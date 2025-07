Una resolución pionera avala las sanciones por Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona

Una resolución pionera avala la sanciones del Ayuntamiento de Barcelona en materia de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ámbito cuyas penalizaciones son especialmente polémicas en las ciudades. Tras el revés judicial en 2022 a la primera regulación barcelonesa, sobrevolaba el interrogante de hasta qué punto puede seguir multando el consistorio después de la anulación de la norma sobre la calidad del aire que sustentaba jurídicamente esas sanciones. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) despeja la incógnita: la administración local no tiene por qué anular multas de oficio y puede seguir sancionando con base a su nuevo reglamento aprobado en enero 2023.

El auto judicial de la Sala de lo Contencioso del TSJC, datado del 30 de octubre del 2024 y al que ha accedido EL PERIÓDICO, supone un precedente para el resto ayuntamientos del área de Barcelona a los que los que la Justicia también tumbó regulaciones. La resolución desestima un incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la asociación que impugnó y logró que se anulara la primera ordenanza de ZBE de Barcelona. Es la primera resolución sobre una ejecución de sentencia contra las ZBE que trasciende.

En esta ocasión, la plataforma solicitaba hacer efectiva aquella sentencia del TSJC a través de una triple petición: que el Ayuntamiento anule de oficio todas las multas por ZBE, tanto las vinculadas a la vieja como a la nueva norma; que se ordene a Barcelona paralizar cualquier procedimiento sancionador "contrario a la sentencia firme"; y que se exhorte también a la capital a no publicar nuevas ordenanzas de ZBE "contrarias a las sentencia judicial que ya se pronunció sobre la validez legal de las mismas y, en consecuencia, revoque de inmediato cualquier otra ordenanza que se haya elaborado con el fin de burlar el cumplimiento de la sentencia".

La respuesta de la jueza es un 'no a todo'. Primero, afirma que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene por qué anular de oficio multas, "sin perjuicio de que pueda anularlas a instancias de los interesados", apostilla la magistrada. En segundo lugar, tampoco acepta que se deba ordenar al consistorio paralizar cualquier procedimiento sancionador contrario a la sentencia que anuló la primera ordenanza, "en la medida que el ente local tiene competencia sancionadora". Por último, la resolución niega que la Sala de lo Contencioso del TSJC tenga competencia para prohibir al Ayuntamiento que apruebe nuevas ordenanzas de ZBE, como de hecho hizo el consistorio en enero del 2023.

Los límites a la devolución de sanciones por ZBE

Esta nueva resolución del TSJC sirve también como referencia para aclarar una de las cuestiones sobre ZBE más discutidas jurídicamente: qué sanciones son susceptibles de devolución y cuáles no tras un revés judicial. Informes jurídicos de varios consistorios consultados por este diario concluyen que las administraciones locales únicamente han reintegrado a la ciudadanía sanciones que hubieran sido recurridas, es decir que no fueran aún firmes, o que no hubieran sido ejecutadas completamente, es decir que estuvieran en fase de embargo provisional. Los casos más significativos han sido Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat: 20 millones y 2,3 millones dejados de cobrar, respectivamente.

El TSJC apuntala ese criterio: sólo serán retornables las sanciones "aún no ejecutadas completamente", reza el auto. Es decir, sanciones —aplicadas con base a la norma anulada— que no sean firmes por haberse alegado contra ellas o que estén en fase de embargo provisional. Otra casuística diferente sería, dado el caso, la de sanciones impuestas mientras no hay regulación que produzca efectos jurídicos, una situación de interinidad en la que han estado este último año Cornellà o L'Hospitalet de Llobregat. No Barcelona, ya que al haber recurrido al Tribunal Supremo mientras preparaba la nueva ordenanza no llegó a quedarse en ningún momento sin norma activa. En cualquier caso, el TSJC no se opone a que cualquier ciudadano que lo considere pueda recurrir cualquier multa por ZBE.

La línea argumental del TSJC encaja con el patrón que siguen las ciudades que renuevan sus ZBE tras golpes judiciales, Barcelona a la cabeza: blindar sus normativas para dificultar eventuales devoluciones de sanciones. Las nuevas ordenanzas remiten a leyes estatales, como la Ley del Tráfico, mientras que previamente lo hacían a otras ordenanzas locales. Se trata de una estrategia coordinada de los ayuntamientos para protegerse legalmente ante futuras devoluciones de sanciones derivadas de eventuales golpes judiciales. Existe consenso entre voces expertas de que basar regímenes sancionadores en legislación estatal en lugar de en reglamentos locales confiere mayores garantías jurídicas.