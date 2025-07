"Es un chollo": un chat de cientos de bomberos alienta el rechazo a la reserva femenina en el cuerpo

"Traed una peluca, una gorra, gafas de sol y una nariz postiza si es necesario. Pero no falléis, porque os estaréis cavando la tumba antes de entrar." La frase, publicada a principios de julio por el administrador de un grupo de Telegram de más de 400 bomberos y vinculado a aspirantes y bomberos en activo, resume el clima de tensión que rodea a la protesta convocada para este sábado 19 de julio, coincidiendo con la prueba teórica de las oposiciones de Bombers de la Generalitat en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). ¿El objetivo? expresar el rechazo a la reserva del 40% de plazas para mujeres en el cuerpo, una medida de acción positiva impulsada en 2022 por el Departament d’Interior y amparada por la Ley de Igualdad de 2007.

El grupo, creado en abril, concretamente el día 23, fue batutizado como 'Bombers por la Igualdad'. La idea era convocar una manifestación para el pasado 30 de abril, pero finalmente no se celebró. El canal se ha convertido en un espacio de agitación interna, donde algunos usuarios con mensajes cada vez más contundentes han canalizado su oposición a la medida con sarcasmo, hostilidad y abierta desconfianza.

Uno de los primeros mensajes que marcó el tono general fue claro: “Es un chollo, yo también lo haría”, escribió un usuario en referencia a las mujeres que acceden por el cupo reservado.

Hostilidad en cadena

"Supongamos que nos negamos a trabajar con estas personas [las mujeres que entran por la reserva] alegando que somos padres de familia y no queremos dejar huérfanos a nuestros hijos [es decir, que según ellos se juegan la vida por compartir servicio con ellas]", escribía un usuario. "¿Qué pasaría? ¿Nos pasarían a segunda actividad? ¿Nos echarían?". El comentario, cargado de insinuaciones sobre la supuesta falta de preparación de las aspirantes, cuestiona de forma directa su capacitación profesional y lanza un mensaje intimidatorio hacia las mujeres del cuerpo, especialmente contra aquellas que acceden a través de la reserva del 40% de plazas.

La primera promoción que se incorporará oficialmente mediante esta vía lo hará en octubre de 2025, con la entrada de 94 bomberas, lo que prácticamente duplicará el número de mujeres dentro del cuerpo. Algunas de ellas, ahora en fase de prácticas, han reconocido a este diario que hubieran preferido acceder por el turno general. “Tienes que demostrar el doble. Muchos no te consideran igual”, señala una de ellas.

Buena parte de los comentarios buscan construir un relato de agravio colectivo: “Si solo actuamos para no ofender a nadie, no haremos nada”, decía un usuario. “Como no nos apoyéis, aquí se acaba la esperanza de cambiar algo”, insistía otro, interpelando a los opositores para no quedarse al margen. En paralelo, varios participantes han pedido apoyo femenino para legitimar el discurso: “¿Hay alguna mujer que nos dé apoyo?”, preguntaban, aunque ninguna mujer ha respondido, al menos públicamente.

El administrador del canal, identificado por las siglas R.C. y destinado en el parque de Bombers de Lloret, ha sido el principal promotor de la movilización. En alguna entrevista, pública en su canal de Youtube, ha asegurado que "su posición es difícil para que no se le etiquete de misógino".

Un cuerpo que sigue siendo masculino

La protesta se produce en un contexto de profunda brecha de género en los Bombers de la Generalitat. De los 2.220 efectivos actualmente en activo, solo 74 son mujeres. Ninguna ocupa cargos de mando oficiales y únicamente una ha alcanzado el grado de sargenta. Según estimaciones del Departament d’Interior, sin medidas específicas de corrección, la paridad en el cuerpo no llegaría hasta el año 2144.

La reserva del 40% de plazas para mujeres fue anunciada en 2022 por el conseller d’Interior, Ignasi Elena, como una medida de acción positiva. La primera promoción que accede por esta vía será nombrada funcionaria en octubre de 2025.

Desde 1994, además, las pruebas físicas de acceso cuentan con baremos diferenciados por sexo. Aunque todos los aspirantes realizan las mismas pruebas —‘course navette’, circuito de agilidad, prueba acuática, press de banca o arrastre de maniquí—, la puntuación mínima exigida varía en función del sexo, siguiendo criterios biológicos. Esta diferencia técnica, lejos de pacificar, se ha convertido en otro de los argumentos más repetidos en el canal.

El grupo sigue activo, sin moderación visible, y con un mensaje insistente: para algunos, la igualdad en Bombers aún es vista como un obstáculo, no como una meta.