Los retrasos en Rodalies obligan a pedir casi 2.000 justificantes al mes por llegar tarde al trabajo

Renfe ha emitido 11.000 justificantes sobre retrasos y alteraciones en su servicio desde su web para los usuarios de todas sus líneas de Rodalies y Regionals durante los seis primeros meses del año, lo que representa un aumento del 57% respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 7.000. Estos documentos permiten a los viajeros acreditar ante su empresa o centro de estudios que han llegado tarde al trabajo debido a incidencias en el servicio.

El número supone una media de 1.833 al mes y corresponde a los justificantes que emite Renfe y que se han descargado a través de su web. No incluye los que se han tramitado en las estaciones, en las que se entrega un papel tamaño cuartilla con un texto tipo donde el personal de ventanilla añade la línea al que pertenece el tren afectado y la hora con un sello donde figura el día. Ese era el método tradicional, que ha quedado mayoritariamente desplazado por el formato digital, que permite su descarga en el dispositivo móvil para poder demostrar que se ha llegado tarde debido a un retraso en el servicio de Rodalies, evitando posibles problemas laborales o académicos.

Link para descargas

Así, cada vez que se producen incidencias que afectan a varias líneas o a numerosos trenes, Rodalies publica en el apartado de atención al cliente un justificante que detalla el día, las líneas y los horarios en los que el servicio ha resultado alterado. Durante el día se añaden al documento las incidencias que se van sucediendo, de modo que al final de la jornada el documento se convierte en un compendio de las diversas afectaciones que ha sufrido el servicio en las distintas líneas. Por ejemplo, el día 16 finalizó con un justificante acreditando incidencias y demoras en las líneas R1, R3 y R4; mientras que el día anterior el justificante se refería a la circulación de trenes por las líneas R1, R3, R4 y R7.

Renfe atribuye el aumento de descargas de justificantes no tanto a un empeoramiento del servicio, sino a la mejora en la comunicación con los usuarios. Cuando se produce una demora importante en alguna línea, el operador informa a través de sus canales de X y WhatsApp incluyendo un enlace directo para descargar el justificante, algo que no sucedía hace un año. De este modo, se busca facilitar el acceso al documento y para evitar que los usuarios tengan que perder aún más tiempo solicitándolo en la estación.

Problemas en trenes

No obstante, los justificantes no incluyen habitualmente los problemas en la circulación de trenes concretos, sino solo los que afectan a varias circulaciones. Este mismo lunes por la mañana los usuarios del tren de la R2 Sur de las 8.38 h con salida de Vilanova hacia la Estació de França no pudieron subirse al tren porque no llegó a circular. Tampoco el mismo tren de vuelta dio servicio. Al tratarse de un tren y no de retrasos generalizados en una línea no era posible descargarse un justificante. En estos casos, cuando un usuario reclama a Rodalies por las redes, se suele obtener pronta respuesta, y al cabo de poco sí se incluye el tren en cuestión en el compendio de agravios para su descarga dy presentación en el trabajo.

Dificultades para el acceso

Aun así, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha denunciado las dificultades para obtener justificantes por los retrasos que sufre el servicio de Rodalies. Dos tercios de las personas que solicitaban un justificante para presentarlo en el puesto de trabajo no recibía el documento, según una encuesta del síndic realizada a los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona. El 80% de los 380 empleados municipales encuestados por la sindicatura han denunciado que los retrasos de Rodalies afectan su conciliación familiar. “La entrada flexible que ofrece el Ayuntamiento no contribuye", explican desde el síndic a EL PERIÓDICO, ya que, según se describe, "si un trabajador decide adelantar su jornada laboral y entrar a las 7:00 h para poder salir antes por motivos personales o familiares, pero llega tarde debido a retrasos de Rodalies, el justificante de Renfe no le será válido. En ese caso, deberá recuperar el tiempo perdido y finalizar su jornada más tarde".