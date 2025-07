Atracan a punta de pistola un Cash Converter de Badalona y se llevan joyas y oro

Atraco a plena luz del día en un establecimiento de Badalona. Cuatro personas encapuchadas han irrumpido este jueves por la mañana en la tienda de compraventa Cash Converters de la avenida Alfons XIII de la gran ciudad catalana.

Mientras uno de ellos amenazaba a los trabajadores con un arma, los otros tres individuos han destrozado con un martillo el escaparate de las joyas y el oro, y se han hecho con el botín, según ha adelantado el digital Elcaso y han confirmado los Mossos d'Esquadra a EL PERIÓDICO.

Los atracadores no han disparado ningún tiro y, de hecho, la policía catalana no puede confirmar si la pistola que blandía uno de ellos era real, o simulada. En todo caso, no se ha producido ninguna detención.

La investigación de los hechos corre a cargo de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona, que revisan las cámaras de vigilancia de la zona para identificar a los asaltantes, que han podido huir y no han causado ningún herido.