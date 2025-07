Vecinos y comerciantes de Pi i Margall, indignados por la repavimentación: "Ya lo sufrimos hace dos años"

Las obras de repavimentación de la calle de Pi i Margall han empezado este lunes. En diciembre de 2023, se dio por finalizada una reforma que duró un año y medio, mediante la cual se pasó de los cuatro a los dos carriles para coches, se ensancharon las aceras, y se añadieron bancos y zonas verdes. Sin embargo, menos de dos años después, se tiene que repetir la pavimentación de la calle.

Unos meses después de la finalización de las obras, los vecinos se empezaron a quejar de grietas y baches en el nuevo suelo de piedra de granito. No resistía el paso de vehículos pesados y autobuses. Esta vía conecta las plazas de Joanic (Gràcia) y Alfons X (Horta-Guinardó), por lo que es muy concurrida. El Ayuntamiento de Barcelona anunció, 11 meses después de abrir la nueva Pi i Margall, que invertiría un millón de euros en la repavimentación de la calle. Se prevé que las nuevas obras duren unas seis semanas, de forma que la vía pueda volver a la normalidad para las fiestas de Gràcia a mediados de agosto.

Las obras cambian los itinerarios de los buses V19, 114 y N6. También queda afectado el bus lanzadera que cubre el recorrido de la L4 de metro, ya que coinciden las obras que cortan la circulación entre las estaciones de Verdaguer y Trinitat Nova y la repavimentación de Pi i Margall.

Comercios con miedo

“Ya lo sufrimos hace dos años, y ahora de nuevo, en plena campaña de rebajas”, lamenta Sonia, que trabaja en una tienda de ropa de Pi i Margall. “¿Quién va a pasear con todo este humo y este ruido?”, añade. Remarca que gran parte de sus clientes son gente que pasa por delante de la tienda y decide entrar. También echa de menos las paradas de bus de la calle anuladas, ya que el tiempo de espera de los pasajeros y su desembarco daban visibilidad a su escaparate.

En cambio, María, que trabaja en un comercio de ropa de la vecina calle de El Escorial, justo debajo de Pi i Margall, reconoce que ha aumentado su clientela, ya que frente al local se ubica una de las paradas de bus reubicadas.

Pavimento desgastado en Pi i Margall, después de la primera reforma / Zowy Voeten / EPC

Laura, quien trabaja en una peluquería canina de la misma calle, explica que de momento la repavimentación no la perjudica, pero teme que se repitan los problemas de las primeras obras. “Había un proveedor que no quería venir a la tienda, porque los repartidores tenían que dejar el camión lejos y andar con las cajas”, relata Laura.

Por otro lado, Marta, que trabaja en una tienda de productos capilares que abrió hace seis meses, ha notado un descenso radical de afluencia el primer día de obras y menciona que “entra mucho polvo en el local”. Aun así, se alegra de la sustitución de baldosas: “Con el patinete eléctrico casi me he caído varias veces, y cuando mi padre, que tiene problemas de espalda, me viene a recoger en moto, se hace daño en la espalda por los botes”.

Sentimientos encontrados

Mientras los vecinos consideran que las obras de repavimentación son necesarias por el deterioro de la vía, también subrayan la molestia de las obras. Con todo, el sentimiento que gana la batalla es la indignación por tenerse que repetir la reforma.

Aunque Ester reconoce que el verano es la mejor época para realizar obras en Barcelona, está muy enfadada por el error municipal que motiva las actuales: “Tenía que vigilar las baldosas que pisaba, ya que hay agujeros y baldosas soterradas”. La vecina pide que se reclamen responsabilidades al Ayuntamiento, igual que Marta, otra vecina del barrio y propietaria de una tienda de la calle. “Ya hemos sufrido las obras durante dos años, y además, se tiene que pagar un millón de euros para reparar el error de los expertos que no han hecho bien su trabajo”, critica.

Marta también es muy crítica con la suciedad: “Parece que la calle tenga 300 años”. A causa de la alta porosidad de las piedras de granito que sustituyeron el asfalto, el material queda manchado fácilmente. “Un día había un vómito frente a la tienda y la piedra lo había absorbido. Estuve fregando y fregando, pero el vómito no se iba”, relata.

Lourdes está jubilada, pero durante las primeras obras era la propietaria de una tienda de esta calle. “Casi tuvimos que cerrar porque no teníamos clientes, nadie paseaba por aquí”, afirma. “La calle era perfecta antes, no deberían haberla tocado, la acera ya era suficientemente ancha y era agradable pasear”, sostiene Lourdes. Jordi, otro vecino de la calle, comparte su opinión y explica que desde que se reformó por primera vez, hay menos árboles y menos sombra. Como los pájaros tienen menos ramas donde posarse, las farolas son “un nido de mierda”. También han avistado ratas y otros “insectos desagradables” durante las obras. Ambos aseguran a El PERIÓDICO que una gran cantidad de vecinos y comerciantes de la zona están indignados con las obras y barajan presentar una queja al Ayuntamiento.

Con todo, hay vecinos que viven las obras con resiliencia, como Juanjo y Dolors, que reconocen que les afecta el ruido y el polvo en casa, pero agradecen poder sacar el coche del parking, cosa que no pueden decir otros residentes de la calle. En su caso, una de las dos puertas del párquing no da a Pi i Margall. Ellos habían visto carteles por el barrio y avisos por redes sociales, pero Núria, que volvía del mercado con su hija, se enteró de las obras el mismo día que empezaron y remarca su incredulidad. Deberá dar más vuelta para llegar al mercado, pero confía que no le supongan ninguna molestia trascendental.