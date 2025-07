Clos, Hereu, Trias y Colau reciben la Medalla de Oro por su legado como alcaldes de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto de gala este miércoles para conceder la Medalla de Oro de la ciudad a los exalcaldes Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y Ada Colau en reconocimiento a su labor al frente del consistorio. Desde un solemne Saló de Cent totalmente lleno de unas 200 personas, el acto de entrega ha servido para poner en valor el compromiso y el legado de quienes han liderado el gobierno municipal y marcado el rumbo de la ciudad en las distintas etapas desde finales de los años 90 hasta 2023. Los dos primeros alcaldes de la etapa democrática, Narcís Serra y Pasqual Maragall, ya recibieron este reconocimiento en 1997 y 2008.

“Hoy es un día muy importante para la ciudad, para esta institución y para la democracia”. Con estas palabras arrancaba el actual alcalde, Jaume Collboni, un acto “único e histórico” cargado de simbolismo. Desde ideologías distintas y contextos muy diversos, los últimos cuatro exalcaldes han liderado la capital catalana con la voluntad de contribuir a tener una ciudad mejor y han dejado “un legado que todavía perdura” y que el propio Collboni ha agradecido a cada uno de ellos.

A Clos, por apostar por una Barcelona “renovada, atrevida y cosmopolita”. A Hereu, por su mirada próxima, de barrio, “para garantizar la cohesión social” sin renunciar al crecimiento. A Trias, por proyectar Barcelona como una ‘smart city’ de referencia internacional, con obras estratégicas. Y a Colau, por hacer una ciudad más amable, “que no se conforma y que tiene un espíritu rebelde”.

Para cerrar su discurso, Collboni ha recordado las palabras de Maragall en la Mercè de 1997, en las que dijo: "En algún lugar de mi corazón habrá un chip conectado con mi ciudad y con vosotros por siempre jamás”. Un chip, dice el actual alcalde, que ha pervivido en todos los alcaldes. “Y que hace que sigamos conectados con nuestra ciudad”.

Barcelona, "la gran maestra de la vida"

Clos ha evocado su larga trayectoria municipal, “un paquete de 27 años” de servicio público que empezó mucho antes de llegar a la alcaldía. Recuerda de sus mandatos al frente del ayuntamiento, de 1997 a 2006, el papel transformador de la arquitectura en la nueva Barcelona postolímpica y cómo fue admirada a nivel internacional. También ha recordado el Fòrum de les Cultures de 2004 y el campamento de la paz que reunió a niños de Gaza e Israel: “Ahora estos niños tienen 34 años y no sabemos cuantos de ellos están vivos”, ha lamentado.

Joan Clos recibe la Medalla de Oro. / Alejandro Garcia / EFE

Hereu se ha mostrado visiblemente emocionado al recibir la medalla en un día que, además, coincidía con su 32 aniversario de casado. Para él, "Barcelona ha sido la gran maestra de la vida" y "una escuela viva de democracia". Ha rememorado la emoción que sintió al inaugurar una estación de metro en Bon Pastor. "Esta es la cosa más maravillosa que tiene la ciudad y que la hace única", además de su "alma acogedora".

Hereu recibe la Medalla de Oro. / Alejandro Garcia / EFE

“¡Al final he querido a Ada Colau!”

El que fue alcalde entre 2006 y 2011 ha agradecido poder haber celebrado este acto con “diferentes sensibilidades e ideologías”. Y en la misma línea se ha pronunciado Trias, que gobernó Barcelona desde 2011 a 2015. Ha reflexionado sobre el valor del reconocimiento compartido. “Esto en otros lugares del país no existe”, ha dicho subrayando la generosidad y el respeto institucional que representa un acto como este. Entre bromas – “¡al final he querido a Ada Colau!”- y agradecimientos a su familia y personal municipal, dejó claro que este homenaje no es una mirada al pasado, sino un compromiso con la ciudad: “Continuaré queriendo a Barcelona, desde el lugar que me toque: ¡desde el lugar de jubilado!”.

Trias recibe la Medalla de Oro. / Alejandro Garcia / EFE

En su turno, Colau -que fue alcaldesa de 2015 a 2023- ha recogido la medalla con orgullo y emoción y sobre todo agradecida. Ha recordado su primer discurso recién investida con una plaza Sant Jaume abarrotada de gente “con muchísimas expectativas” y ha mencionado a los barrios y clases populares por haber hecho posible “lo imposible”. Ha reivindicado el valor de haber liderado un proyecto distinto, “que también habrá cometido errores”. “Soy más feliz, pero no me arrepiento ni un solo día de haber sido alcaldesa”. Ha cerrado con recuerdo a su amiga Vanesa Valiño -fallecida recientemente- y un mensaje claro hacia las mujeres: “Tenemos que seguir abriendo camino por las que vendrán”.

Colau recibe la Medalla de Oro. / Alejandro Garcia / EFE

Galería de retratos

El acto de entrega de medallas ha tenido un precedente también muy especial. La inauguración de una galería de retratos oficiales de todos los alcaldes de la etapa democrática. En un pasillo de la Casa Gran ya cuelgan los seis retratos de Serra, Maragall, Clos, Hereu, Trias y Colau, una especie de muro de honor que simboliza “un pedazo de la historia de la ciudad”, como ha dicho el actual alcalde Collboni.