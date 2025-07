Los ‘pequeños’ grandes tenedores catalanes venden pisos para dejar de serlo

La limitación de precios al alquiler que se aplica en Catalunya desde hace más de un año trajo en el mismo paquete de medidas la declaración de zonas tensionadas y la nueva calificación de gran tenedor para aquellos propietarios a partir de cinco unidades residenciales en dichas áreas, sin importar su precio, o para los que sumasen más de 1.500 metros cuadrados en pisos. Esa 'etiqueta', que trata igual a efectos legales a grandes fondos de inversión que a pequeños propietarios que muchas veces heredaron un discreto patrimonio o lo adquirieron con esfuerzo para redondear ingresos, está acarreado infinidad de dudas y consultas a las patronales, gestores, administradores de fincas y servicios jurídicos, explican diversas fuentes. Pero también un paulatino movimiento de venta de viviendas no solo por parte de grandes operadores, sino también de quienes no quieren ser ‘pequeños’ grandes tenedores, por la connotación negativa que se ha dado al concepto y por la “indefensión jurídica” que aprecian. El efecto ha contribuido a la pérdida de estoc de vivienda de alquiler que sufre en especial la capital catalana.

La ambigüedad en la interpretación sobre cómo contabilizar el patrimonio no ayuda, sobre todo en el frecuente caso de las propiedades compartidas entre parejas o familiares. La Agència de l’Habitatge considera ahora que el criterio para computar el número de viviendas necesarias para ser considerado un gran tenedor de acuerdo con el artículo 3.k) de la Ley 12/2023 en el caso de titularidades compartidas, es el de tener en cuenta solo las titularidades de una parte alícuota de la vivienda superior al 50%, de acuerdo con el criterio adoptado por los Juzgados de primera instancia de Barcelona con motivo de la entrada en vigor de dicha ley. “Se fundamenta al computar solo aquellas cuotas de participación en la titularidad de la vivienda que impliquen la posibilidad de hacer actas de administración ordinaria sobre el mismo , como sería su arrendamiento, de acuerdo con el artículo 552.7 del Código Civil de Catalunya”, detallan a este diario. Es decir, para que contabilicen hay que ser dueño de al menos el 51%.

En cambio, desde la Direcció de Tributs (conselleria de Economia) han emitido una resolución (3/2025) respecto a los grandes tenedores y su nueva obligación de tributar al 20% el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que excluye de esa tarifa (lo normal es pagar un 10% en Catalunya) a la compra de vivienda de uso habitual, por ejemplo. Y solo contabiliza los pisos que se poseen al 100%. Para ser gran tenedor hay que tener cinco o más de plena propiedad. Si se tiene una participación menor, lo que se suman son los metros cuadradados, que de nuevo deben superar los 1.500 para serlo.

Esa divergencia de criterios ha llevado a las patronales del sector a exigir a la Generalitat y Ministerio de Vivienda una aclaración definitiva de la forma de efectuar el cómputo con garantías jurídicas. Algo que también incidirá en en recuento de los pisos en propiedades verticales, que ahora se hace como unidades catastrales pero cambiará para reflejar todas las unidades residenciales. De hecho, el decano emérito del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, constata a este diario los "graves problemas de interpretación" que planteaba esta figura, y que había llevado a los jueces a establecer un criterio unificador que ahora está adoptando momentos Habitatge. El letrado es muy crítico con la redacción de la norma, con la incertidumbre con genera sobre la propiedad y se suma en este sentido a las quejas de las patronales.

Vender para evitar problemas

Entrar en esta categoría tiene efecto directo sobre el arrendamiento de las viviendas. Aunque el índice de precios de alquiler es de aplicación general en las zonas tensionadas de Catalunya, un pequeño propietario con menos de 5 pisos puede optar entre el límite o la renta que hubiera estado cobrando por dicho piso hasta el momento. Pero un gran tenedor ha de aplicar la más barata posible. Y un potencial desahucio por impago se complica mucho más en este último caso, entre otras desventajas.

La confusión que viven desde hace meses tanto los profesionales del sector como los pequeños propietarios que no saben si son o no grandes tenedores y por tanto cuáles son sus obligaciones, está llevando a muchos a optar por la tangente: vender y evitar problemas. Quienes tienen más propiedades y recursos de gestión profesional intentaron sortear los límites con arrendamientos de temporada, aunque ahora también se regularán restrictivamente y están dejando de suponer una alternativa. Pero quienes están cerca del tope prefieren dar un paso atrás. Sobre todo teniendo en cuenta que el registro de grandes tenedores aún no existe, pero sí se ha abierto el trámite para que estos “puedan inscribir los pisos que tienen”, agregan desde Habitatge.

Tanto la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona como el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida han sufrido un alud de consultas de sus asociados o colegiados. Coinciden en que muchos pequeños propietarios intentan dejar de serlo vendiendo patrimonio. "Prefieren tener cuatro pisos, incluida su vivienda habitual, que cinco o seis, para estar tranquilos", subraya su presidente, Llorenç Viñas. En muchos casos, agrega, "no están seguros de si son" grandes tenedores o no "y de si están haciendo una ilegalidad sin saberlo". El gerente de la Cambra, Óscar Gorgues, alude al "poco rigor" del concepto, que "ha tenido un efecto muy negativo en el mercado", equiparando a pequeños operadores con fondos.

El portavoz de los Agentes de la Propiedad (API) en Catalunya, Carles Sala, subraya que en bloque --junto a la patronal de constructores-- han exigido a la administración subsanar una situación que entraña mucha conflictividad por inconstitucionalidad. "Hay ya una evidente salida de pisos del mercado de alquiler de larga duración", que él vincula también a la temporalidad o las habitaciones.

Cuestión de matemáticas

Un perfil común de afectados son personas que comparten titularidades con parientes y no saben exactamente si con un 20% o un 50% se les contabiliza o no, ya que hasta ahora no se había dado por bueno el criterio judicial. Todos estos colectivos reivindican que no haya multas hasta que no se clarifique la normativa aplicable en Catalunya, ya que pueden estar habiendo incumplimientos involuntarios.

En estos momentos, y a falta de nuevos pasos por parte de la administración, tener una propiedad al 50% no contabiliza en cuanto al tope de unidades, pero sí en el criterio de metros cuadrados, que convierte a quien suma más de 1.500 en un gran tenedor. La fórmula por la que optan muchos pequeños propietarios es mantener solo cuatro viviendas a su nombre (de titularidad plena o de más del 50%) y deshacerse del resto, vendiendo o donando a familiares. Cuestión de matemáticas.

Desde la nueva patronal de propietarios en Catalunya Som Habitatge destacan que la puesta a la venta venta de pisos que se habían destinado al alquiler se ha convertido tanto en "una salida para grandes fondos y bancos, como para 'family office' y para pequeños propietarios"."Hay una tormenta legistativa con los registros, la regulación del ITP, las regulaciones de precios y las sanciones. ¿Cómo se puede multar con 900.000 euros a quién se desvíe un 30% del precio límite? No hay proporcionalidad", señalan. Esas ventas son paulatinas porque hay que esperar a que los contratos de arrendamiento finalicen, pero la entidad mantiene que en 10 años el parque de pisos en alquiler se habrá reducido dramáticamente.