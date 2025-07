Àngel Llàcer, pregonero del Pride Barcelona 2025: "Mi verdad, ser homosexual, me hace sentir orgulloso”

"No hemos venido a pedir permiso. Hemos venido a defender la posibilidad de elegir ser libres". Con estas palabras, Ángel Llàcer ha dado el pistoletazo de salida oficial a tres días llenos de actividades para celebrar el Orgullo en Barcelona. Este 2025, el Pride lleva el lema: "Cultura LGBTQIA+: cultura universal", para reivindicar los iconos que han luchado por la libertad de la comunidad ‘queer’, y Llàcer, como referente indiscutible de los grupos LGBTI en la capital catalana, ha demostrado este jueves en plaza Universitat que la cultura es un espacio donde las identidades cobran vida. “Es sobre un escenario donde me he sentido más yo, más auténtico que en ningún otro lugar”, ha revelado.

Àngel Llàcer, actor, productor y director barcelonés, ha estado detrás de algunas de las producciones más exitosas de los últimos años a nivel nacional, como 'Tu cara me suena', 'Operación Triunfo' y el musical 'La jaula de las locas.' De hecho, él mismo ha hecho referencia a este último para hablar sobre la canción 'Yo soy lo que soy', ya que dejaba a los espectadores deslumbrados. “Lo único que hacía era mostrarme tal como soy”, ha afirmado Llàcer, que ha añadido: "Aunque dé miedo, aunque incomode, mi verdad, ser homosexual, me hace sentir orgulloso".

Àngel Llàcer, pregonero del Pride en Barcelona / ZOWY VOETEN

El referente ha indicado que la cultura no es solo un espacio para disfrutar del arte, también es un espacio que otorga “identidad” y "fuerza" al colectivo. Aun así, ha destacado que “desde la comodidad de sus butacas” los espectadores “quieren que los artistas seamos auténticos y sin artificios”, y “no aceptan la autenticidad de quienes comparten con ellos los espacios”, ya sea “en la calle, en un restaurante, en el metro, en un autobús, en una escuela, en una playa”… Y Llàcer ha encendido al público al grito de: “¿Miedo de qué?”, una frase que ha repetido cuatro veces, y a cada una, la gente ha respondido con coros más intensos.

Llàcer ha lanzado la pregunta: “¿Qué seríamos sin referentes como Lorca, Rodoreda, Almodóvar, Terenci Moix, Amenábar o Marina Rossell?”. Y él mismo ha dado la respuesta: “Seríamos más grises y más ignorantes". El pregonero también ha llamado la atención a los medios de comunicación, y ha confesado que él, como personaje público, tiene miedo de que su verdad se tergiverse. Por culpa de ese miedo, considera que “se está creando una sociedad aburrida y falsa, donde nadie se atreve a ser auténtico ni a dar ejemplo de diversidad”, especialmente por la presión de las redes sociales. El pregón del Pride de 2025 ha culminado con un solemne: “Son muchas las realidades, pero con una misma voluntad: la de vivir sin tener que pedir permiso ni perdón por ser quienes somos.”

Carrera de tacones

Como ya es tradición, antes del esperado pregón ha tenido lugar la popular ‘carrera de tacones’. En este deporte casi olímpico, los participantes deben correr unos 20 metros, incluyendo una curva cerrada en forma de “U”. Y llevando tacones, por supuesto. Los cuatro participantes han salido ferozmente a por la meta, pero uno de ellos, con tacones rojos de charol con plataforma de casi 15 centímetros, se ha caído en las primeras zancadas y, desde el suelo, ha visto cómo los demás llegaban a la meta. El laureado ha sido un chico que visita el Pride desde Alicante y que, orgulloso, lucía un crop top de “brat” en honor al icono Charli XCX, y unas sandalias negras de tacón ancho con plataforma.

Carrera de tacones, en el Pride BCN / ZOWY VOETEN

Tres días de actividades

Desde el 17 hasta el 19 de julio, Barcelona se llena de actividades para celebrar, reivindicar y aprender sobre la comunidad LGTBI. En el Centro LGTBI de Barcelona y en el MACBA se podrán ver exposiciones sobre la historia de la comunidad ‘queer’, y en el teatro Borràs y el teatro Gaudí se representarán obras para conectar historias LGTBI. Además, el viernes y el sábado se abrirá Pride Kids: un espacio donde los niños y las familias pueden aprender y sensibilizarse sobre cuestiones LGBT y de género.

La manifestación unitaria Pride Barcelona 2025 tendrá lugar el sábado 19 de julio y saldrá a las 18:00 h desde la Gran Vía y Plaza Universitat hasta el Arco de Triunfo. Esta edición también contará con conciertos: una forma de seguir reivindicando a la comunidad LGTBI desde la cultura, ya que, como dice Ángel Llàcer en el pregón, el escenario es “el lugar donde aprendemos a ser nosotros mismos sin pedir permiso". La primera noche solo habrá un escenario en plaza Universitat, pero el viernes y el sábado se añadirá otro escenario en el paseo Lluís Companys. Durante estos dos días se podrán ver artistas como Belén Aguilera, Samantha Hudson, Melody, Jimena Amarillo y shows de drag queens como Pitita Queen.