"Sin privilegios": Una protesta irrumpe en las oposiciones de Bombers contra la reserva de plazas femeninas

“Mujeres sí, reserva no”. La pancarta ha aparecido este sábado al mediodía a las puertas de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), justo cuando terminaba la prueba teórica de las oposiciones a Bombers de la Generalitat. Unas 70 personas la mayoría hombres —entre ellos bomberos en activo, algunos aspirantes y familiares—, autodenominados como 'Bombers per la Igualtat'. Se han concentrado frente al edificio para protestar contra la reserva del 40% de plazas para mujeres.

La medida, aplicada por primera vez en la convocatoria de 2023, se hará efectiva en otoño de 2025, cuando la primera promoción acceda como funcionarias. Para los manifestantes, es “injusta” y “discriminatoria”.

Manifestación en contra la reserva femenina de plazas en el cuerpo de Bombers / Victòria Rovira

La protesta ha interpelado directamente al Departament d’Interior y a los centenares de opositores que salían del examen a las 12.00 h, tras una jornada iniciada a primera hora. Aunque el grupo esperaba reunir a miles de asistentes —“Preveíamos 3.000”, comentaban algunos—, la participación ha sido mucho más reducida, y han sido pocos los opositores que se han sumado visiblemente a la reivindicación.

La movilización no ha sido espontánea. Comenzó en el campus, frente a la facultad, y se ha trasladado más tarde hasta el parque de Bombers de Bellaterra, sede operativa del cuerpo. Durante el recorrido, los manifestantes han coreado consignas como “Plazas por mérito y no por cuotas”, “Opos justas para todos” o “Ni privilegios ni discriminación”. La acción había sido convocada desde hace semanas en un grupo de Telegram abierto el pasado abril, donde más de 400 miembros —en su mayoría bomberos y aspirantes— comparten su rechazo a la medida impulsada por Interior en nombre de la igualdad.

Manifestación contra la reserva de plazas femeninas en el cuerpo de Bombers de la Generalitat / Victòria Rovira

“Esto no va contra las mujeres, va contra un sistema que rompe el principio de mérito”, aseguraba uno de los organizadores. En un comunicado difundido previamente, el grupo convocante pedía la “anulación inmediata” de la reserva y exigía un “debate real” sobre el modelo de acceso al cuerpo, sin recurrir —dicen— a sistemas de corrección que generan “agravios comparativos y desmotivación”.

Actualmente, el cuerpo de Bombers de la Generalitat cuenta con 2.771 hombres en activo y tan solo 176 mujeres, lo que refleja una clara desproporción de género. En la convocatoria actual (81/25), se han ofertado 300 plazas para la categoría de bombero de primera de la escala técnica, de las cuales 120 —el 40% del total— están reservadas exclusivamente para mujeres.

En 2022, el conseller d’Interior, Ignasi Elena, anunció la medida de reserva del 40% como una acción positiva necesaria para revertir lo que calificó como una “discriminación estructural”. Según datos del propio Departament, sin intervenciones correctivas, la paridad plena no llegaría hasta el año 2144.

Manifestación de los Bomberos en la UAB, en contra del 40% de reserva de plazas para mujeres en Bombers de la Generalitat / Victòria Rovira

¿Qué dicen las opositoras?

El ambiente tras la prueba era otro. Mientras en el exterior se desplegaban pancartas, dentro y fuera del edificio lo que se comentaban eran los ejercicios, los niveles de dificultad y los posibles errores. Más de 3.000 personas se han presentado este sábado a la oposición, de las cuales 634 eran mujeres. Pero entre los pasillos y grupos que abandonaban la facultad, el interés por la protesta era mínimo. Pocos se detenían a mirar, aún menos se unían.

Sin embargo, ¿qué opinan ellas, las principales aludidas por la medida del 40%? La mayoría de las mujeres consultadas por este diario se han mostrado a favor de la cuota. “Son necesarias estas medidas para incentivar a más mujeres a presentarse”, opinaba Laura, aspirante de 28 años. Otra opositora señalaba que “sin acciones como esta, la brecha de género no se corrige sola. Es una manera de compensar años de desigualdad estructural”.

Clara, una opositora abiertamente en contra de la reserva del 40% / Victòria Rovira

No todas, sin embargo, comparten esa visión. Clara, también opositora, se declara completamente en contra de la reserva. “Soy mujer y no me representa esta medida. Tiene que entrar quien lo merezca, esto no va de hombres ni de mujeres, sino de dar la talla”, defiende. Asegura estar a favor de la manifestación, aunque no se ha sumado a ella. “En educación hay muchas más mujeres y nadie pide cuotas para equilibrar. Lo importante es quién hace bien el trabajo”.

