Bronca y lágrimas en el Ayuntamiento de Barcelona por el conflicto laboral de las maestras de guardería

El conflicto laboral de las guarderías municipales de Barcelona ha estallado este miércoles en el ayuntamiento, donde se ha celebrado una comisión extraordinaria a petición de los grupos de la oposición Junts, BComú, ERC y PP. Lo que debía ser un debate político entre los grupos y el gobierno, se ha convertido en una sesión marcada por la tensión y el enfrentamiento de las maestras con el ejecutivo local, en concreto con el concejal de Educación y vicepresidente del Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Lluís Rabell.

El objetivo de la comisión extraordinaria era que conseguir el compromiso del gobierno municipal para posponer como mínimo un curso escolar la modificación de las dotaciones de la relación de puestos de trabajo del Institut Municipal d’Educació, que implica que se declaran a extinguir 163 dotaciones de maestras de guarderías y se amortizan 32 dotaciones de vacantes de la categoría de maestra. Esto supone que hay maestras que no pueden continuar el curso que viene en las guarderías municipales. De aquí nació el conflicto por el que las trabajadoras están sufriendo días de incertidumbre y angustia.

Tal es el nivel al que han llegado que, varias maestras de escuelas infantiles, presentes en la sala, han roto a llorar tras un duro enfrentamiento con Rabell. El concejal ha rechazado posponer un año la transformación de 32 plazas vacantes de maestras de escuelas infantiles municipales en puestos de Técnicas de Educación Infantil (TEI). A pesar del rechazo del PSC, la propuesta ha sido apoyada por el resto de grupos y la abstención de Vox.

"No se elimina ningún puesto de trabajo"

Rabell ha defendido que se está aplicando un acuerdo firmado en julio de 2022 por el anterior gobierno municipal, que establecía la nueva proporción entre maestras y TEI "escuela por escuela" y ha asegurado que “no se elimina ningún puesto de trabajo”, sino que se trata de un “debate sobre expectativas de promoción”. Sus palabras han generado malestar en la sala, donde varias trabajadoras han reaccionado con lágrimas e indignación. El concejal ha insistido en que “todo el personal en activo mantiene su lugar de trabajo” y que cualquier modificación debe pasar por una negociación sindical, que ya se ha iniciado y continuará la próxima semana.

Desde la oposición, los grupos han acusado al gobierno municipal de actuar sin diálogo ni transparencia. Junts y los Comuns han recordado que el acuerdo no fija un máximo de maestras y que la aplicación actual se está haciendo “de la peor manera posible”. ERC ha calificado la gestión de “poco ortodoxa” y el PP ha defendido que el actual equilibrio entre maestras y TEI funciona sin vulnerar el acuerdo. Vox, por su parte, ha puesto en duda la interpretación del pacto pero ha rechazado la propuesta de los otros grupos.

“No queremos a este señoro”

La sesión ha concluido en un ambiente muy tenso, con gritos de protesta, llantos y una concentración a las puertas del consistorio en la que las maestras han exigido la dimisión del concejal y han reclamado mejoras urgentes que garanticen sus puestos de trabajo. “Lo que ha pasado aquí dentro es una vergüenza. La postura del gobierno es una vergüenza. No queremos a este señoro sin ninguna sensibilidad”, ha gritado una de ellas. “Ha tenido la poca vergüenza de decir que no dejaba a nadie en la calle delante de personas que estaban en el paro. No queremos que nos dirija”, clamaban.