Un concejal de Collboni, forzado a disculparse tras llamar "nazis" a las federaciones deportivas

El concejal de Cultura del gobierno de Jaume Collboni, Xavier Marcé (PSC), ha tenido que salir a disculparse públicamente este martes al mediodía por las sorprendentes declaraciones que hizo la víspera en un pleno del distrito de Nou Barris. Fue en un debate sobre el uso de las instalaciones de Can Dragó como refugio del CE Europa de Gràcia, que a partir de enero podrá disputar los encuentros de Primera RFEF en este estadio complementario, en caso de que no pueda hacerlo en el Nou Sardenya. El exilio disgusta al club de atletismo de Nou Barris, que ve difícil compartir las pistas. En plena discusión sobre esta cesión temporal, el edil perdió los papeles y llegó a decir que si por él fuera "suprimiría" todas las federaciones deportivas y las tildó además de "nazis".

"Pido disculpas sinceras por estos comentarios inaceptables y fuera de lugar sobre las federaciones deportivas", ha dicho este martes en una breve comparecencia. "En ningún caso, estas palabras representan y reflejan el pensamiento del gobierno ni de los municipales ni del Ayuntamiento, ni siquiera el mío propio", ha asegurado. Es más, ha descrito su salida de tono como un "comentario absolutamente inapropiado, no querido, indeseado e inaceptable".

La difusión de las declaraciones han suscitado este mismo martes un inmediato comunicado de "rechazo absoluto y contundente" de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). "Es inadmisible y profundamente irresponsable que un cargo público, con la obligación de preservar el respeto institucional y el diálogo democrático, se exprese en estos términos, sembrando el odio y desacreditando injustamente al conjunto del sector federativo", reza la nota, que exige "el retracto público y las disculpas inmediatas" de Marcé. "Las federaciones deportivas son herramientas esenciales de cohesión social, formación, promoción de valores del deporte y vertebración del territorio. Sus funciones van mucho más allá del ámbito deportivo, siendo el reflejo del trabajo incansable de miles de profesionales y personas voluntarias que, día tras día, construyen país a través del deporte", insistía.

Marcé ha detallado que ya ha tratado que apaciguar por teléfono a la UFEC y también a la Federación Deportiva de Fútbol: "Las que he llamado personalmente para disculparme". "Es evidente que las federaciones deportivas realizan un trabajo importante en la ciudad y es evidente que trabajamos con ellas y seguiremos trabajando en plena normalidad. El Ayuntamiento de Barcelona y también el Consell de Veïns de Nou Barris continuará trabajando con todas ellas para hacer efectivo la labor de desarrollo y promoción del deporte", ha prometido.

El precedente del 'gag'

El caso de Marcé es el segundo tropiezo del ejecutivo municipal en una semana y media. El viernes 11 de julio fue la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay quién salió a comunicar sus más "sinceras disculpas" por un gag crítico con el catalán en un acto municipal que ella encabezaba. "Asumimos nuestro error", dijo la edil socialista tras las críticas recibidas. Adujo que el espectáculo Esas latinas también generó un “profundo malestar” en el ayuntamiento porque rechazaba que los inmigrantes aprendan catalán: "Este gobierno no comulga en absoluto con ese contenido". "Asumimos nuestro error de no haber supervisado o no haber conocido en su totalidad el contenido de la representación", dijo.

Junts y PP piden cesarle

La oposición no ha tardado en pronunciarse. El primero y más rotundo ha sido Daniel Sirera (PP): "Ya conocemos la opinión de Xavier Marcé sobre las federaciones de fútbol. No vale con pedir disculpas. Si no dimite, Collboni debe cesarlo hoy mismo". Jordi Martí Galbis (Junts) tampoco se ha quedado atrás: "Marcè no ha sido creíble ni sincero. No hace tanto que un humorista catalán tuvo que dejar un programa de TV3 por un chiste en el que tildaba a los socialistas de nazis... Ahora que utiliza la misma expresión un cargo público socialista no pasa nada". "¡Ya es suficiente! Es necesario exigir al Alcalde Collboni el cese de Xavier Marcè", ha aseverado, para avanzar además que Junts llevará el caso al Comité de Ética del Ayuntamiento.

En una línea parecida, aunque sin llegar a explicitar una salida forzosa, Jordi Castellana (ERC) ha considerado "totalmente insuficientes" las "explicaciones" de Marcé. "Un concejal no puede banalizar al nazismo y luego simplemente pedir disculpas", ha dicho el edil. "El alcalde debe tomar decisiones sobre su equipo. Es la segunda vez que un concejal sale a pedir a disculpas sin consecuencias", ha remachado.