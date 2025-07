Nueve de cada diez vecinos del área de Barcelona sufren una oferta excesiva de alimentación insana

El entorno local en el que vive una persona acaba determinando la calidad de su alimentación e, indirectamente, su propensión a la obesidad o enfermedades cardiovasculares. Es la tesis que destila un nuevo informe del Institut Metròpoli, centro de investigación adscrito al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que aterriza con datos la conclusión en el área de Barcelona. El estudio calcula que, de media, nueve de cada diez vecinos (un 88,65%,) de la conurbación barcelonesa de 3,3 millones de habitantes residen en zonas especialmente expuestas a alimentación insana. El dato radica en que esa población, unos tres millones de habitantes, se ubica en secciones censales con cuatro o más establecimientos alimentarios considerados 'poco saludables' —desde cadenas de comida rápida a heladerías pasando por 'vendings'— en un radio de 400 metros.

El cómputo se basa en dos censos: uno propio sobre oferta comercial alimentaria cotidiana, elaborado por primera vez a encargo del AMB por el Institut Metròpoli, y el de locales en planta baja del Ayuntamiento de Barcelona. "Es la primera vez que podemos evaluar la oferta alimentaria en todo el área metropolitana de Barcelona", valora Elena Domene, jefa de Sostenibilidad del Institut Metròpoli y coautora del dictamen. Aun así, la radiografía debe tomarse como 'foto fija' de este 2025, ya que no hay datos previos para analizar la evolución.

La vicepresidenta de Acción Climática del AMB, Janet Sanz (Comuns), tilda los datos del informe metropolitano de "muy, muy preocupantes". La también concejala de Barcelona remarca la "alerta" en el AMB por cómo "el actual modelo de alimentación globalizada agrava la crisis climática que sufrimos". Por ejemplo, Sanz cita que la alimentación representa en torno al 30% de las emisiones de CO 2 . "No podemos seguir desarrollando un sistema de alimentación que perpetúa la desigualdad", apostilla la regidora, quien enmarca el diagnóstico de la alimentación metropolitana en una estrategia conjunta del AMB y el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

La investigación traza una correlación entre el acceso a alimentación poco saludable y las rentas bajas. Por una parte, determina que prácticamente toda la población —entre el 90% y el 100%— de los siguientes barrios vulnerables está expuesta a zonas con especial concentración de locales insanos: Ciutat Meridiana (Barcelona); La Ribera (Montcada i Reixac); La Mina (Sant Adrià del Besòs); La Torrassa (Hospitalet de Llobregat); y Fondo (Santa Coloma de Gramenet). En la categoría 'establecimientos poco saludables' se han incluido los supermercados porque, apunta Domene, "incluyen una amplia oferta de productos procesados". También cadenas de comida rápida tipo McDonald's o Burguer King, agrega la experta.

Por otra parte, el análisis detalla que el mencionado 88,65% de la población metropolitana vive en lo que denomina 'pantanos alimentarios': secciones censales donde además de la concentración de negocios de alimentación insana se da la condición de que al menos un 30% de la población se sitúa por debajo del umbral de pobreza. Pero, dentro de ese grueso de habitantes, existe un 9,1% de territorio que, además de estar expuesto a la aglomeración de locales poco saludables, adolece de más de un 30% de su población en riesgo de pobreza. Ese 9,1% se corresponde con barrios muy densamente poblados de cuatro ciudades: Barcelona; Badalona; Santa Coloma de Gramenet; y L'Hospitalet de Llobregat. El siguiente mapa muestra la relación entre esos 'pantanos alimentarios' y el nivel de renta registrado en cada sección censal.

Una propuesta de regulación en los barrios vulnerables

Pese a esa mayoría de población del área de Barcelona que queda singularmente expuesta a alimentación insana, la investigadora Domene enfatiza que de ello no debe inferirse que los vecinos de las 36 ciudades del AMB no tienen acceso a una oferta de alimentación saludable. Ése es el fenómeno que se produce en los llamados 'desiertos alimentarios', los cuales no se prodigan en la conurbación barcelonesa.

"Esos desiertos no existen en el área metropolitana: la población tiene acceso a oferta saludable en todas las ciudades. Ahora bien, la oferta de alimentación insana es mucho mayor", pondera la analista. Tal y como ocurre en el segmento de la alimentación poco saludable, en el de la sana también se han tomado en consideración los supermercados "porque la mayoría cuentan con secciones propias de productos ecológicos", señala Domene.

A juicio de Sanz, el objetivo del trabajo del Institut Metròpoli es que el AMB se dote de datos y herramientas para que, de cara al 2050, "en lugar de tener un 90% de población expuesta a alimentación insana nos planteemos un horizonte en que haya un 90% de población bien alimentada desde la óptica de la salud".

Imagen de la parada 'Fruits Secs Àngels' en el Mercat Central de Sabadell. / Jordi Otix

Con ese propósito, las investigadoras dan el paso de perfilar una mínima hoja de ruta de políticas públicas para que las administraciones tomen nota. Por ejemplo, proponen apostar por las tiendas de barrio y los mercados municipales como garantía de comercio de proximidad y calidad. Ello pese al caballo de batalla que suponen para los ayuntamientos: tal y como publicó EL PERIÓDICO, una veintena de mercados de la provincia de Barcelona se ven lastrados con más paradas cerradas que abiertas.

La 'receta' del Institut Metròpoli contempla también una potencial regulación de la oferta de alimentación saludable en los municipios del AMB, al menos en los barrios más vulnerables. Una experiencia en este sentido fue el plan de usos del Eixample de Barcelona, que no quedó exento de disputa política entre PSC y Comuns. El centro investigador considera primordial diseñr una planificación urbana "con criterios de salud y justicia alimentarias". Con la aspiración de "garantizar el derecho a la alimentación sana y de calidad para toda la población", rubrica el diagnóstico encargado por el AMB.