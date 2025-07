Óscar Gorgues: ""La definición de gran tenedor en Catalunya es arbitraria y equipara tener 5 viviendas con grandes fondos"

Óscar Gorgues lleva ocho años al frente de la gestión de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, impulsando la modernización y adaptación a los nuevos retos del sector inmobiliario de una entidad que se fundó en 1907 para defender los derechos e intereses de los propietarios y darles servicios especializados. Cuenta con más de 10.000 socios, entre particulares y entidades patrimoniales, que representan un amplio espectro de la propiedad en Barcelona y su área metropolitana. La Cambra asegura que "promueve un mercado de la vivienda equilibrado, seguro y sostenible, en que la propiedad privada cumpla una función social responsable", afirma su gerente, que destaca por su profundo conocimiento del sector, las normativas y las estadísticas.

Casi un año y medio después de la limitación de precios del alquiler de vivienda ¿cómo ve la evolución de la oferta en Barcelona? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado?

En este tiempo hemos observado una clara retracción de la oferta de vivienda en alquiler tanto en Barcelona como en Catalunya. Muchos propietarios han optado por retirar sus pisos del mercado y venderlos. Lejos de mejorar, la regulación ha generado un efecto inverso al deseado: menos viviendas disponibles, mayor competencia entre demandantes y viviendas de menor calidad. También ha alejado a los inversores del mercado, rompiendo la dinámica de crecimiento sostenido del parque de alquiler que se estaba consolidando antes de la intervención normativa.

¿Se ha tenido en cuenta a los propietarios en la regulación?

No, los propietarios no han sido escuchados ni tenidos en cuenta. Las medidas se han adoptado de forma unilateral, sin procesos de diálogo real con los representantes del sector. Esta exclusión ha derivado en una regulación desequilibrada, que ha perjudicado gravemente a los titulares de viviendas no solo desde el punto de vista económico, además genera una gran inseguridad jurídica, especialmente en casos de impago y ocupación: recuperar la posesión de la vivienda en los procesos de desahucio se ha convertido en un auténtico vía crucis.

¿Los socios de la Cambra, son grandes o pequeños tenedores? ¿Cómo se sienten con la regulación?

La mayoría de nuestros asociados son pequeños tenedores: familias que disponen de una o dos viviendas en alquiler como complemento de sus ingresos o jubilación. Están profundamente decepcionados con la regulación vigente, que perciben como injusta, punitiva y generadora de inseguridad jurídica. Además, la poca claridad de las normas y sus continuos cambios les provoca una alarmante sensación de incertidumbre y desprotección. Pero también tenemos a empresas familiares patrimoniales y a grandes tenedores. Las consultas que recibimos han aumentado de forma exponencial y percibimos durante las conversaciones la profunda preocupación de nuestros socios.

¿Qué opina de la definición de los grandes tenedores en Catalunya?

Consideramos que la definición actual es arbitraria y confusa. Equiparar a quien tiene 5 viviendas con fondos institucionales o grandes patrimonios carece de rigor técnico y genera efectos colaterales muy negativos para propietarios que no tienen capacidad de gestión profesional ni recursos suficientes. No existe en ningún otro mercado desarrollado una definición comparable. Con una aplicación tan restrictiva se ha pretendido incluir como gran tenedor al mayor número de propietarios posible. Téngase en cuenta que, además de las viviendas alquiladas, computan también las de uso propio, como la vivienda habitual.

¿Quién puede alquilar una vivienda hoy en día en Barcelona?

Cada vez menos personas pueden acceder a una vivienda en alquiler en Barcelona. El elevado volumen de demanda, las exigencias de solvencia, y la reducción de la oferta dificultan el acceso incluso a personas con ingresos medios. También hay que considerar que la capacidad de la ciudad para absorber nueva demanda es limitada y nos encontramos en un punto de saturación que compromete seriamente la sostenibilidad del mercado lo que da lugar a fenómenos que ya creíamos superados como es el alquiler de habitaciones.

Los propietarios preocupados por la indefensión jurídica ¿qué están haciendo con sus pisos?

Muchos propietarios están vendiendo, otros optan por alquileres temporales o, simplemente, dejan los pisos vacíos temporalmente indecisos sobre qué decisión tomar. No se trata de especulación, sino de autodefensa ante un marco normativo que desprotege al arrendador y genera miedo a impagos o a la imposibilidad de recuperar la vivienda. Además, los contratos no se renuevan: los propietarios prefieren ampliarlos con prórrogas anuales o mensuales, lo que nos aboca a una precarización creciente de los contratos de alquiler.

¿Cómo ven las políticas de Collboni sobre vivienda y su decisión de aplazar cambios sobre el 30%?

Collboni está muy condicionado por sus pactos políticos y por la dificultad de desarrollar suelo y viviendas en la ciudad. Su plan de construir 5.000 viviendas en los próximos años topa con graves dificultades de ejecución que dificultan el cumplimiento del programa. En cuanto a la reserva del 30% para vivienda protegida, se ha limitado a reconocer el fracaso de la normativa y estudiar su reforma pero sin mostrar capacidad política para promover su modificación. Este escenario ha agravado la incertidumbre del sector y ha contribuido a la parálisis de iniciativas privadas necesarias para ampliar el parque disponible y, especialmente, activar la rehabilitación de viviendas.

¿Cómo podría favorecerse el acceso de los jóvenes a la vivienda? ¿Facilitando compra o alquiler?

Ambas vías deben reforzarse. Es fundamental fomentar el alquiler con seguridad jurídica e incentivos fiscales para propietarios y con ayudas eficaces para inquilinos. Pero también debe facilitarse la compra mediante hipotecas asequibles, avales públicos o ayudas fiscales. Muchos jóvenes ven en la compra de la vivienda una forma de ahorro a largo plazo y la prefieren al alquiler. El problema está en que no disponen de la entrada inicial, lo que les impide acceder al mercado pese a contar con ingresos suficientes para hacer frente a una cuota hipotecaria. Además, es necesario desarrollar de forma decidida el mercado de vivienda protegida, que permitiría dar respuesta a una creciente demanda de sectores que no pueden acceder ni al mercado libre de alquiler ni a la compra, y que no pueden seguir siendo excluidos del sistema por la falta de alternativas reales.

¿Qué opinan de la penalización del ITP para grandes tenedores? ¿Qué puede comportar en un mercado como Barcelona?

Es una medida contraproducente. Penalizar fiscalmente la adquisición de vivienda por parte de grandes tenedores dificulta que estos puedan ampliar el parque de vivienda en alquiler. En un mercado tan tensionado como Barcelona, esto supone poner trabas a una parte fundamental de la oferta. Además, transmite un mensaje ideológico que desincentiva la profesionalización del sector, cuando precisamente se debería fomentar la existencia de operadores solventes y con capacidad de gestión. La medida no distingue entre tenedores institucionales y pequeños patrimonios gestionados profesionalmente, y acaba afectando también a actores que cumplen una función social clave al ofrecer vivienda en régimen de alquiler. En lugar de castigar al que invierte en vivienda, las políticas deberían centrarse en premiar al que mantiene viviendas habitables, con precios razonables y contratos estables.

¿Por qué cree que Barcelona sigue su gran escalada de precios pese a las medidas de control?

Porque las causas estructurales permanecen. Por una lado, la falta de oferta, mientras no se generen más viviendas, los precios seguirán subiendo. En 2024 se acabaron únicamente 1.884 nuevas viviendas en la ciudad. A ello se suma que la ciudad experimenta un fuerte crecimiento demográfico y un cambio en las estructuras familiares: hoy en día, más del 60% de las viviendas están ocupadas únicamente por una o dos personas, lo que multiplica la demanda de unidades disponibles y agrava aún más el desequilibrio entre oferta y demanda.

¿Eliminar pisos turísticos puede aliviar la situación?

Las viviendas turísticas en Barcelona representan solo alrededor del 1 % del total del parque inmobiliario y, por tanto, su supresión tendría un impacto limitado sobre la oferta general. De hecho, los precios del alquiler crecieron más de un 70 % entre 2014 y 2023, mientras que el número de pisos turísticos sólo ha crecido un 2,2% debido a que desde 2014 se han limitado las nuevas licencias y que además se ha erradicado la oferta ilegal. Aunque puede liberar algunas unidades para uso residencial, esta medida podría tener efectos económicos adversos, como la pérdida de ingresos turísticos y empleo en el sector.

¿Qué papel creen que ha tenido la llegada de migrantes y expats en el mercado inmobiliario local?

Según el padrón municipal la población extranjera que vive en Barcelona ha alcanzado en 2024 el 33,6% del total cuando en 2018 era del 24,6%, a los que habría que añadir los no empadronados. Además, su edad media está sobre 39 años por lo que son demandantes directos de vivienda. Este colectivo ejerce una fuerte presión sobre un parque inmobiliario estancado que no tiene capacidad de responder a una presión demográfica que, de hecho, se traslada a todos los barrios. La inmigración extracomunitaria se concentra en barrios de perfil socioeconómico más bajo mientras que la de origen comunitario busca barrios de renta mediana-alta con buena oferta de ocio, cultura y restauración.

¿Ustedes han criticado que se haya criminalizado al propietario? ¿qué diría en su defensa?

Efectivamente, en el discurso público se ha trasladado una imagen injusta del propietario como especulador o rentista. Esta visión estigmatiza a quien legítimamente invierte en vivienda y presta un servicio social esencial. Los propietarios cumplen con la ley, mantienen las viviendas en condiciones habitables, asumen riesgos frente a impagos y ocupaciones y, finalmente, afrontan cargas fiscales crecientes. En su defensa, hay que reivindicar su papel esencial para que exista un parque de vivienda en alquiler. Sin propietarios no hay alquiler, y sin seguridad jurídica y reconocimiento institucional, el mercado se deteriora progresivamente en perjuicio de todos, especialmente de los inquilinos.