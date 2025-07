La construcción del futuro Hospital del Vallès excluye las viviendas de 70 familias que temían verse perjudicados

Lo que hoy sigue siendo un solar colindante a un vertedero ilegal se proyecta como el epicentro de un ambicioso plan sanitario y urbanístico largamente esperado. El Hospital Ernest Lluch, futuro centro de referencia del Vallès Occidental. Concebido ya en 2005, el hospital daría cobertura a más de 176.000 personas de Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet, Badia y Barberà del Vallès, y permitiría descongestionar al saturado Parc Taulí de Sabadell, aunque dependería funcionalmente de él.

El proyecto contempla también la creación de un nuevo barrio con unas 600 viviendas, zonas comerciales, oficinas y una escuela, según consta en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Si se cumplen los plazos marcados, las obras podrían iniciarse en 2027. No obstante, el propio alcalde de Montcada, Bartolomé Egea (PSC), advirtió el pasado mes de abril que el hospital no estaría finalizado en menos de seis años, con una inversión estimada de 50 millones de euros.

Pero el progreso trae consigo tensiones. Una de ellas estalló en el barrio de Terra Nostra, donde unas 70 familias han vivido durante meses con la amenaza del desalojo pendiendo sobre sus cabezas. La incertidumbre vino alimentada por los primeros planos urbanísticos que incluían la demolición de sus viviendas para dar paso al nuevo complejo.

Lejos de resignarse, los vecinos se han organizado y, asesorados por un abogado, presentaron más de 50 alegaciones al plan aprobado por el Consell Metropolità del AMB hace justo un año. Un error administrativo obligó a reabrir el período de alegaciones. Este martes, 22 de julio, el Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado finalmente dichas alegaciones y ha dejado fuera de la modificación del Pla General Metropolità (PGM) a la zona residencial afectada. En la votación celebrada en el Consell el proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM) recibió mayoritariamente el soporte de los grupos, con el voto favorable del resto de formaciones. Sin embargo, se registraron abstenciones por parte de los representantes de Acord per Torrelles (CAT), Junts per Tiana, el Partido Popular y Comunes Podemos.

Es una victoria parcial, pero no una resolución definitiva. La desconfianza persiste entre los vecinos. “Nos han sacado fuera del proyecto por las alegaciones”, afirma Loli Gato, vecina del barrio. “Estemos fuera legalmente. Creo que dentro de unos cinco años tendremos problemas igualmente con la empresa constructora del complejo de viviendas. No estamos fuera del proyecto, estamos indignados, porque hay mucho dinero en juego. Estamos en medio de algo muy moderno y sabemos que sonarán las campanas. No hemos llegado a ningún acuerdo. Nos han sacado de aquí, pero viene la empresa constructora de por medio”.

Vecinos de Montcada i Reixac están preocupados por el futuro de su vivienda, un terreno donde se prevé construir un nuevo hospital del Vallès / Jordi Otix / jordi

Maite Hernández, otra residente, subraya la falta de información y diálogo: “No nos han consultado nada, no nos han explicado nada. Solo vimos un plano urbanístico en el que se construía un complejo con viviendas, escuelas y oficinas, y que nuestros pisos se derribarían. Pero nadie nos ha preguntado qué opinamos, cuál es nuestra situación. Tenemos incertidumbre, estamos atacados por no saber. Cada día estoy mirando el BOE a ver qué pasa”. Cuando se le pregunta si está a favor o en contra del proyecto, responde con resignación: “No lo sé, porque no sabemos qué pasará ahora al quedarnos fuera del proyecto”.

Mientras tanto, la saturación hospitalaria sigue siendo una realidad en gran parte de Catalunya, con un impacto directo en municipios y comarcas. En el Vallès Occidental, la presión asistencial no es nueva. De hecho, fue precisamente esta situación crítica la que llevó a Salut a reactivar el proyecto en 2020, tras años de inacción. “La elevada presión asistencial que diariamente gestiona el Hospital Parc Taulí de Sabadell y la deficiencia de recursos en diferentes ámbitos de atención en este territorio” fueron las razones esgrimidas por el Departament de Salut para justificar la urgencia del Ernest Lluch.