La nueva ordenanza de civismo de Barcelona empieza a andar al superar su primer trámite

Parecía que nunca iba a llegar este momento, pero la nueva ordenanza de civismo de Barcelona ha empezado a andar al superar su primer trámite en la comisión de Presidencia de este miércoles. Después de un largo camino en el que el gobierno de Jaume Collboni (PSC) ha elaborado un nuevo texto incorporando las propuestas de los grupos municipales para que sea “más representativo y plural”, la modificación de la normativa ha dado el primer paso con la aprobación inicial.

No ha sido una andadura fácil, pues la falta de alianzas estables ha complicado la tramitación de una de las ordenanzas más controvertidas del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, no se ha modificado desde su entrada en vigor en 2006. Tras varios atrasos, finalmente el gobierno municipal ha decidido someter a votación la nueva ordenanza y ha logrado el apoyo del PSC y ERC, la abstención de Junts, PP y Vox, y el voto en contra de BComú. Esto permite que pueda avanzar en las arcas municipales, aunque no garantiza que logre su aprobación definitiva en el pleno, un trámite está previsto para finales de año.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, han recalcado que el objetivo era “conseguir el máximo consenso posible”, ya que la necesidad de reformarla y adaptarla a la realidad social era unánime en todos los grupos. El ejecutivo local quiere hacer frente a conductas incívicas endureciendo las sanciones y garantizar la seguridad jurídica “harmonizando la ordenanza con otras normativas vigentes”. “Esto no va de partidos, va de ciudad, va de Barcelona”, ha afirmado Batlle.

Las novedades de la norma

Desde su llegada a la alcaldía, Collboni dejó claro que para revertir el incivismo y mejorar la convivencia ve necesario endurecer las sanciones.Y así lo refleja en su propuesta de reforma de la normativa. En términos genéricos, incluye subir la cuantía de las multas por orinar, masturbarse y beber alcohol en la calle, e incorpora agilizar las sanciones a turistas para lograr que las paguen, dado que ahora la liquidación de la deuda tiene cierta complejidad.

Algunas de las novedades es que añade el castigo de actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público, y que las personas que pinten grafitis en lugares no autorizados sean castigadas con hasta 600 euros y asuman el coste de limpieza. También propone medidas preventivas y alternativas a la sanción en casos que puedan afectar a colectivos vulnerables, como a personas que duermen en la calle o a menores, y también en materia de violencia machista.

