Las sentencias de Enric Granados reabren la guerra por el recorte horario de terrazas en Barcelona

Las dos sentencias judiciales que torpedean la reducción horaria para las terrazas de Enric Granados implantada en 2022 por el ayuntamiento han reabierto la guerra de las terrazas de Barcelona. Tras hacerse públicas este martes en este diario, el consistorio ha replicado que el recorte que obliga a cerrar dichos veladores una hora antes que el resto de la ciudad está blindado, dado que sus nuevas licencias recogen individualmente esta condición. Afirman que recurrieron a dicha fórmula para dar "robustez jurídica al decreto" municipal que originó la restricción y que el Gremi de Restauració cuestionó por vía judicial. La patronal, por su parte, considera que el ayuntamiento ha sufrido "un varapalo judicial sin paliativos" y su reacción a la sentencia es "rocambolesca". Por ello, reclama que el consistorio dé marcha atrás al recorte en lugar de aumentar las "indemnizaciones millonarias" que planean los afectados. Desde la oposición, Junts ha criticado la "chapuza jurídica" y reclamado un nuevo acuerdo.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Barcelona avanzado por EL PERIÓDICO es considerado una "victoria" por el gremio, que considera un símbolo el caso de Enric Granados, donde se aplica la reducción horaria desde octubre de 2022. Critica que el ayuntamiento haya "ninguneado" a la entidad, que quedó excluida del proceso regulador y no pudo presentar alegaciones, por lo que llevó el caso a la justicia, que ahora le ha dado la razón por motivos procedimentales. Como ha explicado esta mañana este diario, la sentencia resuelve "estimar" el recurso que interpuso el gremio. El fallo "revoca la resolución impugnada" por la patronal. Además, "se reconoce la condición de interesado al Gremi de Restauració de Barcelona y se ordena la retroacción de actuaciones al objeto de que, como tal, pueda presentar las alegaciones que considere, al efecto de que puedan ser tenidas en consideración con carácter previo a la resolución definitiva del procedimiento". Incluso se condena a pagar las costas a la Administración demandada, aunque limitadas a 3.000 euros. En conclusión, la patronal considera que "la reducción queda anulada" y pide al consistorio que dé marcha atrás.

El argumento municipal

Sin embargo, el ayuntamiento no está de acuerdo con las consecuencias del fallo, que cree que no alude al "fondo" de la normativa. Mantiene que "en las terrazas del entorno de Enric Granados a día de hoy no opera el Decreto de 14 octubre 2022 de reducción horaria, sino la reducción de una hora de cierre de la terraza como condición de licencia incorporada a cada una de las licencias de ocupación de la vía pública de cada uno de los establecimientos de restauración, que aplica desde el 1 de enero del 2023 y que es de concesión anual".

Fuentes del distrito del Eixample enfatizan que "la decisión de vincular a cada licencia individual el horario autorizado sirvió para dar robustez jurídica al que defendía el decreto, motivado por razones de convivencia y derecho al descanso del vecindario". Por tanto, creen que la medida "aplica a cada una de las terrazas del eje y sus chaflanes". Argumentan que la aplicación del decreto fue de dos meses y "ya no es vigente". Y que la "concesión y renovación anual de estas licencias comporta unas obligaciones y no da derecho a indemnizaciones por las condiciones establecidas".

Para el ayuntamiento, la sentencia "solo reconoce `[al gremio] legitimación para impugnar la reducción horaria. En cambio, destacan que las sentencias dictadas en relación al fondo son favorables al consistorio. Finalmente, reclaman a la patronal de los restauradores que "más allá de la resolución judicial que les da la razón atendiendo a su condición y para la preservación de intereses de futuros agremiados", "atienda a que el bien jurídico a preservar es la convivencia y el derecho al descanso del vecindario".

La crítica del sector

Esta valoración municipal ha llevado a la patronal a contra replicar por la tarde que "las licencias se renuevan automáticamente a 1 de enero" y en el caso de que el "el ayuntamiento hubiera dejado sin efecto el decreto de 2022, estaría publicado y el propio consistorio lo hubiera puesto en conocimiento de los juzgados", que "con carácter general, no se pronuncian sobre normas que ya no están en vigor". Y citan un precedente en Ciutat Vella, que llevó a archivar procedimientos. "El horario lo fija la Ordenanza de terrazas, artículo 30.1", insiste el Gremi de Restauració, que reclama que se "acate la sentencia" y califica la "interpretación jurídica" del ayuntamiento de "rocambolesca y esperpéntica".

Por su parte, los vecinos, representados por la entidad SOS Enric Granados, han optado por no valorar la sentencia hasta tener accceso al documento completo. Quienes sí han hablado, pero desde el anonimato, son algunos hosteleros de la calle, que celebran la sentencia porque creen que en los últimos años les ha comportado perjuicios económicos e incluso ha desvalorizado los traspasos en la zona, señalan. Aún no saben qué compensaciones pueden reclamar, aunque piden que el recorte se revierta lo antes posible. El gremio agrega que, de lo contrario, "cuanto más tiempo pase, mayor será la indemnización que el ayuntamiento, con el dinero de los contribuyentes, tendrá que pagar a los restauradores".

También se ha pronunciado Joan Rodríguez, concejal de Junts en el Eixample, quien ha destacado que comparten el objetivo de la reducción horaria en Enric Granados por ser una zona "altamente tensionada en términos de terrazas y acumulación de clientes que dificultan el descanso vecinal". No obstante, cree que la solución no puede ser oportunista ni simple, recordando que la medida se aprobó en campaña electoral. Y que no debió llegar de la mano de "prepotencia" e "imposición sin negociar". Aprecia una "chapuza" jurídica, como ha sucedido con otras regulaciones urbanísticas. Por ello sugieren "acuerdos" con todas las parte para soluciones "equilibradas" entre el descanso vecinal y la actividad económica, "evitando el conflicto".