un susto” que le provocó “nervios y dudas”. "Ya están resueltos", ha bromeado. "Para mi es una responsabilidad. Yo soy actriz, a mi me escriben los papeles, no los tengo que escribir yo". Aun así, decidió aceptar el encargo, por el que se siente “profundamente honrada”.

El alcalde Jaume Collboni anuncia desde el Ayuntamiento de Barcelona que la actriz Emma Vilarasau será la pregonera de La Mercè 2025. / Zowy Voeten / EPC

Vilarasau no nació en Barcelona, es hija de Sant Cugat del Vallès. Tampoco vive en la capital catalana, sólo vivió unos años cuando era joven. Pero toda su vida profesional ha estado “profundamente ligada a esta ciudad”, de la cual ha dicho que respeta mucho por su historia, lo que significa y por su capacidad de cambio. “La ciudad es la gente que la hace y tuve la suerte de conocer a toda la gente que me ha hecho crecer personalmente y profesionalmente aquí", ha contado. “La gente que trabajamos en la ciudad de algún modo estamos ligados a este ciudad. Si ahora estoy aquí es también por el público de Barcelona”, ha sostenido la protagonista de la película 'La casa en flames', que se convirtió en la película catalana más taquillera.

Su vínculo con Barcelona

Su idea inicial del pregón, "que quizás cambia durante el mes de agosto", es ligar su crecimiento a la ciudad y agradecer todo lo que Barcelona le ha dado a lo largo de su vida. Formada en el Institut del Teatre, Vilarasau ha brillado en escenarios como el Teatre Lliure o el Teatre Nacional de Catalunya, interpretando papeles memorables en obras de Shakespeare, Ibsen o Lluïsa Cunillé. En televisión, se ha ganado el cariño del público con series como 'Nissaga de poder', 'Ventdelplà' o 'Com si fos ahir', y en cine ha trabajado con directores como Ventura Pons y Judith Colell.

El alcalde ha definido a Vilarasau como "una de las actrices de referencia", en un "momento excepcionalmente bueno de la escena catalana y barcelonesa”. Con su presentación, Collboni ha dado el pistoletazo de salida a la Mercè en cuanto a la revelación de los primeros detalles de la fiesta. También se ha anunciado el cartel, diseñado por el director de cine, realizador y esceneógrafo Lluís Danés.

Collboni, Vilarasau y Danés descubren el cartel de la Mercè 2025. / Zowy Voeten / EPC

Presenta un retablo de personajes sobre un carro de feria, evocando los antiguos carros que llegaban a la ciudad desde otros lugares. La imagen refleja el "universo personal" del autor, que ha querido aportar una visión cinematográfica a la campaña. La idea es dotar de movimiento a los personajes, algo que podrá apreciarse con un vídeo que se difundirá a través de redes sociales y televisión.

El estreno de las fuentes de Montjuïc

“La Mercè nos recuerda que, por encima de todo, la ciudad es su gente. Esta expresión de cultura popular, de participación, de salir a la calle”, ha reivindicado Collboni. “Lo tenemos todo previsto. Reservémonos la semana del 23 al 28 para disfrutarla”. Como siempre, la fiesta empezará con la lectura del pregón el martes 23 y la fiesta grande será el fin de semana, culminando con el mítico piromusical. Como novedad, ha explicado el alcalde, se estrenarán las fuentes de Montjuïc, que se han reformado aprovechando la inactividad por el decreto de sequía.

Una protesta obliga a cambiar la ubicación

La presentación de la Mercè ha arrancado con contratiempos. Una protesta de los vecinos de Vallcarca ha forzado un cambio de ubicación del acto, previsto inicialmente en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella. Cuando todo estaba a punto a las 10 horas, una veintena de manifestantes ha irrumpido en la entrada haciendo posible la realización de la presentación. Son algunos de los afectados por el desalojo de dos fincas y un local de propiedad municipal.

Protesta de los vecinos de Vallcarca en el Hivernacle en el Parc de la Ciutadella. / Zowy Voeten / EPC

“Vallcarca es para vivir, no para especular”, gritaban. “Hay personas que esperan una vivienda de emergencia!”, clamaban también, avisando a Collboni y a la primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, de que se presentarán en todos los actos donde estén. “Vallcarca será la tumba de Collboni”, aseguran. A pesar del despliegue de la Guardia Urbana, ha sido imposible calmar su indignación y no ha quedado otra que recoger y desplazar el acto al ayuntamiento una hora más tarde.