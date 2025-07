El comercio de la Via Laietana de Barcelona despega tras su reforma: solo quedan cinco locales disponibles

Más de tres años de obras de reurbanización causan siempre heridas en el comercio, aunque el consuelo es que las mejoras suelen tener premio en forma de reactivación económica. Lo está viviendo la Via Laietana, que hace apenas tres semanas estrenó su nuevo diseño, con aceras más anchas y amables para el peatón, cuya afluencia es determinante para relanzar de nuevo la actividad del eje. Pese a las persianas que siguen bajadas y algunos carteles anunciando alquileres, según un informe encargado por el Ayuntamiento de Barcelona solo cinco locales permanecen disponibles, entre una oferta de más de 90. El resto ya están en obras o recién contratados. A nivel de oficinas, se estima que están actualmente sin uso un 10% de sus metros cuadrados.

Los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO son un avance del análisis encargado por el consistorio a una consultora inmobiliaria especializada. Fuentes municipales indican que esos únicos cinco locales que constan vacíos "apuntan a un interés comercial destacado". Tras la reurbanización, el ayuntamiento quería una diagnosis detallada para "buscar márgenes de mejora que nos permitan fortalecerlo como eje de actividad económica".

Un local de restauración en la Via Laietana. / Jordi Otix / EPC

Esta intención se refuerza con el nuevo Plan de Usos del distrito, en fase de aprobación inicial, y que prevé una regulación singular de esta vía para dinamizarla comercialmente. Será determinante para evitar la implantación de súpers y tiendas turísticas omnipresentes en el barrio Gòtic.

Destacan también el nuevo instrumento anunciado el viernes, el Barcelona Investment Office, como estrategia conjunta de ciudad para buscar inversiones que se establezcan en la capital y su área metropolitana. Y en el paquete van otras medidas de incentivación desde el área de Promoción Económica, como la desgravación de entre el 50 y el 95% del IBI para empresas que se instalen en Barcelona, y la convocatoria de Impulsamos lo que haces, con específicas vinculadas a abrir nuevos establecimientos o modernizarlos.

Pero acaso uno de los elementos que más notoriedad dé a la arteria sea la campaña navideña, ya que el consistorio ha decidido ornamentarla en todo su recorrido con luces de autor, generando má atractivo a la visita comercial.

Distintos tramos y situaciones

Los comerciantes y consultoras inmobiliarias coinciden al señalar que la reactivación será progresiva, y muy ligada también a la nueva vida de macroedificios en rehabilitación que acogerán oficinas. Pero la sensación es que el despegue ha comenzado y el eje incrementará a corto plazo su oferta de tiendas y servicios, que en algunos tramos nunca fue boyante, pero que además lastraron primero la pandemia y luego las largas obras.

Un estudio inmobiliario señala que están sin uso solo el 10% de los metros cuadrados de oficinas

El incipiente diagnóstico no es igual en toda la calle, que aglutina más de 90 locales en planta baja. El peor parado es el tramo inferior, donde se concentran varios edificios institucionales o en fase de transformación (como Correos), de modo que recorrerlo aún resulta muy gris para el peatón que no ha de pasar por allí por necesidad. “La gente gira hacia alguna calle del Born o del Gòtic cuando ve que más abajo ya no hay nada de animación”, dice una dependienta de una tienda solitaria. Pero en esa parte, se aprecia un local en obras, mientras que una cafetería cerrada luce un letrero anunciando mejoras y la próxima apertura. Son los primeros brotes verdes tras la desaparición de las vallas.

También existe algún local sin uso pero fuera de mercado, cuyo titular esperaba a la recuperación de la zona para obtener un mejor precio de venta o alquiler por las "nuevas expectativas", que ya se está produciendo, indican en la inmobiliaria especializada en hostelería DHB Inversión. Y otros cerrados pero contratados, a la espera obras de interiorismo o permisos. Las cafeterías y restaurantes son una de las principales ofertas en la zona, junto a tiendas turísticas y algunas tiendas de moda y calzado.

Uno de los locales cerrados en la Via Laietana. / EPC

El presidente de la Associació de Comerciants de la Via Laietana, David González, empieza su valoración enfatizando que el comercio vigente está contento por el simple hecho de poder llevar a cabo su actividad con normalidad, después de tanto tiempo de zanjas y polvo. La apertura del carril de subida restringido a vecinos (ahora también los del Gòtic, tras las quejas), servicios y transporte público (el V15 se suma finalmente al 47) también han contribuido a resucitar el vial. En el ámbito del comercio aún no han habido aperturas destacadas, pero “las expectativas son buenas, sobre todo en la parte alta”. La mitad situada entre la altura de la plaza de la Catedral y Urquinaona es la más dinámica por su centralidad, y ahora ha puesto a prueba el poder de unas aceras más generosas, de más de cuatro metros, frente a las raquíticas de antaño.

El representante del sector cita el local con actividades culturales que abrirá en el número 54 como antesala a la oferta del Palau de la Música, como explicó este diario. Su rehabilitación se ha ralentizado pero confían en que su apertura ejerza un empujón en la zona, al igual que los bajos comerciales en el Palacio del Cinema (rehabilitado para acoger oficinas), cuyo destinatario aún no se conoce. También inyectará afluencia el 'coworking' que abrirá en el edificio conocido como Casal del Metge, en el 31, en obras.

“El comercio ha sufrido mucho con las obras y ahora es necesario que el ayuntamiento agilice licencias y trámites cuando se trate de oferta de calidad”, añade. De hecho, diversos operadores dejaron sus locales durante los trabajos, ante la caída de la facturación de más del 25% y el éxodo de potenciales clientes. Ahora, pese al escaso paso de público por de la parte baja de la Via Laietana, hay confianza en que “se dinamice en los próximos meses”.

Los precios de alquiler ya están al alza

En la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, la directora de operaciones de Retail, Clara Matías, señala que desde la reinauguración han empezado a “apreciar signos positivos en la dinámica comercial de la zona, aunque meses antes ya se percibía una incipiente reacción”. No obstante, la experta cree que “aún es pronto” para hablar de una transformación del eje en términos de comercio. Estima que como sucede tras los procesos de urbanización, “será necesario tiempo para evaluar cómo vecinos, público local y turistas consumen y viven esta nueva etapa de la Via Laietana”.

Ambiente comercial en la Via Laietana. / Jordi Otix / EPC

Matías subraya que el cambio también afectará a los operadores actuales, ya que "la modificación de los flujos y dinámicas de la calle probablemente generará transformaciones en su actividad". Sin olvidar, apunta, que calles colindantes como Jonqueres, Comtal o Sant Pere Més Alt, entre otras, también están "viéndose beneficiadas" por el proceso. "De hecho, ya se han cerrado algunas operaciones nuevas en la zona". Y también han detectado un aumento del interés por parte de operadores nacionales e internacionales de distintos sectores, aunque las restricciones en las licencias en Ciutat Vella "añade complejidad a la comercialización de algunos activos". Confirma "un ajuste al alza de los precios de alquiler".

Como otras consultoras, están atentos a ver si se consolida como calle de compras y ocio no de paso, sino de visita más "intencionada", como sucede con otros ejes consolidados.

A pie de mostrador, el vicepresidente del vial y también propietario de la tienda de cómics Continuarà, Albert Mestres, señala que de momento no se ha producido un 'boom' de visitantes porque cuesta cambiar hábitos y porque llegar en coche o bus es muy lento, dada la frecuencia semafórica en la calle. "Los turistas que se desviaban por obras vuelven a pasar, pero la calle ha quedado un poco anodina", valora. Cabe recordar que los túneles de metro impiden plantar árboles y dulcificar sus aceras. Espera que la Navidad sea un revulsivo.