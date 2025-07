Revuelo vecinal en Cornellà por las nuevas restricciones a los coches en el acceso a dos barrios

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) se encuentra en pleno proceso para volver a implementar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de que los tribunales la tumbaran en 2024. En esta ocasión, tal como adelantó EL PERIÓDICO, la ZBE cubrirá todo el término municipal, y no solo en el polígono Famades, como ocurría antes. Pese a la suspensión de la ZBE, el Ayuntamiento de Cornellà ha mantenido e impulsado otras políticas que, como la ZBE, aspiran a reducir la contaminación y el uso del coche. El cierre de algunas calles durante los fines de semana es uno de los principales ejemplos. Hace ya años que vías secundarias limitan el acceso de los vehículos. Ahora, la implantación de nuevas tecnologías para regular las entradas y salidas de coches, motos y otros vehículos y los problemas técnicos derivados de las mismas han puesto alerta a los vecinos de los barrios de Gavarra y el Pedró.

“No buscamos una guerra. Lo que queremos es tender puentes con el ayuntamiento. Acercar posturas”, dice Ana Padilla, vecina del barrio de Gavarra. Padilla gestiona un grupo de WhatsApp con más de un centenar de integrantes, la mayoría vecinos de los dos barrios donde desde marzo —en el caso de Gavarra— y abril —en el de el Pedró— que denuncian distintos problemas en el funcionamiento de las cámaras con lector de matrícula y los bolardos automáticos que regulan el paso de vehículos. Bolardos que no suben, otros que suben y bajan sin que nadie los active, matrículas que no se reconocen, vehículos accidentados o una mayor demora en la llegada de los sistemas de emergencia son algunas carencias del sistema contra las que protestan Padilla y otros vecinos y comercios de la zona contactados por este diario. Padilla asevera que en los últimos meses ya han reunido cerca de 1.000 firmas de vecinos de ambos barrios que dan apoyo a sus reivindicaciones.

Carteles de restricción de acceso de vehículos a los vehículos en el barrio de Gavarra de Cornellà. / Manu Mitru

"La idea del grupo es recopilar incidencias de particulares y comercios para poder hablar luego con el ayuntamiento", comenta la vecina de Gavarra. Padilla insiste en que en ningún caso ella es una ferviente defensora del uso del vehículo privado, sino al contrario. Dice que va a pie siempre que puede, aunque se tenga que cruzar toda la ciudad y asevera ser consciente del contexto de emergencia climática así como de los problemas de la contaminación que suponen los coches y otros vehículos. Sin embargo, explica que, tras meses de acumular incidencias y de no encontrar respuesta por parte de la administración, han decidido hacer algo de ruido para tratar de poner fin a estos problemas. Así, llegaron a organizar una pequeña protesta durante el inicio de las fiestas del Corpus.

La primera teniente de Alcaldía de Cornellà, Emilia Briones, reconoce en declaraciones a este diario que, durante estos primeros meses de funcionamiento del nuevo sistema, se pueden haber producido “algunos problemas” tecnológicos que hayan afectado a vecinos. No obstante, minimiza las afectaciones respecto a las bondades que defiende que aporta este sistema. La tenienta comenta que decidieron impulsar este sistema tras llevar a cabo un estudio sobre el aparcamiento en la ciudad y detectar que no hay: "Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los coches vayan circulando buscando aparcamiento cuando no tenemos".

Briones insiste en que ya se hacían controles de acceso de forma manual y, en algunas zonas, de forma automatizada. Unas medidas que les han permitido reducir los niveles de contaminación en áreas como la calle Ermengol Goula, en el barrio de Gavarra. La modernización del sistema en los dos barrios llegó a raíz de una subvención de los fondos 'Next Generation'. No obstante, los vecinos defienden que ya apenas pasaban coches por el barrio durante el fin de semana antes de instalar estos sistemas.

A su vez, Briones replica que una mayor presencia de cámaras también trabaja en pro de "políticas de seguridad": "Una cámara disuade de hacer determinadas cosas". "De hecho, en el mes de mayo con las lecturas de matrícula detectamos un vehículo, que no era de la ciudad, de un ciudadano que tenía una orden de búsqueda y captura. Iniciamos el protocolo y lo detuvimos", asevera la edil.

Control de acceso en el barrio de Gavarra de Cornellà. / Manu Mitru

Visiones opuestas

Padilla incide en que, aunque dentro del grupo de WhatsApp hay opiniones de todo tipo, las quejas vecinales no radican tanto en el control de acceso en sí, sino en el funcionamiento del mismo y en la falta de respuesta por parte del consistorio. Explica que tienen casos registrados como el de una furgoneta que pasó y se le activó "por sorpresa" el bolardo y le dañó el vehículo y que han hablado con distintas empresas que hacen entregas a domicilio de comida, muebles o plantas que se encuentran con problemas a la hora de acceder a los barrios. Briones defiende que existe un registro de matrículas en el que vecinos, empresas u otras personas que visiten la zona habitualmente pueden pedir permiso, se les incorpora y pueden pasar. "Por ejemplo, eres una persona dependiente cada miércoles te viene la ambulancia a recoger. Pues se habilita la matrícula", dice Briones. "Yo no sé qué problema hay", añade.

Los vecinos dicen que hay comercios o familiares a los que se les ha denegado el acceso sin terminar de entender muy bien por qué, pero que, tras unas conversaciones recientes, han acordado que se acepten matrículas de familiares que lo pidan "sin excepciones". En esta misma línea, apuntan que el consistorio ha aceptado su propuesta de crear una web donde se introducen los datos requeridos por la administración y estos se cargarán directamente al sistema de matrículas.

Control de acceso en el barrio de Gavarra de Cornellà. / Manu Mitru

Padilla reitera que se han encontrado con casos en los que "una ambulancia ha tenido que esperar a que la Guàrdia Urbana bajara el bolardo de acceso" o que "han tenido que dar la vuelta para buscar otra vía de acceso". No solo sistema de emergencias. Los vecinos cuentan con vídeos que muestran a vehículos del servicio de limpieza que han tenido que ir en contra dirección por algunas calles para poder completar la ruta ante los fallos del sistema. La teniente de alcalde de Cornellà, dice que tanto los daños a vehículos por malos funcionamiento de los bolardos, como los problemas de acceso de los servicios de emergencia "no son verdad".

"Tenemos todos los vídeos de todos los accidentes", sostiene Briones, quien remarca que hay sistemas como el panel luminoso y los semáforos que ya advierten de cuándo es posible pasar. Sobre el paso de las ambulancias, afirma que "tenemos un sistema que a la que llamas a la Guardia Urbana y se baja". "Otra cosa es que ellos quieran alarmar la situación, pero solo me consta que una ambulancia tuvo que detenerse y tuvo que llamar. Pues ya está, pues llamó a la Guardia Urbana y se bajó el bolardo. Ahora, cuando compras una tecnología en tu casa de algún sistema de control hay determinadas incidencias, pues deben pulirse y solucionarse", sostiene Briones, quien explica que, a corto plazo, no está previsto instalar esta tecnología en más zonas de la ciudad.

Sobre la falta de comunicación con el Ayuntamiento, Padilla señala que, poco después de que este medio preguntase sobre el tema, el gobierno local les ofreció una reunión. Tras ella, apunta que se concluyó que, respecto a los sistemas de emergencia, "no podemos estar constantemente llamando a todas partes porque afecta al tiempo de respuesta a la emergencia solicitada", por lo que se acordó usar la aplicación del móvil M7 de la Guardia Urbana "pulsando un solo botón", de modo que se explique la emergencia y que ellos pongan en marcha el protocolo requerido, al mismo tiempo que se bajan los bolardos. Y que también se pactó usar la misma aplicación para avisar de que se llega en taxi o que han llamado a uno para salir del barrio. Donde no ha habido acuerdo todavía es en los daños ocasionados a vehículos: Padilla explica que el Ayuntamiento "no cede" y que insiste en la necesidad de respetar el semáforo, mientras que los vecinos muestran su "total disconformidad ante esta postura" y dicen que el daño causado es "desproporcionado".