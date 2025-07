50 años esperando una expropiación: la imponente casa del Park Güell que pasó de ser un paraíso a un problema

Es fácil de reconocer, porque es imposible no fijarse en ella. Todo aquel que accede al Park Güell por la avenida del Santuari de Sant Josep de la Muntanya pasa a su lado. Hace esquina con la rambla de Mercedes, donde tiene la entrada, en los números 1-3. Es una casa imponente, un pequeño palacio construido en 1870 encima de la roca, piedra que se hace visible en varias partes de su interior. Está situada a 120 metros de la entrada del parque, con el que linda. Su fachada impresiona al paseante, si bien resulta apreciable que el edificio ha conocido tiempos mejores.

Lo confirma Beatriz García: “Hay que imaginar la casa con el esplendor que ya no tiene”. Ella vivió en ella de pequeña. Tiene fotos de su abuela tomando el té en la terraza principal, con vistas excepcionales a Barcelona. La madre de Beatriz recordaba cómo se veía desde allí la Sagrada Família con solo dos torres.

Beatriz, debajo de una parte a su izquierda, que servía de almacén, debajo de la sala en la que solía estudiar cuando era universitaria. / Jordi Otix

De sueño a pesadilla

Parece claro que esta casa ha sido un sueño para todos sus habitantes, pero hace tiempo que se ha convertido en una pesadilla para los actuales propietarios, Beatriz, su hermano Albert y la viuda de otro hermano ya fallecido, Joaquim. Se ven obligados a mantenerla, con un ojo puesto en su degradación. No pueden venderla, son demasiadas las barreras: catalogada patrimonialmente con el nivel C, desde hace unos 50 años está afectada por planes urbanísticos que prevén que una parte de la vivienda se convierta en un equipamiento municipal y otra, en zona verde. Pero ese futuro no tiene fecha. El ayuntamiento no tiene por ahora ni idea de qué hará con la vivienda y de cuándo lo hará.

Los dos hermanos, en lo que fue una sala de ocio de la casa. / Jordi Otix

Preguntado por este diario, el distrito de Gràcia confirma que la vivienda está afectada por el MPGM de los Tres Turons e indica que por ahora no se ha valorado iniciar el proceso de expropiación a falta de definir un uso futuro y la inversión necesaria para acondicionar la finca.

De la Casa Hurtado a Villa Conchita

Si la finca es de 1870 (los dueños actuales no saben qué arquitecto la construyó), las escrituras que conserva Beatriz indican que en 1896 fue vendida por Josep de Bolós i Güell a Jaume Farriol.

Copia de 1918 de la escritural de compra venta de la casa de Don José Bolós y Güell a Don Jaime Farriol y Paretas en 1896 / ELPERIÓDICO

De Bolós era propietario de todo Can Muntaner, una de las dos fincas sobre cuyo terreno se formó el Park Güell, aunque de hecho era realmente un testaferro del verdadero propietario, Salvador de Sarria, marqués de Marianao.

Vistas desde la terraza de la vivienda principal. / Jordi Otix

Después la vivienda cambió de manos más veces y en 1939, la adquirieron los abuelos de Beatriz, Joaquim y Albert,: Fernand Mathias, francés, e Ines Schucani, suiza. “Vamos de expropiación en expropiación”, bromea Beatriz, porque en 1936 Mathias y Schucani vivían en Pedralbes, en la conocida Casa Hurtado –expropiada por el consistorio ya a otros propietarios y en breve nuevo equipamiento municipal. Cuando ese año empezó la Guerra Civil, la pareja se fue a Suiza. Era gente acomodada económicamente. Al acabar la contienda regresaron y compraron la casa de Rambla de Mercedes, 1-3.

Postal de 1928 que identifica la vivienda como Villa Conchita / EL PERIÓDICO

Canarias

Beatriz aporta una postal antigua, de 1928, en la que aparece la vivienda con el nombre de Villa Conchita. Aunque a la familia le suena ese nombre, no lo utilizaban. “No sabemos quién era Conchita”. A mediados de los 60 del siglo XX, ya retirados, Mathias y Schucani se fueron a vivir a Gran Canaria en busca de un clima templado. Entonces la vivienda quedó en manos de su hija, madre de Beatriz, Joaquim y Albert,.

Beatriz muestra la trampilla de la cocina que permite bajar a la parte que está debajo de la vivienda principal. / Jordi Otix

Beatriz tenía seis años cuando, hace poco más de 60, sus padres, ella y Joaquim –Albert, el pequeño, no había nacido- se trasladaron a la casa. La finca cuenta con una segunda edificación, más pequeña, en la que vivía el servicio. Ahora es Albert quien reside allí con su familia. Él sufre muy de cerca la inquietud que provoca la situación actual. Hace un tiempo varios jóvenes entraron con la intención de ocupar la casa principal. Cuando los encontró desistieron y se fueron.

Uno de los pasillos internos de la vivienda. / Jordi Otix

El jardín linda con el parque

La parcela suma 1.900 metros cuadrados. Se hace difícil afirmar cuántos hay de vivienda, porque está repartida en varias partes y todo son niveles distintos. Beatriz muestra la principal, llena de detalles. Entra en ella por el garaje, un camino en la que pedazos de roca sobresalen de las paredes. Arriba hay un salón, un comedor, habitaciones, un despacho, el dormitorio marital todavía dispuesto como cuando era utilizado. En la cocina, Beatriz abre una trampilla en el suelo que lleva hacia abajo, por un camino que diríase adecuado para escapar en caso de urgencia. Lleva a una sala de ocio que está debajo de la vivienda principal y a la que también se entra por fuera. Allí se amontonan recuerdos, libros, botellas antiguas.

En la parte superior hay otra sala acristalada: “Aquí estudiábamos cuando íbamos a la universidad”, explica Beatriz. Está en la máxima altura, cerca de la gran terraza que se corresponde con el techo de la casa principal, y junto a un jardín que según los García estuvo cuidado. Ahora la vegetación se lo come. El límite del jardín es un muro que lo separa del Park Güell, de un camino que baja hasta la salida por Sant Josep de la Muntanya. Desde ahí algunos indeseables arrojan residuos a la casa.

El comedor. / Jordi Otix

La Miranda y la Casa Trias

Subraya Albert que el dinero es lo que menos les preocupa. No es cuestión de que esperen una gran recompensa. Lo que necesitan es que la larga y tensa espera acabe, y que el ayuntamiento tome posesión de su casa. En la terraza superior, Beatriz se explica situada sobre una claraboya. Albert la coge del brazo sutilmente y la saca de allí para que pise suelo firme. Ese tipo de temores son la norma.

Uno de los accesos interiores de la casa, en el que la roca es protagonista. / Jordi Otix

Así, imaginándolo con los ojos cerrados, la casa de la Rambla de Mercedes se antoja idónea para que se convierta en un equipamiento que ofrezca algún servicio a los vecinos, que, por usar el eufemismo, tantas externalidades sufren por vivir cerca del Park Güell. No es una idea que pueda resultar muy exótica. Esta misma semana, el consistorio aprobó en comisión de gobierno iniciar el proceso que llevará a la expropiación de dos viviendas cercanas, La Miranda, situada en la avenida del Coll del Portell, 74, y la Casa Trias, ubicada dentro del recinto del Park Güell. Sin embargo, los propietaros de Rambla de Mercedes 1-3 siguen esperando que alguien les diga cuándo llegará su turno.