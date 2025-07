Una popular heladería itinerante elige Sabadell para crear su primera tienda física

Sabadell (Vallès Occidental) se consolida como un punto de referencia para los amantes del helado, y la última en sumarse a la vibrante oferta local es Go Go Cream. Esta empresa, que se ha labrado un nombre a base de recorrer festivales, grandes eventos y centros comerciales con su característica "heladería sobre ruedas", ha decidido dar un paso significativo en su trayectoria al establecerse de forma permanente. El pasado mes de junio, la ciudad vallesana fue la elegida para acoger su primera tienda física, ubicada en la céntrica calle de Sant Antoni Maria Claret, 10.

La decisión de anclar su operación en Sabadell representa un movimiento estratégico para la marca. Después de años de éxito con un modelo de negocio itinerante, que les permitía llegar a un público diverso en múltiples ubicaciones, Go Go Cream busca ahora ofrecer una experiencia más consistente y accesible a sus clientes habituales y a los nuevos descubridores de su particular concepto.

Go Go Cream ha ganado una considerable popularidad gracias a su propuesta distintiva: la elaboración de helados al instante con fruta 100% natural. Este método innovador permite a los clientes seleccionar su fruta preferida —desde fresas frescas hasta mangos exóticos o frutos rojos— y una base cremosa, que puede ser de leche de vaca o una alternativa vegana. En cuestión de segundos, y ante la mirada del cliente, estos ingredientes se transforman en un helado suave, fresco y lleno de sabor, libre de aditivos y conservantes artificiales. Esta técnica no solo garantiza la máxima calidad y frescura del producto, sino que también ofrece una personalización completa, adaptándose a los gustos y necesidades dietéticas de cada persona.