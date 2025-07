"Me ha sacado de la depresión": el 'casal' de verano solo para mujeres que rompe inercias en Trinitat Vella

Trinitat Vella, en el distrito de Sant Andreu, es uno de los barrios con rentas más bajas de la ciudad de Barcelona. En un entorno en el que las dificultades económicas y sociales son las protagonistas del día a día de los vecinos, el Centre de Vida Comunitària de la Trinitat Vella organiza un curioso 'casal' de verano para mujeres. Van por la cuarta edición y este año participan mujeres de edades muy variadas, desde 20 hasta pasados los 80 años. A través de sus propuestas lúdicas, que incluyen desde partidos de fútbol a excursiones fuera de la capital, proporciona a las mujeres —que están más cerca de la precariedad que los hombres por factores estructurales, sociales, económicos y culturales— un espacio para conectar, sanar y aprender.

Un grupo de mujeres de entre 20 y 80 años, vecinas del barrio de la Trinitat Vella y usuarias del Centre de Vida Comunitària, participan en un taller de henna dentro de un casal de verano femenino. / Zowy Voeten

“Este casal me sacó de la depresión”, relata María (pseudónimo), una mujer peruana que “salió del encierro” que sentía cuando empezó a asistir al centro hace un año. Su hija le recomendó las actividades, ya que María se sentía en un bucle del que no podía salir, entre el trabajo y las tareas de casa. Este verano se reúne cada día durante tres semanas con otras mujeres, que se han convertido en amigas. “Nos encontramos por la calle, y nos abrazamos, y nos preguntamos ‘¿cómo estás?’”.

La actividad de este lunes ha sido un taller de pintura con henna. Tres mujeres pakistaníes han destacado por su destreza y experiencia. “Es mi cultura, lo hacía siempre en mi casa. Me hace ilusión compartirlo”, afirma una de ellas. La veintena de mujeres que han asistido al taller se enseñan los diseños que sus compañeras les han hecho en la piel. “A mí me sale mal, pero aquí disfruto mucho”, cuenta Isabel, una mujer de República Dominicana de 82 años, que según Marisa, otra de las asistentes al taller, “es la alegría de la huerta”. “Mañana es el partido de fútbol, y yo no voy a jugar, ¡pero voy a ir a animar muchísimo!”, afirma la octogenaria.

Un grupo de mujeres de entre 20 y 80 años, vecinas del barrio de la Trinitat Vella y usuarias del Centre de Vida Comunitària, participan en un taller de henna dentro de un casal de verano femenino. / Zowy Voeten

Raquel, Ikram y Anita son las encargadas del casal en el centro cívico, aunque son las participantes quienes deciden la programación. “Unos meses antes del 'casal', unas siete mujeres se reunieron, hicieron lluvia de ideas y planearon las actividades. Entonces nosotras nos encargamos de organizarlo todo para hacerlo posible”, puntualiza Raquel. Por otro lado, Ikram destaca que las mujeres que participan en el 'casal' “se empoderan, ya que llegan pensando que no saben hacer ciertas cosas, y les hace mucha ilusión tener este espacio": "Hay que darles alas para que vuelen por sí mismas”. Sandra (pseudónimo), que también es peruana, corrobora que las coordinadoras la han ayudado mucho. “Hablan contigo y si te ven emocionalmente mal, te dicen de ir a tomar un café con ellas, y después te derivan a un profesional que te ayuda mucho”, comenta.

Un grupo de mujeres de entre 20 y 80 años, vecinas del barrio de la Trinitat Vella y usuarias del Centre de Vida Comunitària, participan en un taller de henna dentro de un casal de verano femenino. / Zowy Voeten

Marta Villanueva, concejal del distrito de Sant Andreu, celebra que “desde 2022 el 'casal' ha crecido mucho". "Se activa una red y un tejido social y se ponen en común los servicios existentes”, destaca. Y añade: “El nivel de renta en Trinitat Vella es inferior y hay mayor vulnerabilidad, por eso los vínculos son clave. Es fundamental tener una sociedad y unos barrios cohesionados”.

Abraham, uno de los coordinadores del centro cívico, explica que todas las participantes están "a tope" con las actividades, pero comenta que si alguien lo está pasando mal por problemas con la vivienda, burocracia o salud mental, no importa la actividad que se haga. La verdadera finalidad del 'casal' es que “las mujeres tengan un espacio en el que puedan descubrir recursos que las puedan ayudar”. Al derivar a las participantes a servicios como Konsulta'm o la Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE), “las llevamos a profesionales con nombre, cara y ojos, no les decimos que llamen al 010”, apunta Abraham.

Un grupo de mujeres de entre 20 y 80 años, vecinas del barrio de la Trinitat Vella y usuarias del Centre de Vida Comunitària, participan en un taller de henna dentro de un casal de verano femenino. / Zowy Voeten

Un espacio para aprender de las demás

Marisa explica que uno de los aspectos que más disfruta del 'casal' es aprender de otras culturas. Isabel comparte su opinión y dice que le gusta escuchar acentos distintos. “Aprendemos las unas de las otras, y entendemos más la solidaridad, el compañerismo y el respeto, y nos sentimos como una familia”, explica Marisa. Durante el año, la mayoría de estas mujeres participan en clases de cocina que tienen lugar en el centro cívico cada miércoles y que son impartidas por personas distintas de la comunidad. Todas esperan impacientemente este día de la semana para verse y disfrutar de un vínculo único y transformador.