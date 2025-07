Sea You abrirá otro macro local surfero y de 'life style' barcelonés en Enric Granados

Primero fue un idílico espacio en plena playa de la Barceloneta, donde el emprendedor Luis Abril quiso divulgar otra forma de ver amanecer y conectar con el litoral de Barcelona mientras se disfrutaba de experiencias como el paddle surf o el sup yoga. Así nació Sea You en 2020. Le seguirían muchas más actividades, un creciente ejército de practicantes y una réplica con restaurante en la playa de Badalona. Hasta que el año pasado se ancló en tierra firme proponiendo un multiespacio de estilo surfero en plena Gran Via, junto a paseo de Gràcia, que ha funcionado tan bien que le ha llevado a crecer en el Eixample. La próxima apertura es otro espacio similar y aún más deportivo en la cotizadísima confluencia de Enric Granados con Consell de Cent: 500 metros cuadrados con ese mismo espíritu del "life style de Barcelona", donde interactuar, hacer comunidad, relajarse, comer bien y vivir la cultura urbana local, resume.

Luis Abril, emprendedor y creador de Sea You, en la Barceloneta. / Jordi Otix / EPC

Formado en Márketing y relaciones públicas y con currículo en organización de eventos deportivos y sociales, Abril viró su rumbo profesional hace cinco años exprimiendo su pasión por las actividades al aire libre. En el paseo del Mare Nostrum tiene un pedacito de paraíso donde en verano muchos participantes se extasian viendo salir el sol mientras sus tablas oscilan suavemente sobre el mar. Allí no tiene actividad de restauración, pero despliega hiperactividad de talleres, eventos comunitarios, moda y "buen rollo". Junto con las actividades al atardecer --como el 'run club'--, moviliza en total a unas 500 personas participantes al día, convocadas esencialmente a través de redes sociales y web. No es preciso ser un gran deportista, porque el objetivo final es crear focos de relación, donde la gente comparte aficiones, se conoce y conecta sobre todo con el estilo de vida mediterráneo.

¿Quiénes integran esa legión de fieles? La sorpresa es que en su oferta litoral pocos son autóctonos. El empresario, cuyo sueño ha ido creciendo paso a paso y "sin bancos ni fondos de inversión", opina que muchos barceloneses aún viven de espaldas al mar, más allá de ir eventualmente a la playa. Por contra, los expats, nómadas digitales y jóvenes que llegan a la capital catalana por trabajo adoran descubrir la ciudad a través de este tipo de experiencias, conocer gente y probar "actividades nuevas de wellness, en un ambiente cosmopolita". El club de running, por ejemplo, ofrece rutas suaves de 5 kilómetros que acaban con final feliz: tomando unos tragos al atardecer o con una energética 'coffee party' matutina.

El local de Sea You en la playa de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Pero a pie de playa hay cabida para surf, paddle surf, foil en todas sus versiones, surf bajo la luna llena o surfskate por el litoral, así como 'beach tennis', baños en hielo, cine en la playa y hasta 'surf trips' en furgoneta o avión a Marruecos, Euskadi, Canarias y otros destinos. Todas las actividades funcionan por membresía, tíquet puntual o --lo más frecuente-- 'packs' de varios usos.

Ampliar miras

El segundo tentáculo en Badalona le permitió añadir gastronomía a la propuesta, con dos filosofías: la 'healthy' de producto de proximidad, de huerta, eco y sabroso (de las ensaladas de altura a los pokes); y la más placentera, que abarca de los nachos más generosos y palpitantes a las hamburguesas de calidad, a precios asequibles para los tiempos que corren. El aderezo gratis son las máquinas recreativas retro, futbolines y billares que añade a sus locales para que haya ocasión de socializar.

En la Gran Via, hace justo un año que exhibe las tablas de surf, aunque allí sean solo testimoniales de un ADN que funciona como un imán. Mismos menús, misma filosofía y un equipo joven, del que valora sobre todo "la sonrisa, la alegría y las ganas". Cuenta que en verano la plantilla alcanza las 50 personas, que en la época de hibernación se quedan en la mitad, aunque la cita al alba siga vigente.

Interior de su sede en Badalona. / SY

Estas semanas, el "hombre orquesta", como se define, anda aún más atareado de lo normal. Sus pasos se cruzaron con los del titular de un singular negocio de surf, skate y snow (Tactic) abierto en 1988 en pleno Enric Granados, que al borde de la jubilación decidió no traspasar sino aliarse con Abril. Al igual que en Gran Via, sumar fuerzas con pequeños accionistas ejerce de revulsivo en la expansión. El excepcional local que en su momento propulsó el surf a nivel local, cuenta también con una licencia de restauración que hasta ahora no usaba. La activará con una propuesta que irá de la cafetería al brunch, lo que le permitirá replicar un espacio poliédrico, que incluirá un singular gimnasio y espacio para eventos pop-up, exposiciones de arte y sinergias entre deporte, música y cultura, resume. Se atreve ya a fantasear con su próximo peldaño: le tienta Castelldefels, anuncia.