El Gobierno declara la comisaría de Via Laietana de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración de la comisaría de Via Laietana de Barcelona de la Policía Nacional como Lugar de Memoria Democrática. Esto supone que el edificio continuará siendo de uso policial, pero deberá incluir la señalización de espacios de tortura y persecución política. Es decir, que el reconocimiento se limitará a la colocación de una placa, un gesto considerado insuficiente por las entidades memorialistas, que reivindican desde hace décadas que se traslade el cuerpo a otras instalaciones como gesto de reparación por las torturas que se perpetraron en esas dependencias. No obstante, el Govern de la Generalitat celebra el paso dado y se declara "satisfecho".

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática establece que la actual sede de la Jefatura Superior de Policía fue "el nodo principal de la densa red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura" franquista en Catalunya. El acuerdo establece que se deberá identificar, explicar y señalizar esta historia en el mismo edificio, y se podrán realizar visitas presenciales y virtuales por ciertas zonas de las instalaciones vinculadas a esta persecución política. La página web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática también contará con un apartado dedicado al edificio, con fotografías y explicaciones.

El texto recuerda que el edificio fue desde 1941 la sede de la Brigada Político-Social, encargada de perseguir la disidencia política, el sindicalismo y el movimiento obrero, además de prostitutas, gitanos y personas LGTBI. Explica que sus celdas "insalubres y saturadas" albergaron a centenares de antifranquistas, que sufrieron todo tipo de "torturas" durante los interrogatorios. Se calcula que al menos 4.143 personas fueron detenidas en Barcelona durante la dictadura por actividades políticas. Los departamentos de historia contemporánea de la UB y la UAB elaborarán informes sobre el edificio y su historia, al igual que el Memorial Democràtic de la Generalitat. Una vez recibidos, se abrirá un periodo de 20 días para presentar alegaciones.

Reacciones dispares

Pese a que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, reconoció a principios de mes que no ha logrado un acuerdo con el Ministerio de Interior para el traslado de la comisaría, el Govern se ha mostrado este martes "satisfecho" por el paso dado. "Siempre hemos defendido que tuviera un espacio de memoria. Era el objetivo del Govern y se ha logrado", ha respondido la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, preguntada por si consideraba suficiente el planteamiento de esa declaración como espacio de memoria.

La diputada del PP en el Congreso Jimena Delgado-Taramona Hernández también se ha referido este martes a la declaración y lo ha hecho para criticar que se dé esta consideración a un sitio donde "la violencia de los radicales incapacitó a tres policías nacionales". Y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado la "enésima traición institucional" del Gobierno de Pedro Sánchez por considerar textualmente que ha entregado la Jefatura de Via Laietana de Barcelona a Junts, ERC y la CUP.

En sentido contrario se ha pronunciado la oposición de izquierdas en Barcelona y Catalunya. La líder municipal de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido que "en cualquier democracia, Via Laietana hace años que sería espacio memorial". "En ocho años de gobierno en Barcelona, Comuns y PSC no avanzaron. Via Laietana no será nueva sin espacio de memoria para quienes lucharon por la libertad", ha lamentado en la red social X.

Por otro lado, el concejal de Barcelona en Comú y exedil de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha celebrado la noticia como "el primer reconocimiento estatal de las personas represaliadas" en este edificio y "un hito de las entidades memoriales" que lo reivindican "desde hace 40 años". Sin embargo, también ha advertido de que hay que "seguir avanzando" hacia "un espacio memorial íntegro", para lo que ve "necesario que la Policía Nacional deje libre el espacio". "El gobierno de Collboni siempre ha sido muy ambiguo con este tema, y ahora le pedimos liderazgo institucional para la conversión efectiva y real", ha remachado.

No se garantiza ningún cambio real: la Policía Nacional seguirá operando y sólo se prevé instalar una placa conmemorativa Òmnium Cultural

Òmnium Cultural también ha criticado la decisión del gobierno español porque el inmueble permanece en manos de la Policía Nacional: "No se garantiza ningún cambio real: la Policía Nacional seguirá operando y sólo se prevé instalar una placa conmemorativa". "Un gesto simbólico que muestra la falta de valentía del PSOE y perpetúa la impunidad", ha lamentado la entidad, que ha reclamado "justicia y memoria". En esa misma línea se han manifestado hasta ahora las asociaciones que llevan años pidiendo que se busque una nueva ubicación para la policía. De hecho, pusieron sobre la mesa un edificio alternativo a pocos metros del actual.

Finalmente, el sindicato de la Policía Nacional Jupol ha denunciado la "traición" del Gobierno al entender que ha convertido la Jefatura de Via Laietana en Barcelona en "símbolo del independentismo" después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya aprobado que la sede policial sea Lugar de Memoria Democrática.