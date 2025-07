Ferran Poca: “Lo que está pasando en Torre Pacheco en cualquier momento será contra los maricones”

¿Qué es el Pride Barcelona?

El Pride es un proyecto comunitario formando por 39 entidades sociales vinculadas con distintos campos. Una de ellas es la Cambra LGTBIQ+, que aglutina a las empresas vinculadas con el colectivo, y es la encargada de la interlocución con la administración para organizar el Pride. Como soy presidente de la Cambra, lo soy del comité organizador, pero todo lo deciden las entidades.

El Pride dura varias semanas.

Empieza el 28 de junio, día internacional del Orgullo, y se prolonga 24 días. Es el único lugar de Europa en el que se hacen 24 días de Pride. Los Pride han evolucionado hacia muchas cosas: en algunos lugares preservan la reivindicación, y hacen manifestación, aunque a veces se llame marcha pero es una manifestación. En otros sitios hay celebración total. Lo importante es la reivindicación de las entidades, sin ella no hay Pride. La celebración sirve para amplificar las reivindicaciones. En el Pride celebramos también que podemos ser quienes somos sin que nadie nos juzgue, es un espacio seguro. Porque hay gente que el resto del año no puede ser quien es.

¿Cuáles son las grandes citas del Pride?

La primera, el 28 de junio, el día internacional del colectivo, cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall (que tuvieron lugar en Nueva York en 1969 en respuesta a la persecución policial a homosexuales). A veces la gente se pregunta por qué las ‘drag queen’ son tan importantes dentro del colectivo. Las drag queen fueron las que se pusieron delante de la policía en Stonewall. Nuestro máximo respeto. Durante estas semanas, las entidades han programado actividades, mesas redondas. El 17 de julio, el pregón en la plaza de la Universitat, a cargo de Àngel Llàcer. El 18, actuaciones en la misma plaza y finalmente la manifestación de este 19 de julio. Barcelona es un lugar privilegiado en cuanto a la reivindicación de los derechos humanos y de los del colectivo. Y hay que aprovecharlo.

¿Quedan entornos inseguros en Barcelona?

No solo en Barcelona. Es preocupante que haya tanta gente joven manipulada por las redes sociales, por grupos determinados, influida por las ‘fake news’, que se declara lgtbifóbica. Las redes sociales son incontrolables y hay mucho odio en ellas. También hay gente más abierta, un 20% de la juventud que se declara bisexual. Pero los ataques de gente muy joven son terribles. El mundo ha cambiado, pero no tanto. ¿Estamos igual que antes? ¿Todavía?

¿Tiene esa sensación?

Sí. Hay que enseñar la diversidad a estos jóvenes.

Poca, el pasado lunes. / Manu Mitru

Barcelona tiene un alcalde gay y una exalcaldesa bisexual. El marco legal ha eliminado discriminaciones, pero a la vez hay un ambiente extremista, contrario, primo hermano del rechazo a la inmigración. ¿Tenemos que preocuparnos?

Tenemos que preocuparnos. Y tenemos que seguir trabajando. Hace unos años yo pensaba que todo estaba hecho. Después de la aprobación del matrimonio igualitario. Pero la ultraderecha busca mensajes simplistas, elige a los grupos con más dificultades, más vulnerables, y en ellos tiene un blanco fácil para culparnos, para culpar a la inmigración.

¿Ve esta conexión entre el odio a los inmigrantes y el odio al colectivo LGTBI+?

Sí, al final son derechos humanos. Todo lo que quita privilegios a los reaccionarios, a las élites, que es lo que pasa cuando se amplían los derechos de los demás, es lo que más les duele. Al final quieren invisibilizarnos, quieren que no existamos.

El colectivo trans es uno de los más atacados en esta ofensiva ultra.

Porque es la parte más vulnerable del colectivo. Hasta hace poco, las trans estaban condenadas a una vida sórdida, muy difícil, y poco a poco han ganado un espacio que nunca debemos arrebatarles. Sería un retroceso enorme.

¿A que se dedica?

Me dedicaba a la banca y hubo un momento en el que me cansé de vivir una mentira y decidí que mi vida iba de crear espacios para que la gente pueda ser quien es sin ser juzgada. Eso me llevó a montar una empresa, la primera productora de espectáculos LGTBI de España. A su vez, eso me llevó a la presidencia de la Cambra y el comité organizador. Ahora tengo la posibilidad y la obligación de propiciar lo que no pude disfrutar. Yo soy de un pueblo de Lleida, Juneda, y no pude ser gay, no pude ser quien era. Aprendí a vivir con una mentira, a decir que tenía novia para que no me llamaran maricón, para que mi familia no se sintiera avergonzada por cómo yo era. Mientras pueda intentaré crear esos espacios.

¿Es tan difícil como hace décadas ser gay en un pueblo?

Hemos cambiado pero no tanto, como decía. Hace poco fui el pregonero del orgullo ‘garriguenc’ (por Les Garrigues) Mi madre, que es mayor, me dijo: ‘¿Tú crees que tienes que hacer esto? Todo el pueblo hablará de ello. Y le dije: ‘¿Y qué?’. Si puedo ayudar a que en la comarca haya gente que pueda visibilizarse y tener una vida que yo no pude tener, es un regalo para mí.

¿Qué le diría a un o una adolescente que no haya desvelado todavía que es homosexual?

Lo que me hubiera dicho a mi mismo hace 30 años. Que no tengan miedo, que la única forma de ser feliz es ser auténtico. Y que si son auténticos serán respetados. Y que el Pride será siempre su casa, que no tengan ninguna duda de ello.

¿Es fácil ser gay en el mundo empresarial?

Poco a poco, las empresas se mueven. Si hoy yo estuviera todavía en La Caixa, donde trabajaba, me movería para que hiciera algo en pro del colectivo. Creo que las empresas tienen cada vez más conciencia. Sí hemos visto un cambio a peor en las que dependen de EEUU. A nivel de sponsors de Pride, hemos perdido empresas que nos ayudaron en años anteriores.

¿El mundo de la escuela?

Faltan recursos, horas. No se está implantando el plan de formación previsto legalmente.

¿La sanidad?

Hablamos de Catalunya, somos privilegiados en general. Es un éxito la atención, por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades de transmisión sexual, funciona la gestión de la Prep (la pastilla antisida que evita el contagio del VIH y que los médicos recomiendan usar junto al preservativo). Seguro que falta algo. Por ejemplo, falta camino en el mundo trans.

Sigue sin pasar que un jugador de fútbol famoso se declare abiertamente homosexual.

Estoy esperando que alguien del fútbol diga que es homosexual. No hay manera.

¿Algún ámbito en el que la situación sea especialmente difícil?

En general, tengo la sensación de haber retrocedido 25 años en cuanto a derechos amenazados. El Pride habla este año de cultura: ¿desde cuándo se censura una obra de teatro, o a un artista porque aborda temas que molestan a la ultraderecha? Ha pasado en localidades del resto de España. No pasaba desde el franquismo. ¿Cuándo se había planteado retroceder en derechos en lugar de avanzar?

Esta tendencia se aprecia en varios países. En EEUU, en Rusia.

No hace falta ir a Rusia ni a EEUU. Budapest. Un lugar a dos horas en avión de aquí, en Europa, donde se prohíbe el Pride, donde se aprueban leyes contrarias al colectivo LGTBI. Son elementos que van emergiendo, vamos para atrás. Nos quieren meter de nuevo en el armario, en la caverna. En la radicalización gana la ultraderecha, es su forma de ser. Es la violencia, el odio, el rencor porque hemos tocado su machismo. Es lo que está pasando en Torre Pacheco: en cualquier momento será contra los maricones. Nosotros tenemos que actuar a nuestra manera. Si nos radicalizamos no llegaremos a ningún sitio. Hay que hacer entender a la gente cómo sería la cultura sin la cultura LGTIBQ+. Sin Lorca, sin Almodóvar. Muy aburrida. Que los otros hagan solos su guerra; nosotros, ni un paso atrás. Me gusta una frase de la anterior pregonera del Pride, Abril Zamora: ‘Defendamos como adultos lo que hemos conseguido y celebrémoslo como los adolescentes que no nos dejaron ser’.